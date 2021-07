Pico de tercera ola covid se juntará con regreso a clases, advierte especialista

“Será posiblemente un mes o tres semanas, porque, aunque está muy fuerte el jalón, no hay que olvidar que hay gente que ya tuvo la infección no hace mucho tiempo, hay muchos millones de vacunados, todo eso hace que el virus tenga menos opciones, obviamente todavía se está contagiando mucha gente que no está vacunada, sobre todo gente joven”, indicó.