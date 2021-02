Pide AMLO a gasolineros tener utilidades moderadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló una vez más que busca fomentar la competencia entre los gasolineros del país, por lo que llamó a que sus utilidades sean moderadas para evitar abusos en los precios de los combustibles.

Leí por ahí que queríamos regresar al estatismo, no, lo que queremos es que haya competencia, que no haya monopolio. Que nos ayuden los consumidores para saber dónde cargar gasolina. Si se ponen de acuerdo con prácticas monopólicas, pues vamos a crear nuestras gasolineras, como la de la Marina, que vendan litros de a litro, que sea un precio bajo y razonado”, comentó el mandatario mexicano.

Agregó que “resulta que Pemex baja el precio y sube el precio al consumidor”.

Pidió no enojarse por este planteamiento y mejor buscar proteger a los consumidores.

No estamos hablando de que no tengan utilidad, sino que sea razonada, que no se abuse”, lanzó.



Ayer, el Presidente mencionó que los aumentos en el precio de la gasolina son causados por el crecimiento del margen de utilidad de las empresas de distribución.

Por ello las llamó a evitar abusos y favorecer la caída del precio de la gasolina.

lrc