Pese a vacunas, la ola covid ahora mata más a adultos mayores

A pesar de la vacunación, durante la cuarta ola de la pandemia de coronavirus, causada por la variante ómicron del virus sars-CoV2, fallecieron más de 12 mil adultos mayores de 60 años, tres veces más que los decesos de niños, adolescentes y adultos juntos.

Especialistas señalaron que esto puede ser por varias causas, una de ellas es que haya habido problemas en el manejo de las vacunas y esto hizo que perdieran su efectividad.

Desde que inició 2022 se observó una rápida aceleración en los contagios de covid en México que, de acuerdo con los especialistas, estuvieron relacionados con la variante ómicron, que se transmite con mayor facilidad.

Desde el 31 de diciembre de 2021 y al 10 de marzo de 2022, se infectaron de coronavirus 1 millón 629 mil 598 personas. Las muertes en este mismo periodo fueron 16 mil 510, la mitad de las que ocurrieron en enero de 2021, cuando en el momento más difícil de la segunda ola murieron 32 mil 729 personas.

Aunque hubo una disminución en el número de personas que fallecieron, en comparación con las tres olas anteriores, un dato que llama la atención es que los adultos mayores se mantuvieron como los principales afectados, a pesar de que fueron el primer grupo de edad que fue vacunado contra el virus Sars-CoV2.

Los datos de la Secretaría de Salud muestran que, en lo que va de 2022, murieron a causa de covid-19 12 mil 267 adultos mayores de 60 años en adelante, 2.9 veces más que las 4 mil 243 defunciones ocurridas en el rango de los cero a los 59 años.

Dentro del grupo de adultos mayores, la mayor cifra de decesos fue entre los 70 y los 79 años, con 4 mil 056 muertes; seguida por los de 80 a 89 años, con 3 mil 527, luego los de 60 a 69, con 3524, y las personas de 90 años o más, con mil 160 decesos.

Estas defunciones ocurrieron aunque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se ha vacunado contra covid a 13 millones 095 mil 005 adultos mayores de 60 años con al menos 1 dosis, mientras que 9 millones 263 mil 571 de ellos ya cuentan hasta con el refuerzo.

"Efectivamente, los datos lo que están sugiriendo es que, aunque hayan bajado las muertes, siguen siendo muertes en personas mayores las que predominan.

"Esto es peligrosos porque yo encuentro tres posibles explicaciones: una es que no se vacunaron, otra es que la vacuna no les sirvió y la tercera es que a pesar de que les sirvió, ya perdieron la protección, que está muy relacionada con la segunda", explicó Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

FALLÓ LA REFRIGERACIÓN

En entrevista con La Silla Rota, el especialista Malaquías López Cervantes aseguró que el nivel de protección que genera una vacuna depende también de las características que tiene cada persona y, en el caso de la covid-19, aún no hay información suficiente sobre si la inmunidad dura por un menos tiempo a los adultos mayores, aunque se estima que puede protegerlos por menos tiempo que a una persona de menor edad.

Detalló que en estos casos se evoca comúnmente a la inmunosenescencia, que se refiere a los cambios que tienen los adultos mayores relacionada con una pérdida de capacidades en todos sentidos, lo que implica también tener una menor respuesta a las vacunas o perder más rápidamente la protección.

Pero de todas maneras una cosa es enfermar y otra cosa es morir, entonces de lo que estamos hablando es que las personas que más se mueren en México son los viejos, antes y después de la vacunación y vale la pena explorar la hipótesis de que la vacuna pudo haber sido deficiente y también vale la pena explorar la posibilidad de que no se hayan vacunado

El especialista de la UNAM explicó que la hipótesis de que la vacuna que se aplicó a adultos mayores haya sido deficiente se relaciona con los problemas que hubo con el manejo de las mismas, pues cabe recordar que a la mayoría de personas en ese rango de edad se aplicó la vacuna Pfizer, que requiere de ultracongelación y de medidas de seguridad especiales para mantenerla en esa temperatura, ya que de lo contrario pierde su efectividad.

"Esa es la hipótesis dos, que la vacuna por alguna razón no dio buen resultado. Desde luego van a argumentar las autoridades que, aunque les pongan la mejor vacuna del mundo, no responden bien, pero cómo sabemos que de veras es la mejor vacuna del mundo si no tenemos información que nos demuestre que se manejaron correctamente las vacunas", declaró.

López Cervantes indicó que uno de los factores que pudo haber fallado fue "simplemente el mantener la congelación, si la mayor parte de los viejos recibimos en principio la vacuna Pfizer, cómo sabemos que la vacuna fue mantenida correctamente a 70 grados bajo cero, que fue oportunamente descongelada y que cuando nos la aplicaron estaba en buen estado".

El especialista señaló que no se sabe con certeza cómo se mantuvo en esos niveles de temperatura la vacuna, cómo se transportó, ni de cómo la descongelaron, lo que pudo abrir la puerta a fallas, en especial en las zonas más alejadas del país.

Cuando se habló al principio de que las vacunas estaban ahí en el sol, en el aeropuerto esperando a que las subieran a un avión o algo, pues simple y sencillamente de un plumazo dijeron, pero las vacunas estaban buenas y ya y nadie se preocupó por saber si estaban en buen estado o no, cómo habían llegado a esa conclusión y qué pasó después, cuando ya nadie se preocupaba por ese tema, ¿de verdad las mantuvieron bien?", cuestionó

Sin embargo, López Cervantes indicó que no hay información que permita saber si los adultos mayores que murieron en este periodo estaban vacunados o no, con cuántas dosis o de qué laboratorio.

Respecto a si es posible conocer esos datos, el investigador explicó que el gobierno tendría que haber diseñado un estudio que permitiera hacer esa evaluación, por ejemplo, medir los niveles de anticuerpos en las personas cuando llegan a hospitales y en quienes fallecieron, para determinar por qué murieron a pesar de haber sido vacunados.

Aunque los contagios por covid han bajado a nivel nacional y casi todo el país se encuentra en semáforo verde, López Cervantes señaló que se seguirán viendo casos graves y muertes por covid, aunque en menor cantidad. Asimismo, destacó que se tendría que hacer un informe para determinar con qué periodicidad se debe revacunar a la población.

MÉXICO: SEGUNDO PAÍS CON MAYOR EXCESO DE MORTALIDAD

Las muertes por covid en México son un tema que ha generado controversia desde el inicio de la pandemia. La Secretaría de salud reportó, al 31 de diciembre, 299 mil 428 defunciones confirmadas, pero la revista británica The Lancet tiene otros datos.

Esta semana publicó el texto "Estimación del exceso de mortalidad debido a la pandemia de COVID-19: un análisis sistemático de la mortalidad relacionada con covid-19, 2020-2021", en el que se menciona que en México hubo 418 mil muertes por covid reportadas y un exceso de mortalidad de 798 mil decesos.

Con estas cifras, The Lancet coloca a México como el cuarto país con las cifras más altas de exceso acumulado de muertes debido a covid, sólo después de India, Estados Unidos y Rusia.

Aunque México es el segundo país con la tasa más alta de exceso de mortalidad, con 325 decesos por cada 100 mil habitantes, sólo después de Rusia, que tiene una tasa de 374 por cada 100 mil personas.

