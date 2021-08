Pese a malas condiciones de escuelas, SEP dice que reabrirán el 90%

En el Valle de México, ha documentado La Silla Rota, las condiciones no son favorables en las escuelas para el regreso a las clases presenciales, según han denunciado padres y madres de familia, así como personal docente. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP), estima que el próximo 30 de agosto abrirán el 90% de las escuelas en el país, pese a las constantes han sido las denuncias por parte de la comunidad docente y de padres de familia sobre la falta de condiciones para garantizar un seguro regreso a clases presenciales, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la medida.

"Nosotros queremos el 100 por ciento, la verdad, de lo que es la apertura, sin embargo, exactamente estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar, estamos hablando de un 90 por ciento", aseguró Delfina Gómez, titular de la SEP, para Grupo Milenio.

La funcionaria agregó que el presupuesto para arreglar las escuelas que faltan aún se revisa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el Valle de México, ha documentado La Silla Rota, las condiciones no son favorables en las escuelas para el regreso a las clases presenciales, según han denunciado padres y madres de familia, así como personal docente.



En el regreso a clases no habrá horarios escalonados ni se limitará la cantidad de alumnos que puedan asistir a la escuela. En caso de que haya contagios no se cerrarán las instalaciones, informaron este 24 de agosto la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Autoridad Educativa Federal capitalina (AEFCM), Luis Humberto Fernandez Fuentes.

La Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevó a cabo el Registro de las Escuelas que Requieren Intervención de la Autoridad, durante el cual se realizaron recorridos en los 3 mil 144 planteles del Valle de Toluca.

Durante este análisis, se constató que 639 escuelas de esta zona del Estado de México no cuentan con agua potable, 617 no tienen aulas en condiciones para el regreso a clases, 134 ni siquiera tienen baños, mil 218 no tienen conexión a la red de drenaje o necesitan rehabilitación, mil 657 requieren sustitución del mobiliario sanitario.

La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), por su parte, criticó el manejo de crisis sanitaria por la covid-19 por parte del Gobierno Federal y local por lo que propondrán ante dichas autoridades un protocolo denominado "Libre de covid19" y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le solicitará la impartición de una nueva materia de nombre "Seguridad e Higiene".

ESCUELAS AFECTADAS POR EL HURACÁN GRACE

Tras el paso del huracán Grace por Veracruz, 3 mil 18 escuelas quedaron afectadas en la zona norte del estado de Veracruz, afirmó el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.

Información de La Silla Rota Veracruz señala que como consecuencia, los centros escolares que resultaron afectados regresarán a clases hasta que estén en óptimas condiciones, mientras que el resto de municipios iniciarán el ciclo escolar 2021-2022 el próximo lunes 30 de agosto como lo marca el calendario oficial.

La secretaria federal de Educación, en cambio, al concluir la conmemoración de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba en Veracruz, aseguró que el dato de cuántas escuelas resultaron dañadas en esta entidad sólo lo puede dar el presidente López Obrador, quien encabezó el evento y está de gira por el estado.

"Estamos en eso precisamente ahorita voy darme una vueltecita por acá por el estado para ver cómo esta afectación, que tuvo lamentablemente Veracruz, obviamente todavía deja más situaciones de afectación de escuelas", señaló Gómez y agregó que se dará solución a través del programa de La Escuela es Nuestra.

Por otra parte, Defina Gómez comentó que del registro de 10 mil escuelas vandalizadas en dicho estado, la cifra pudo haber reducido en un 50 por ciento debido a los trabajos en conjunto con gobiernos estatales y municipales, además de que padres de familia "han dado generosamente no solamente herramientas sino también su tiempo, su espacio para ir a apoyar a las escuelas".