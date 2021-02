Pide AMLO cooperar en indagatoria a involucrados con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este lunes serenarse a los posibles involucrados en el caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.

"Que se serenen, el que nada debe, nada teme. También que cooperen" con las investigaciones, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en la que señaló que es de sabios reconocer errores porque "todos nos equivocamos".

Recordó que "si se trata de asuntos judiciales, en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas".

"Hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos, no vamos a iniciar aquí procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído", aseveró.

TREN MAYA

En enero próximo se realizará la primera licitación y en marzo darán inicio las obras del Tren Maya, informó el gobierno federal luego que las comunidades indígenas y la población general de los estados por donde pasará respaldaron mayoritariamente dicho proyecto.

Se presentaron los resultados de las consultas populares realizadas el fin de semana, así como el plan de construcción de la obra, que tendrá un presupuesto de 120 mil millones de pesos.

"Iniciaremos la primera licitación en la primera semana de enero, en las zonas donde ya existe vía, y para finales de marzo o principios de abril estarán comenzando las obras", explicó Rogelio Jiménez Pons, director Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

El funcionario encargado de la obra del Tren Maya agregó que se convocará a todas las empresas de construcción que deseen participar en el proyecto, que unirá los destinos turísticos de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco.

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que ya se cuenta con el presupuesto para el tren, que será de alrededor de 120 mil millones de pesos, y celebró la probación recibida por el proyecto en las consultas.

El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que durante noviembre y diciembre se realizaron 30 asambleas consultivas con comunidades indígenas cerca de la ruta del tren, para consultar a mil 400 comunidades mayas, choles, tzotziles y tzentales.

“Hubo consenso generalizado, unánime, por la implementación del proyecto de desarrollo del Tren Maya”, afirmó Regino Montes, quien agregó que se acordaron diversas mesas de seguimiento para dar cumplimento a acuerdos.

En tanto, en los 84 municipios de los cinco estados en los que se llevó a cabo este fin de semana una consulta popular, 93 mil personas (92.3 por ciento) votaron porque se realice la obra y 7 mil 517 ciudadanos (7.4 por ciento) optaron porque no se lleve a cabo.

En Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo fueron instaladas 268 mesas, en donde no se registraron incidentes, informó la Secretaría de Gobernación. López Obrador adelantó que los resultados de ambas consultas serán publicadas con detalle en Internet y redes sociales.

VA AL TEC DE MONTERREY

El presidente López Obrador concluyó de manera anticipada su conferencia de prensa matutina para viajar a Nuevo León, a un evento en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

lrc