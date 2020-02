Pese a reclamos de la oposición, Ackerman integrará comité que designará consejeros del INE

Mientras diputados federales de oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano) tenían cinco horas solicitando una y otra vez, que la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) rectificara la propuesta de John Ackerman para integrar el Comité Técnico Electoral (CTE, órgano que determinará el listado final de veinte aspirantes a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral); él ya había recibido una llamada telefónica que lo convocaba mañana, a las 11 horas, para asistir a la instalación del Comité. Así lo confirmó él en entrevista telefónica, a La Silla Rota a las 16:30 horas. "Ya me han convocado a esta reunión mañana, así que no hay ninguna complejidad legal. Es puro golpeteo político", afirmó.

El académico de la UNAM estaba despreocupado por las declaraciones de partidos opositores integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que cuestionaron su doble nombramiento por parte de la ombudsperson Rosario Ibarra, ayer por la tarde y luego por la noche. Declaraciones que hoy reiteraron en conferencia de prensa al mediodía. "Inelegible", le llamó el panista Juan Carlos Romero Hicks, argumentando que no cubría los requisitos de imparcialidad y neutralidad, por ser parte del Instituto de Formación Política (IFP) de Morena. Y que, pese a su merecido respeto como académico, Ackerman no cubría con la totalidad de los requisitos de la convocatoria.

"No es un asunto de personas, sino de legalidad", advirtió el priista René Juárez. "El proceso ha venido caminando de manera satisfactoria ¿Qué necesidad de echar a perder lo que va caminando bien? Por eso exigiremos que cumpla con todos los requisitos". De ahí que esas cuatro bancadas solicitaran a la CNDH sustituir el nombre de Ackerman por otra opción; no solo en la conferencia, también ante el pleno.

"Me parece positivo el debate, la discusión, la pluralidad de voces", les responde Ackerman a través de LSR. "Pero es sorprendente que aquellas voces que dicen que están defendiendo la autonomía de las instituciones quieran golpear la mesa y presionar a un órgano autónomo", dijo; y al mismo tiempo hablaba en sentido afirmativo al señalar que en los siete integrantes del comité había pluralidad, trayectorias públicas, pero que algunos de ellos habían sido funcionarios en gobiernos del PRI y/o PAN, así como del ex Instituto Federal Electoral. "No los descalifico; pero a mí sí me descalifican y eso, es un doble estándar", dijo.

Por la mañana, en su cuenta de Twitter, el académico publicó que no había ningún impedimento legal para su nombramiento, al mismo tiempo que –teóricamente-, la Dirección Jurídica de la cámara baja revisaba si los siete perfiles propuestos (Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa, por el INAI; Diego Valadez, Blanca Heredia y Silvia Gioirguli, por la Jucopo; y Sara Lovera y Ackerman, por la CNDH) cumplían con la totalidad de los requisitos de la convocatoria emitida.

Luis Genaro Vázquez Rodríguez, responsable de la Dirección Jurídica en San Lázaro, no es sinónimo de total confiabilidad en opinión de algunos coordinadores parlamentarios. Fuentes cercanas a la Jucopo, consultadas por LSR, señalaron que su cercanía con Mario Delgado -coordinador parlamentario de Morena- es una razón. Otra más, la huella que dejó a su paso por la Procuraduría Capitalina durante la gestión de Marcelo Ebrard; donde, al no cumplir con la totalidad de los exámenes de control y confianza, renunció al cargo en enero de 2012. Pese a ello, señalaron estas fuentes, le otorgaban el beneficio de la duda por ser desde muchos años, un hombre muy cercano al legendario Porfirio Muñoz Ledo.

Por este último dato, los coordinadores parlamentarios de oposición pensaron que quizás, Vázquez Rodríguez sería imparcial y determinaría que Ackerman no cumplía con los requisitos de la convocatoria. De hecho, la bancada del PAN envió a Delgado, antes del mediodía, un oficio para solicitar que la Jucopo devolviera formalmente a la CNDH su propuesta, a fin de recibir una nueva propuesta que no fuera el académico de la UNAM. Pero eso no sucedió, aun cuando los legisladores blanquiazules habían preparado ya algunas pancartas de protesta relacionadas al tema.

Para ganar tiempo, y aunque Ackerman ya tenía su invitación oficial misma que difundió por Twitter después de su entrevista con LSR, la Jucopo convocó a una sesión por la tarde noche. Allí recibiría dos documentos; la impugnación que presentarían las bancadas de oposición respecto al tema; y el dictamen del área jurídica, mismo que a las 20 horas confirmó la declaración de Ackerman: que sí cumplía los requisitos de la convocatoria y que estaba citado mañana a las 11 horas.

LSR encontró a Vázquez Rodríguez, quien salió de la reunión Jucopo.

-¿Cómo le fue con el informe que presentó?

-Yo no puedo informar nada, le ruego su comprensión, respondió.

-¿Reúne Ackerman los requisitos?, se le insistió.

-La información será pública mañana en la Gaceta Parlamentaria.

El documento, el cual LST tiene copia, concluyó que el académico no integra, a la fecha, los órganos de dirección de Morena. Y añade que la Cámara de Diputados "no puede interferir ni prejuzgar en las designaciones que propongan los organismos autónomos constitucionales".

Por su parte, los coordinadores parlamentarios de las cuatro bancadas opositoras, adelantaron que mañana volverán a insistir en que Ackerman no reúne los requisitos de la convocatoria.

Accesible, el académico aseguró a LSR que quienes cuestionaron su perfil, es por miedo. "Les asusta, que alguien como yo no voy a prestarme a negociaciones en lo oscurito y voy a impulsar en el CTE perfiles diferentes de la ciudadanía, fuera de este grupo cerrado que ha tratado a las instituciones electorales como de su propiedad. Lo que les irrita es que yo estoy a favor de cambiar las cosas en el INE, la victoria del 2018 no fue por el INE sino a pesar del INE", señaló. Y aseguró que el Instituto de Formación Política de Morena, no existe. "El partido no lo ha instalado formalmente, aunque esta mandatado. Sólo soy un consejero académico, es un trabajo honorario que no implica ningún cargo directivo".

Es la misma declaración que hace un mes hizo el caricaturista Rafael Barajas "El Fisgón", cuando en conferencia de prensa –junto a Alfonso Ramírez Cuéllar, dos días después del Congreso que le eligió como presidente interino de Morena-, aseguró que el IFP solo existía de nombre porque la secretaria en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, nunca lo instaló de manera formal ni le destinó recursos económicos.

-La CNDH me buscó hace unos días y me pidió mi curriculum para ser considerado como parte de la CTE. Yo me enteré de mi nombramiento hasta que se hizo público el oficio con mi nombre, cuenta Ackerman a LSR.

-¿En caso de que la Dirección Jurídica rechazara su nombre, le interesaría registrarse como aspirante a Consejero Electoral?

-Con la resolución de ayer en el tribunal electoral, legalmente sí podría serlo. Pero no lo veo, no está en mis proyectos. Ahorita estoy muy contento con la academia y los medios. Estoy muy contento con mi vida. No hay absolutamente ningún argumento legal que inhabilite mi presencia en el CTE.

Los siete integrantes de este comité acudirán mañana a las 11 horas a la reunión de instalación en la Jucopo, tal y como confirmó Ackerman esta tarde. Ahí todos estrecharan sus manos para un largo mes de trabajo electoral en marzo, ya que, tan solo hoy, se registraron 86 aspirantes más a la convocatoria de Consejero Electoral del INE.

Un día después del fallo del Tribunal Electoral que modificó esta convocatoria, se presentó el primer aspirante naturalizado mexicano. Se trata de Jorge David Aljovín, abogado con especialidad en temas electorales, quien vía Twitter agradeció al jurista Miguel Carbonell su apoyo durante el juicio que realizaron para la protección de sus derechos político electorales. Y se espera que mañana, último día de registro, llegue otro número importante de aspirantes que al corte de esta noche, suma 191 candidaturas.