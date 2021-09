Pese a crisis y gastos en Pemex, sindicato gana aumento salarial de 3.4%

Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó 3.4% de aumento salarial a los trabajadores sindicalizados y 1.76% de alza en prestaciones con lo que quedó conjurada la huelga para este jueves, en un momento en el que la paraestatal continúa aumentando su deuda.

El aumento incluye a jubilados, mientras que los apoyos para gasolina no reportaron modificación.

De acuerdo con versiones, quedó pendiente la elección del secretario general del Sindicato, quien a su vez deberá emitir la convocatoria para las elecciones seccionales.

"Conforme a las políticas establecidas por el Gobierno de México, basadas en el respeto a los derechos laborales, actuando con ética, justicia y austeridad, se mantienen el clausulado y las prestaciones que establece hoy el contrato colectivo para los trabajadores y los incrementos acordados permitirán mantener su poder adquisitivo", informó la empresa productiva en un comunicado.

Resaltó que los acuerdos generados en la presente negociación se alcanzaron mediante el diálogo respetuoso, destacando que no implica suprimir puestos de trabajo o despido de trabajadores, por lo que se cumple la instrucción presidencial en este rubro.

Datos del cierre de 2019 indican que Pemex tenía un capital negativo por un monto superior a 10 puntos del PIB. Esto ubica a la empresa en una situación de vulnerabilidad y da evidencia de que requiere apoyo del gobierno; en otras palabras, un rescate.

Moody´s incluso puntualizó lo que haría falta para que mejore la calificación crediticia de Pemex está el fortalecer su posición de liquidez y generar flujo de efectivo libre para reducir la deuda. Sin embargo, pareciera que se hace lo contrario, con apuestas como la refinación. Las presiones de liquidez de Pemex aumentarán en los próximos tres años debido a los altos niveles de vencimientos de deuda y al menor flujo de efectivo operativo derivado de la expansión del negocio de refinación. Lo pone claro el reporte, de acuerdo con Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En días pasados se dio a conocer que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a la Petrolera estatal Pemex por haber incumplido un acuerdo para patrocinarlo.

"Checo" Pérez, quinto de la clasificación de pilotos del campeonato de Fórmula Uno, demandó por más de 56 millones de pesos a MGI Asistencia Integral, empresa externalizada de Petróleos Mexicanos, luego de que incumplió con un contrato firmado en el 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará a la deriva a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que el gobierno no se desentenderá de la deuda de la empresa mexicana.

En conferencia mañanera, López Obrador comentó que ya se inició un proceso de reestructuración de deuda de la petrolera, que luego de la reforma energética pasó a ser una empresa productiva del Estado.

El mandatario mexicano comentó que el préstamo que recibieron de 12 mil 500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría destinado al pago de deuda.

"Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la nación, de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo, es decir, claro que es de la nación pero no se concebía de esa forma", explicó.

GASTOS EN REPARACIONES DE DUCTOS POR HUACHICOLEO

La reparación de tomas clandestinas habilitadas en ductos y poliductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la última década, ha costado a la empresa tres mil 133 millones 23 mil 226.40 pesos.

Un reporte de Pemex Logística detalla que, entre enero de 2012 y julio de 2021, las organizaciones del crimen organizado, así como trabajadores de Pemex y pobladores, han abierto 76 mil 370 tomas en 27 entidades del país. Según el registro elaborado por Petróleos Mexicanos, los únicos estados donde no se reportan perforaciones son: Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Nayarit y Quintana Roo.

De acuerdo con el documento, las reparaciones en 2012 tuvieron una inversión de 50 millones 653 mil 949.40 pesos. A partir de ese año, los recursos públicos destinados para corregir las averías han aumentado constantemente.

El mayor desembolso de dinero, según la información consultada, indica que los años en los que más se ha gastado en la reparación de los ductos y poliductos es en 2018, al destinarse 633 millones 531 mil pesos; en 2019, 555 millones 695 mil pesos; y en 2020, 633 millones 531 mil pesos.

Tan sólo en este sexenio, Pemex ha tenido que gastar mil 470 millones por los daños originados por 30 mil 63 tomas clandestinas en ductos y poliductos en distintos estados del país.