Personal de hospitales en CDMX, en un mes de miedo por el covid-19

Las llamadas de auxilio fueron emitidas a mediados de marzo. Trabajadores de hospitales y clínicas de la Ciudad de México alertaron las carencias para enfrentar la crisis sanitaria por el virus covid-19. Cubrebocas, gel antibacterial, batas, botas, goggles y guantes fue la primera alerta para un sistema de salud que no está preparado para atender la contingencia en la capital del país.

Los relatos de médicos, camilleros, enfermeras y personal de los hospitales de la Ciudad de México obtenidos por LA SILLA ROTA, incluyen denuncias por la falta de protocolos para afrontar el contagio masivo, e incluso, la carencia de seguro social para los trabajadores, ya que algunos de ellos cobran por honorarios.

Lo que se pudo prevenir hace unas semanas respecto a abastecimiento de insumos, ha comenzado a ser visible a través de videos y fotografías entregados a este medio de comunicación, así como subidos en redes sociales.

En la secuencia de imágenes, los trabajadores muestran la forma en que se atiende a los pacientes que dieron positivo al covi-19, así como la falta de protocolos para los traslados de las personas que han perdido la vida.

El 17 de marzo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se registró la primera protesta por la falta de insumos y de protocolos para atender a pacientes con covid-19. Los trabajadores denunciaron que no contaban con Equipo de Protección Personal, como alcohol en gel, cubrebocas, mascarillas y trajes Tyvek.

Los empleados denunciaron que el área de Urgencias carece de una habitación con presión negativa para aislar a las personas contagiadas. En el pabellón 4, solo funcionaban tres de los seis espacios de aislamiento. Además, comentaron que no había "tapetes microbianos".

Dos días después, personal del Hospital General de Zona No. 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó Avenida Eje 2 Norte con Lerdo en demanda de insumos para atender a pacientes contagiados.

El 20 de marzo lo hicieron trabajadores del Hospital Regional No. 1 "Dr. Carlos Mc Gregor Sánchez Navarro y del Centro Médico Nacional La Raza, este último denominado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "Hospital Covid".

Las protestas llegaron al Hospital General de Zona 2 y 32, el 23 de marzo. Veinticuatro horas después, médicos, camilleros y enfermeras de la Unidad de Medicina Familiar 15 de IMSS.

A estos hospitales se ha sumado el personal del Hospital General de Zona No 24 y 29, así como del Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de las clínicas 47 y 10 del IMSS.

Cobro mil 500 a la quincena y no tengo seguro: camillero

Los testimonios recabados por LA SILLA ROTA relatan las carencias que enfrentan los trabajadores del sector en la Ciudad de México. Falta de seguro social, sueldos bajos, temor a ser despedidos, así como a contagiarse por la falta de equipo, son algunos trabajadores, que en otros países son considerados "héroes".

"No tengo seguro y solo percibo un sueldo de mil 500 pesos a la quincena como camillero. Las guardias extra nos la pagan a 500 pesos. Antes de que pasara esto, pensé qué pasaría si me contagio, no tengo acceso al ISSSTE. Nos comentaron que el que faltará nos iban a levantar un reporte y nos iban a correr", narra Mario, camillero del Hospital Regional 1 de Octubre, ubicado en la colonia Lindavista, alcaldía de Gustavo A. Madero.

"Tenemos los cubrebocas contados. Se arman kits para meter a los probables contagiados en un área específica. Hay insuficiencia en ventiladores, no sabemos si van a llegar más. A las personas que dieron positivo o murieron. No sabemos si los sacan en cápsulas o cuál es protocolo. El director nos ha dicho: ´si no tienen la necesidad de meterse, no se metan, si es necesario entrarán. No se les dará el equipo, como tal, pero sí bata, goggles, botas´", explica Ana María, enfermera del Hospital General de Zona No 24, alcaldía de Gustavo A. Madero.

"Realmente hay desabasto, nosotros como delegados hemos llevado la información a la sección, que son nuestras autoridades sindicales, y nos han informado lo mismo. Lo que los compañeros están solicitando es mascarilla N95, y por lo que veo, no va a haber para todos, entonces vamos a ver si trabajamos así", expresó un líder de sindical en el Hospital General de Zona No 29 el pasado 30 marzo a través de un vídeo subido en Facebook.

"No hay batas, no hay goggles, les pedimos que nos den insumos, pero nos dicen que nos metamos así, sin protección. Que no respiremos al momento de estar en contacto con los pacientes contagiados", explica Mario, trabajador del Hospital 1 de Octubre.

En el Centro Médico Nacional La Raza, los trabajadores se han manifestado en dos ocasiones para exigir insumos y equipo de protección. Una enfermera, quien pidió mantener el anonimato, indicó que, lo que más les hace falta, son las mascarillas N95, ya que algunos otros insumos comenzaron a llegar.

"Tenemos miedo, pero también tenemos una obligación como trabajadores de asistir y pues la vocación de ver por nuestros pacientes, por el Instituto y por el sistema de Salud", cuenta la enfermera de La Raza consultada por LA SILLA ROTA.

En el Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE, el pasado 19 de marzo los trabajadores enfrentaron al director, a quien le reclamaron la falta de equipo de protección para poder hacer su trabajo.

En un video de la reunión al que tuvo acceso LA SILLA ROTA se observa a uno de los trabajadores reclamar al director sobre la fecha en la que contarán con el equipo.

"Mañana o pasado es real, porque en el chat hace rato dijeron que había llegado todo para el covid-19 y no llegó nada para el covid-19, entonces la pregunta es clara, ¿cuándo nos van a llegar los insumos".

Médicos del Hospital Pediátrico de Peralvillo publicaron en redes sociales que ellos tuvieron que comprar su propio equipo de protección, ya que las autoridades federales o del centro de salud donde laboran escucharon sus demandas.

No hay guantes, goggles y gel antibacterial: Asamblea Nacional de Médicos Residentes

El 100% de las unidades hospitalarias no cuentan con mascarillas N95, de acuerdo con la encuesta realizada por Asamblea Nacional de Médicos Residentes los días 22 y 23 de marzo, en la que participó personal de salud de todo el país.

Asimismo, seis de cada 10 de los hospitales no cuentan con cubrebocas plisados; 91% no tiene guantes; en 95% no hay googles y en cinco de cada 10 no hay gel antibacterial.

De acuerdo con la encuesta, en 10 hospitales de la Ciudad de México ya había casos confirmados de covid-19, pero los médicos y enfermeras no contaban con los insumos necesarios: se trata del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y en el Hospital Regional "Adolfo López Mateos, ambos del ISSSTE; los Centros Médicos Nacionales "Siglo XXI" y "La Raza", así como el Hospital General de Regional 1 "Carlos MacGregor Sánchez, estos tres últimos del IMSS.

La situación se repite en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, en el Hospital General de México "Eduardo Liceaga", en el Hospital General "Dr. Enrique Cabrera", en el Hospital Juárez de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".

Datos de la Secretaría de Salud indican que, en el país (fecha de corte de 6 de abril) había 2 mil 439 contagios y 125 defunciones. De ellos, 560 casos y 19 muertes se registraban en la Ciudad de México.

AJ