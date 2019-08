Pide AMLO indagar muerte de niña por falta de medicamentos contra el cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso de una menor, quien supuestamente perdió la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", y castigar a quienes, en su caso, resulten responsables.

En conferencia de prensa, se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento metotrexato para la afección oncológica, pero pidió "ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio".

Al señalar que hay inconformidad de quienes venden los medicamentos "porque se pasaban", y que este factor se tiene que tomar en cuenta, sostuvo que si el expresidente estadounidense Barack Obama no pudo, "nosotros sí vamos a poder, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder" a intereses creados en el sistema de Salud.

López Obrador recordó que el año pasado se compraron 90 mil millones de pesos en medicamentos, de los cuales 70 por ciento lo vendieron tres empresas, lo que evidenció las prácticas de corrupción.

"Por ese influyentísimo se está investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos (...) es un asunto complejo porque se pagaban de más, se robaban el dinero y había una gran corrupción", insistió el jefe del Ejecutivo federal.

Si no hay medicamentos para atender a niños, se toma un avión para ir por ellos a #EU o a la India para conseguirlos: @lopezobrador_ https://t.co/XGEU51i5V0 pic.twitter.com/RESEGIRIIv — La Silla Rota (@lasillarota) August 30, 2019

Este jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ofreció una disculpa a los padres de los pacientes con cáncer y reafirmó el compromiso del gobierno federal para evitar que falten medicamentos para el tratamiento contra esta enfermedad en los hospitales.

"Soy sensible a sus demandas y si me expresé mal en otro momento, hoy reitero mi más profundo respeto a su lucha diaria contra el cáncer", dijo a los padres de familia.

PONE EJEMPLO

El presidente López Obrador señaló que, dado el caso, los doctores o las enfermeras tendrían que comprar medicamentos para que algún niño o niña no muera.

"Vamos a suponer de que está en un hospital una niña, un niño, y aceptando sin conceder, de que no tiene el medicamento, qué sociedad somos si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano, no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño", lanzó.

Si hay un niño enfermo en un hospital y sin medicamento, el médico o la enfermera deben comprarlo para salvarlo, pone ejemplo @lopezobrador_ https://t.co/XGEU51i5V0 pic.twitter.com/3MmXZmLLSy — La Silla Rota (@lasillarota) August 30, 2019





ELECCIÓN DE MORENA





El presidente López Obrador recomendó a Morena seleccionar por encuesta a los candidatos para la elección interna con la que renovarán su dirigencia, para así evitar confrontaciones y pleitos.

Destacó que Morena "es el único partido que tiene en sus estatutos la figura de elaboración de encuestas".

"Es mi opinión, que no es más que un punto de vista, para evitar confrontaciones, pleitos, que afecten la imagen de Morena, porque la gente que está en ese partido, así como militantes de otros partidos, siempre se preocupan porque su partido no quede mal, que no sean motivo de escándalos", agregó.





NIEGA DESPIDO DE TITULAR DE ASEA





El presidente López Obrador negó que le haya pedido la renuncia al director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Luis Vera Morales.

Desde la noche de ayer, diversos medios de comunicación informaron que el funcionario habría presentado su renuncia al secretario de Medio Ambiente, sin precisar los motivos de la dimisión.

El Ejecutivo federal dijo que ese asunto le compete al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, a quien calificó como una persona "íntegra" y "eminencia en la materia".

"No, no se la pedí la renuncia, pero depende de la Secretaría de Medio Ambiente (y Recursos Naturales). No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos", expresó al ser cuestionado sobre el tema.

Aseveró que puede haber personas interesadas en evitar el proyecto de la refinería de Dos Bocas, como también ocurre con el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, entre otras de las grandes construcciones planeadas para la actual administración.

López Obrador rechazó que Luis Vera le haya entregado su carta de renuncia, pues –apuntó- se enteró de ese hecho a través de los medios de comunicación. "No me la ha entregado, me enteré por los medios", añadió.

La ASEA es un órgano desconcentrado de la Semarnat que regula y supervisa la seguridad industrial y operativa y la protección al ambiente de las actividades del sector de hidrocarburos.





lrc