Pese a riesgos de covid, SEP promueve inflar globos en escuelas y recula

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ideó para el regreso a clases que los profesores y alumnos inflaran globos con un mensaje adentro y romperlo, como una dinámica de celebración por la vuelta a las aulas, pese a que especialistas en salud calificaron de riesgosa e imprudente en el contexto de la tercera ola de la pandemia de covid en México.

Como parte de su estrategia ¡Qué gusto de volvernos a encontrar! La SEP publicó en la página 10 de la guía "Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 2021-2022. Educación Preescolar, Primaria y Secundaria", elaborada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Subsecretaría de Educación Básica, la dependencia federal incluye dicha actividad de integración en el retorno a las aulas, previsto para el 30 de agosto.

En el documento, se especifica que el docente reparta globos y papel blanco, y pida que los alumnos escriban una frase que exprese el gusto que les da volver a la escuela, el mensaje se introduce en el globo inflado y se anuda.

Después, los globos se intercambian y los globos se revientan para leer los mensajes.

Actividad: Inflen un globo y escriban bienvenidos al mundo del COVID. El documento es real, les dejo el enlace en el hilo. pic.twitter.com/9NvYZ2PeuU — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) August 9, 2021

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública en respuesta al periódico Reforma, la dependencia federal habría reconocido el error y modificaría la guía en la que se sugiere la dinámica de reventar globos.

Las modificaciones al documento, se puntualizó, estarán publicadas antes del 23 agosto, fecha de inicio de la fase intensiva presencial de las sesiones del Consejo Técnico Escolar en cada plantel del país; además, la secretaría a cargo de Delfina Gómez realizará revisiones adicionales con el objetivo de evitar equivocaciones.

RIESGOS DE PROPAGAR COVID

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, señaló que hay riesgo de propagar el virus Sars-CoV2 al realizar esta actividad de inflar globos que propone la SEP, especialmente al explotarlos.

"Yo diría que casi se los garantiza (el contagio). Una persona normalmente está arrojando el virus al exterior, si está contagiada, está hablando y está aventando virus, entonces al estar inflando un globo, lo lógico es que una persona que tiene el virus pues va aventarlo hacia el interior del globo, cabe la posibilidad de que a las paredes del globo se adhiera una cantidad de virus, no lo sé, pero de todas maneras cabe la posibilidad de que quede en el aire interior el virus flotando y a la hora de romper el globo, se va a botar al ambiente", explicó.

El especialista de la UNAM señaló que esta actividad puede ser riesgosa tanto para maestros como para los alumnos, pues en ambos casos alguno de ellos puede ser asintomático e infectar, sin saberlo, a los demás.

"Un niño puede andar con cubrebocas y tener el virus sin arrojar al ambiente, pero a la hora que lo ponen a inflar un globo lo puede aventar y esto es particularmente importante para los asintomáticos, que se supone que en los niños son muchos". indicó.

Alma Maldonado, experta en temas educativos e investigadora del Cinvestav, también criticó esta actividad propuesta por la SEP, al señalar que esto muestra el poco cuidado que se tiene sobre algo que tendría que ser absolutamente revisado para el tema del regreso a clases.

"No tienen ni idea del tema de la pandemia, me parece absolutamente absurdo que no hayan revisado con un experto, en tema de covid, qué es lo que deberían de hacer y qué es lo que no deberían hacer, que no hayan tenido ese cuidado", enfatizó.