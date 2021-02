Pide AMLO al pueblo ayudar a Bartlett con apagones: "ahorren electricidad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a moderar su consumo de energía eléctrica en las "horas pico".

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano apuntó: "hago un llamado, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los 'picos' de consumo, este periodo de tiempo, desde seis de la tarde hasta las 11 de la noche", para que los ciudadanos reduzcan el uso de energía eléctrica.

El mandatario admitió que no hizo este llamado desde el principio de las heladas para no generar una "alarma mayor" ni "amarillismo".

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha estado realizando cortes programados de energía en esos mismos horarios ante la falta de gas para producir electricidad, derivado del mal tiempo que se vive en Texas, Estados Unidos, desde donde bajó suministro de este combustible a México.

Aunque dijo que el problema del desabasto de energía ya quedó resuelto, pidió a que la sociedad ayude a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a tener reservas de energía.

"Si podemos apagar uno o dos focos, lo que no sea tan indispensable, que todos ayudemos como lo hemos hecho siempre", señaló al recordar el desabasto de combustible al inicio de su sexenio cuando implementó su lucha contra el huachicoleo.

#EnLaMañanera @lopezobrador_ aseguró que a pesar de la especulación y los aumentos del precio del gas en #EUA no se incrementará el precio de la energía eléctrica en #México, e hizo un llamado para ahorrar energía entre las 18:00 y las 23:00 horas de cada día. pic.twitter.com/8qPMXqP1KJ — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2021

USA VÍA DIPLOMÁTICA PARA QUE TEXAS NO LE CORTE EL GAS

El presidente López Obrador reveló que se está haciendo "trabajo diplomático" para evitar que Texas le corte el gas natural con el que se genera electricidad.

"Estamos haciendo trabajo diplomático para que no se lleve a cabo (el corte). Afectaría no sólo a México sino a otros estados de la Unión Americana (Estados Unidos)", dijo el mandatario tras la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de prohibir las exportaciones de gas para afrontar la ola de frío.

López Obrador dijo que la decisión del gobernador todavía "no fue aprobada" y aseguró que no se trata de una "represalia" de Estados Unidos contra México, sino que en Texas tienen "una afectación muy grande de falta de energía".

Las heladas en Texas congelaron los ductos que transportan gas natural hacia las plantas eléctricas mexicanas, lo que el lunes pasado provocó un corte masivo que afectó a más de 4.7 millones de personas en seis estados del norte de México.

ASÍ RESOLVIERON ABASTO DE ENERGÍA

La falta de gas natural provocó un déficit de 6,500 megavatios (mW) que se fueron supliendo mediante la inyección de gas licuado y la operación de centrales del resto del país.

Según el director de la Comisión federal de electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el país tiene este jueves una disponibilidad de 30,000 mW con una demanda máxima de 33,000 mW, por lo que "ya casi hay capacidad para cubrir la demanda".

Para evitar una descompensación del sistema el eléctrico, se programaron apagones puntuales en estados del occidente y centro de México, muchos de ellos sede de plantas de manufactura de exportación.

"Se nos solicitó una reducción del 30% del volumen y eso fue hace dos días, y el día de ayer un 20% adicional. Y de reducir el consumo real a un 50% y obviamente esto no nos permite operar normalmente", dijo este jueves a Radio Fórmula Mauricio Kuri, director de Comunicación de Volkswagen México.

El presidente López Obrador ha utilizado esta crisis para reivindicar una vez más las empresas públicas de energía, CFE y Pemex, y arremeter contra gobiernos anteriores por intentar "saquearlas" en favor de empresas extranjeras.

"Es importante reconocer que se tienen estas dos grandes empresas, que son de los mexicanos, empresas públicas, que no tienen como propósito el lucro sino que se garantice el suministro y con precios justos", dijo.

Por su parte el director general de las divisiones CFEnergía y CFEInternacional, Miguel Reyes, arremetió en conferencia de prensa contra los gobiernos anteriores por generar una "dependencia del gas natural" de Estados Unidos, lo que supone "el origen de este problema".

Agregó que entre hoy jueves y mañana viernes arribarán a México dos buques con gas licuado, uno a Manzanillo, Colima, y el otro a Altamira, Tamaulipas.

"Entre hoy en la tarde y mañana en la mañana estarían desembarcando dos buques, tuvimos un acuerdo con una empresa privada con la que tenemos convenio en Altamira para que desde ayer empezara a suministrarse gas natural licuado", dijo.

ADVERSARIOS APROVECHAN PARA CRITICAR A CFE Y A LA 4T: AMLO

El presidente López Obrador indicó que a pesar de que el problema de los apagones se generó en EU, sus adversarios han aprovecha para lanzar críticas en contra de su gobierno y de la CFE.

"No está de más recordarlo porque a veces los medios de comunicación que no nos ven con buenos ojos sólo ven el árbol y no el bosque entonces para ellos el problema es en México, el caso de la pandemia, por poner un ejemplo no se entiende que es una pandemia, que es una crisis de salud de talla mundial, es lo mismo en este caso aunque el problema se origina en Texas para ser precisos, todo el cuestionamiento es a la CFE al gobierno de México", expuso.

Sin mencionar su nombre, hizo referencia a un tuit del expresidente Felipe Calderón en el que critican la política energética de su gobierno.

"Hubo un expresidente que puso en su Twitter que ya era el segundo o tercer apagón lo que mostraba el mal manejo y la ineficiencia de la política energética del país, aprovecha para atacar gobierno y sobre todo la transformación que se está llevando a cabo por qué ellos quisieran continuara el régimen de corrupción, el régimen de privilegios, antipopular, contrario al pueblo", lanzó.





