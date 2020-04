Pese al exhorto, las puertas de la iglesia no cierran para fieles

Las puertas de la iglesia no cierran para sus fieles en tiempos de coronavirus. Pese al llamado hecho el 17 de marzo por el Cardenal Carlos Aguilar, Arzobispo Primado de México, para que los fieles se queden en casa y sigan las transmisiones religiosas por televisión y redes sociales, hay templos que abren sus puertas para ofrecer misa a puerta cerrada a un reducido número de católicos. LSR acudió a la celebración religiosa que ofreció el sacerdote de la parroquia de los Sagrados Corazones, al oriente de la CDMX. Y constató que además de que esta se celebró sin exhortar el mensaje de #QuédateEnCasa, el sacerdote no ejecutó las medidas de seguridad e higiene difundidas por las autoridades de Salud para frenar la cadena de transmisión del virus.

A las 19:10 de la noche, las puertas del templo fueron cerradas para un promedio de 60 fieles que se distribuyeron a lo largo de esta iglesia con capacidad para un promedio de 250 personas. Todos, asumieron la sana distancia correspondiente; y se dieron la paz de manera simbólica, acorde a las instrucciones, sin darse la mano y colocando la mano en el corazón.

Sin embargo, el párroco la misa duró 40 minutos; ofreció la comunión sin guantes y en la boca, a un promedio de 30 personas; agradeció con un saludo de mano a una de las fieles que colaboró en la misa con la lectura del Evangelio; y se recolectó la limosna de la manera tradicional. Cabe mencionar que, durante el sermón, el mensaje que el sacerdote ofreció fue: "Este misterio de la pandemia vamos a tomarlo con mucha positividad. Todos estamos en crisis, nos puede tocar; pero cuidémonos en lo personal, cuidemos; más, cuando entremos en una situación de mucha prueba, vamos a tener que traer el cubre bocas. Mi sugerencia en lo personal: tomen ustedes esta noche agüita con limón para que se limpie la garganta, pongan también un poquito de bicarbonato, y eso nos va a ayudar a tener la familia reunida".

Hoy y ayer autoridades religiosas a nivel nacional y estatal, sostuvieron dos reuniones virtuales con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el fin de diseñar una estrategia de trabajo para enfrentar de manera conjunta (iglesia y gobierno) los efectos de la pandemia que en México se encuentra en fase dos, equivalente a dispersión del coronavirus de forma comunitaria. Los acuerdos fueron: exhortar a la unidad familiar para enfrentar la epidemia; impulsar los vínculos sociales de cooperación y solidaridad; invitar escuchar la transmisión de actos religiosos a distancia, incluida la Semana Santa; dar puntual seguimiento a las instrucciones de la Secretaría de Salud; así como difusión de información veraz, oportuna y verificada.

Pese a que es de dominio público que el oficio de misas no debería realizarse de manera presencial en este momento, el boletín emitido por la Arquidiócesis señala lo contrario pues el punto tres advierte, "pido a los párrocos continuar celebrando la Santa Misa en sus horarios habituales tanto en domingo como entre semana, pero recomiendo seguir las indicaciones de las autoridades de guardar una distancia mínima de un metro entre los asistentes. Las celebraciones deben realizarse con los cuidados establecidos previamente. Dejo a consideración de los párrocos el celebrar las misas al aire libre, en la medida que les sea posible".

En el mismo sentido la entrada de los Sagrados Corazones, exhibe un comunicado similar. "Las misas diarias, se continuarán celebrando en los horarios acostumbrados de mañana y tarde. Siguiendo las indicaciones de prevención: no dar la paz de mano o beso, sino de palabra o con reverencia; recibir la comunión en la mano... Estar separados a una distancia considerable... La colecta se realizará después de la comunión... Se harán breves las misas".

Javier Rodríguez, director de comunicación de la Arquidiócesis Primada en la CDMX, conoció de este caso vía LSR; y consultado al respecto, respondió "es una pregunta casi imposible de contestar, es imposible poder verificar que un promedio de 600 templos esté atendiendo esta solicitud de no oficiar misas presenciales. Si lo hay, hacemos un llamado a no hacer esa actividad; si estuviera sucediendo ya hubiera habido un señalamiento, de algún fiel o sacerdote. Y no lo hemos recibido".

"Hay un llamado del Cardenal Carlos Aguilar que ha estado en contacto en las Vicarias de la CDMX; y ellos están en contacto con los párrocos. Una misa regular no debería celebrarse con fieles. El llamado debe acatarse y más en este momento donde hay una solicitud del gobierno federal. Por eso el exhorto a que se realicen las celebraciones sin fieles y utilizar los canales digitales para presenciar misa a distancia. Lo que sí se determinó es que los templos no se cierren para realizar el Rosarios o La Hora Santa, que generalmente reúnen a un mínimo de personas. A puerta cerrada solo se pueden celebrar misas programadas como celebraciones de boda o XV años si no rebasan las 50 personas", precisó.

Estamos en comunicación constante con autoridades federales y locales; las misas con fieles están suspendidas y por eso se implementó la presencia digital en redes, con dos misas al día desde la Arquidócesis, además de un rosario, el ángelus y estamos agregando una barra de actividades como conciertos. En la última semana tuvimos más de medio millón de reproducciones en línea. Y los domingos la misa se transmite por televisión abierta

(María José Pardo)