Pide AMLO a CNTE explicar el motivo de su protesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está abierto al diálogo con el sector magisterial sobre el tema de la reforma educativa, por lo que llamó al debate en todos los sectores y dejó en claro que no habrá represión contra ningún grupo.

Luego de que, desde la víspera, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso a las cámaras de Diputados y de Senadores, este jueves el mandatario federal indicó que instruyó a los secretarios de Gobernación y de Educación a dialogar con los inconformes, a quienes refrendó que cumplirá su compromiso de abrogar la reforma educativa.

No sé qué motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial… para que se defina una postura con claridad, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar: que grupos que en apariencia son radicales, sus actitudes demuestran más su adhesión al conservadurismo, este es otros de los casos”, expresó en conferencia de prensa.

Tras refrendar que en su gobierno no habrá represión para nadie, pero que no hay grupos ni sindicatos favoritos, López Obrador dijo que de ser necesario pediría a los legisladores, tanto diputados como senadores, que no sesionen para evitar la confrontación y garantizar la paz.

Recalcó que en todo momento estuvo en contra de la mal llamada reforma educativa, pues lucha por la justicia y una auténtica democracia, al tiempo que les dijo a los maestros que siempre ha cumplido con sus compromisos.

Comentó que en todo momento sostuvo su postura de cancelar la reforma educativa y que estando en la oposición convocó a la ciudadanía a defender a los maestros.

Aseguró que la iniciativa para la nueva reforma educativa fue consultada con todos los sectores, incluidas todas las voces dentro del Sindicato de Trabajadores de la Educación.









lrc