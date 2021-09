Pese a alza presupuestal en Salud, advierten poca probabilidad de que se sostenga

Aunque en 2022 el Sector Salud contará con 824 mil 181 millones de pesos, 14.6% más que en 2021, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) alertó que podría no ser sostenible ni repetirse en el corto plazo porque gran parte de los recursos provienen del Fondo de Salud para el Bienestar(Fonsabi).

Al dar a conocer las implicaciones del paquete económico 2022, el CIEP indicó que en materia de salud hubo un aumento equivalente a 0.37% del PIB, lo cual podría contribuir a reducir las brechas entre los subsistemas de salud.

Sin embargo, resaltó que "El incremento presupuestario en salud tiene un alto riesgo de no ser sostenible y de no repetirse en el corto plazo. Parte del financiamiento proviene del Fonsabi, fuente no recurrente de recursos y no se plantean cambios que impacten el espacio fiscal disponible para salud".

El Fonsabi, antes Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se construyó con el Seguro Popular, ya que los afiliados daban una parte y el gobierno ponía otra similar. En 2019 contaba con 105 mil 873 millones de pesos, pero el gobierno tomó 30 mil millones de pesos para el Instituto de Salud para el Bienestar.

Hasta junio de 2021 el Fonsabi tenía 66 mil 475 millones y en la en la Ley de Ingresos de la Federación para 2022 se indica que se tomarán recursos.

En el artículo décimo cuarto de esta ley se señala que: "El Instituto de Salud para el Bienestar, instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, durante el primer semestre de 2022, concentre en la Tesorería de la Federación el remanente del patrimonio de ese Fideicomiso a que se refiere el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice que el remanente referido permanezca para el cumplimiento de los fines de dicho fondo.

"Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan derivado del remanente que se concentren a la Tesorería de la Federación, se destinarán prioritariamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adquisición de vacunas y los gastos de operación asociados; para los requerimientos derivados de la atención a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, así como para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud".

DISMINUYÓ 3.1% GASTO EN MEDICAMENTOS PARA 2022

El CIEP destacó que con el aumento que se prevé para 2022 se destinará 2.9% del PIB a Salud, lo que representa el mayor incremento en la última década. Sin embargo, los recursos se centran principalmente en la atención de la pandemia dos años después de su inicio y se prioriza el primer y segundo nivel de atención sobre enfermedades de alta especialidad, que son las que impactan en mayor medida el gasto de bolsillo de las personas.

"El presupuesto vinculado directamente al ODS 3: Salud y Bienestar disminuye como porcentaje del gasto total, al pasar de 64.3 % en 2021 a 60.1 % en PPEF 2022. Además, seis de los 21 programas presupuestarios vinculados con el ODS presentan recortes por mil 662 mdp", señaló.

Indicó que sin considerar vacunas para covid, el presupuesto de medicamentos disminuyó 3.1%, lo que podría ocasionar que aumente el número de personas que pagan por medicamentos cuando acuden a consulta.

Asimismo, estimó que en todos los subsistemas haya un ligero incremento en el gasto per cápita, excepto en Pemex, para el cual hubo una reducción del 11%, al pasar de 31 mil 344 a 27 mil 822.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social el gasto por derechohabiente aumentará de 4 mil 861 pesos a 5 mil 067, en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado subirá de 4 mil 871 a 4 mil 994.

En los subsistemas para la población sin seguridad social también hubo un aumento, en el Instituto de Salud para el Bienestar pasó de 3 mil 062 a 3 mil 148 pesos y en el caso del IMSS Bienestar de mil 215 a 2 mil 013 pesos.

IMSS BIENESTAR, SIN RECURSOS SUFICIENTES PARA META DE CONSTRUIR 120 HOSPITALES

El CIEP detalló que el IMSS Bienestar es uno de los más beneficiados en el PPEF 2022, pero el incremento no es suficiente para cumplir con la meta del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir 120 hospitales más para concluir su administración con un total de 200.

"Esto requiere una inversión total de 25 mil 959 millones de pesos , de manera general, una inversión anual de 8 mil 653 millones. Para 2022, IMSS Bienestar tiene un aumento, en términos reales, de 9 mil 578 millones respecto al monto aprobado para 2021. Esto quiere decir que se requeriría que 90.3 % del aumento se destine a la construcción de los Hospitales Regionales. Sin embargo, el concepto de gasto asociado a este programa se destina enteramente a gasto corriente y no a gasto de obra pública", detalló el CIEP.