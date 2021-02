Permiten a excapo de los Beltrán Leyva entrada de médico particular

Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio” o “El Chayan”, quien formó parte de la organización de Los Beltrán Leyva, solicitó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social, El Altiplano, le den atención médica.

Álvarez Vázquez, quien fuera uno de los principales lugartenientes de Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas" o “El Jefe de Jefes”, abatido por la Marina el 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, tramitó a través de sus abogados un amparo para que le permitieran el ingreso de especialistas externos al penal, ya que no confía en el personal que labora en la prisión.

"Solicito que se les dé el ingreso a mis especialistas y que se les autorice una copia de mis últimos exámenes que se me hicieron la razón es porque en estos días me visita el Doctor General, el Cardiólogo, el urólogo y cada uno me han dicho cosas distintas y pues eso no puede ser ya que es el mismo examen, y no coinciden en lo que me dicen, y por eso no confió en los doctores de aquí", menciona la solicitud de amparo.

Al analizar los argumentos presentados por “El Indio”, un juzgado en el Estado de México le otorgó una suspensión de plano para recibir la atención. Como medio de prueba el director del Altiplano presentó el resultado de los estudios, sin embargo, la defensa alega que no se le ha permitido el ingreso al especialista al penal para que analice los resultados de los estudios.

“La promovente solicita se fije hora y fecha para que pueda presentarse dicho especialista de manera física en las instalaciones de este Juzgado de Distrito o por método alternativo de videoconferencia, a efecto de que se cuente con su opinión médica y se brinde la interpretación científica, en base a los estudios que se le realizaron al quejoso”.

Gerardo Álvarez Vázquez fue detenido en abril de 2010, luego de un enfrentamiento entre elementos del Ejército en Huixquilucan, Estado de México. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Álvarez Vázquez, era el encargado de coordinar operaciones de Los Beltrán Leyva con organizaciones criminales en Centro y Sudamérica.

(Luis Ramos)