Permiso concedido, tome su caguama y nos vemos en 2024, responde Anaya a AMLO

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia mañanera de este miércoles le pidió al panista permiso para tomarse una cerveza.

"Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama pacifico", dijo López Obrador esta mañana.

#Nación Al parecer, le dió tanto gusto al presidente @lopezobrador_ que Morena haya ganado en varios estados que "hasta le pidió permiso" a @RicardoAnayaC para tomarse una caguama. #jp https://t.co/YeqGwkidPL pic.twitter.com/S45Q6JEGRZ — La Silla Rota (@lasillarota) June 9, 2021

Ricardo Anaya respondió: "Presidente, permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24".

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021

Los dichos de Anaya sobre la "victoria" que se toma en la Ciudad de México y en Querétaro es por los resultados electorales, donde Morena perdió la mitad de las alcaldías de la capital y la gubernatura queretana.

Mientras que el " no tienen mayoría para desaparecer" al Instituto Nacional Electoral (INE) es porque a Morena y sus aliados no les alcanzó para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La petición de "permiso" del presidente a Ricardo Anaya fue en referencia al video viral del panista donde critica a la gente que se gasta el dinero que gana en caguamas, en lugar de comida y servicios.

Dice la ASF que el costo de cancelar el aeropuerto fue de 300 mil millones. AMLO refuta diciendo que ¡SOLO tiró a la basura 110 mil millones! MORENA amenaza con destituir al titular por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? pic.twitter.com/xMDuboSwuH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 1, 2021

Esta crítica de Anaya era para comparar a dichas personas con la decisión de López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el cual tuvo un costo más de 100 mil millones de pesos.

"Esto es un poco como el compadre que gana 2 mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas", dijo Ricardo Anaya.

Anaya fue criticado por dos cuestiones: que se haya indignado más por lo que una persona hace con su dinero que porque gana apenas 2 mil pesos a la semana; y por meterse con el destino que cada individuo quiere darle a su salario.

Ricardo Anaya, quien ha comenzado una gira por varias parte del país, es el primer político que abiertamente ha aceptado su interés por ser candidato presidencial para 2024, otra vez.





