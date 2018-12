Pese a críticas, Senado avala Ley de Ingresos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/12/2018 08:55 p.m.

El Senado aprobó en lo general los artículos no reservados del proyecto de Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, con 70 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones. El documento prevé una recaudación de 5 billones 838 mil 59.7 millones de pesos, autoriza al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto interno, hasta por 490 mil millones de pesos, y un endeudamiento neto externo de 5 mil 400 millones de dólares.

El debate sobre la Ley de Ingresos en lo general, comenzó a las 17:20 horas y concluyó tres horas después. Se trata del único de los tres elementos del paquete económico que le toca aprobar al Senado, y legisladores de la oposición cuestionaron que dicha ley tenga previsto el aumento de impuestos a los ahorros, que no considere la disminución del costo de la gasolina y se preguntaron de dónde saldrán recursos para cubrir el boquete que dejará la reducción del IVA e ISR en la frontera.

En cambio, los senadores de Morena y sus aliados, defendieron el paquete, aunque hubo voces como la de José Narro, del Partido del Trabajo, que reconoció que las cifras de crecimiento son conservadoras, aunque consideró que se debe a inercias del gobierno pasado, y previó que para el primer trimestre de 2019 podría haber cifras más alentadoras.

La exsubsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, fue una de las mayores críticas del dictamen aprobado la mañana de este 20 de diciembre en la Comisión de Hacienda.

"Se habla que va a haber un paquete de estímulos fiscales como ISR e IVA en la región fronteriza pero no se dice en ninguna parte de la Ley de Ingresos cuanto va a costar. Tenemos la interrogante de cuánto va a costar al gobierno federal ese paquete de incentivos que se pretende presentar por decreto en enero. Se nos pide dar un cheque en blanco en la ley de ingresos cuando se reconoce que no conocemos al detalle el decreto, no sabemos el tamaño del boquete o faltante, eso es dar un cheque en blanco, nosotros tenemos que ser responsables".

La ex funcionaria federal durante la gestión de José Antonio Meade como secretario de Hacienda dijo que el gobierno federal calcula que el boquete podría ser de 40 mil millones de pesos pero los analistas calculan que sería de más de 100 mil millones de pesos.

"¿Quién daría un cheque en blanco por 60 mil millones de pesos?", cuestionó.

Reconoció que de la comparecencia del subsecretario de Ingresos de Hacienda, Arturo Herrera, la dejó tranquila, luego de que a pregunta suya, se comprometió a no usar los fondos de estabilización de ingresos presupuestales, integrados por uno de carácter petrolero y otro de los estados, para llenar el boquete.

"Se dejaron llenos y a tope para dejar finanzas sanas para cualquier choque estar fuertes, pero no para faltante que se hará por estímulos en el norte del país".

Otro de los que cuestionó el dictamen fue el senador panista, Gustavo Madero, quien dijo que los 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador tienen anhelos, los cuales no se reflejan en el paquete. Recordó que durante su campaña el tabasqueño criticaba el crecimiento anual del país de 2.5 por ciento.

"¿Pero saben que es lo que más sorprende? Que el presidente propone crecer para este a año 2.5 por ciento, pero no solo para 2019, 2020, 2012, 2022, 2023, 2024, el crecimiento del promedio que está aquí dice 2 y medio por ciento de crecimiento en los próximos seis años. Reconocemos que el crecimiento ha sido mediocre y necesita México crecer más. Pero no está aquí, México necesita crecer al 4 por ciento para generar un millón 300 mil empleos de jóvenes que se incorporan cada año".

Otro de los que cuestionó el dictamen fue el senador Juan Manuel Fócil, del PRD, quien criticó que el gobierno federal tenga previsto que la gasolina baje de precio hasta dentro de tres años, y al mismo tiempo contemple que de ahí se obtengan recursos para los programas sociales. "El dictamen de la ley de ingresos tiene claroscuros", opinó.

Uno de los defensores del dictamen fue el experimentado José Narro, del Partido del Trabajo, y afirmó que la Ley de Ingresos debiera construir igualdad entre los mexicanos, pero por poco tiempo de la nueva administración, la propuesta es inercial y conservadora.

Pero justificó que la previsión de propuesta de ingresos se ve menoscabada por problemas de corrupción, y los privilegios del derroche y de la evasión fiscal.

"México sólo capta 13 por ciento del Producto Interno Bruto y eso refleja la corrupción en el gobierno".

Narro pidió a sus compañeros aprobar la Ley de ingresos y pronosticó que en el primer trimestre habrá ajustes y más recursos al combatir la corrupción y privilegios con que se condujeron los anteriores gobiernos.

Pese al largo debate, el dictamen fue aprobado con 70 votos a favor, y a las 20:30 horas comenzó la discusión de las reservas a los artículos de la Ley de Ingresos.

