Periodistas protestan en 47 ciudades del país contra la violencia

Este 25 de enero, periodistas de prácticamente todo México hacen un llamado urgente a las instituciones de gobierno y de procuración de justicia para frenar la ola de violencia y asesinatos contra comunicadores, particularmente por el crimen de la reportera Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana Baja california, y de José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz en estos primeros días de 2022.

Cientos de periodistas de todo el país salieron a las calles para protestar y exigir justicia en alrededor de 47 ciudades de país por los asesinatos de los comunicadores bajo las consignas #NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas #PeriodismoEnRiesgo. Con ella exigieron a autoridades de gobierno, de seguridad y de procuración de justicia resolver los casos de agresiones y que no haya impunidad.

En sus consignas, recalcaron que los ataques al gremio son un atentado a la libertad de expresión, derechos humanos y a la democracia del país.

En la Ciudad de México, frente a la Secretaría de Gobernación, periodistas de distintos medios de comunicación criticaron el actuar de las autoridades ante el nulo avance en las investigaciones y castigo a responsables de ataques directos a compañeros del gremio. En acto conmemorativo, encendieron veladoras en honor su honor.

?? #FOTOS | Así se desarrolla la movilización frente a @SEGOB_mx de comunicadores y periodistas en contra de la ola de violencia que sufre la labor informativa en México. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5uKZVE

??: @FerDosPuntos pic.twitter.com/TUyKEhOMZi — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

Alrededor de 500 personas se dieron cita a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa ocurridos en lo que va del 2022.

Entre los oradores estuvieron Yaneli Fuentes, periodista local de Guerrero que es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex; Jorge Meléndez, de Periodistas Unidos; Antonio Aranda, de Grupo Acir; Alberto Amaro, periodista de Tlaxcala; Claudia Martínez Sánchez, de Puebla; Karime Chacón, y periodistas del Estado de México.

Entre gritos de "¡Justicia!", los convocantes leyeron un pronunciamiento en el que denunciaron los asesinatos y recalcaron que también es necesario mejorar las condiciones laborales de los periodistas.

Además, informaron que el pronunciamiento que redactaron logró aglutinar más de 35 mil firmas de solidaridad y anunciaron que continuarán promoviendo acciones y organización de los trabajadores de los medios.

La periodista Laura Sánchez Ley recordó crímenes contra periodistas en BC Francisco Ortiz Franco, Luciano Rivera y Margarito Martínez. Sobre este último celebró la presión de los compañeros reporteros para que las autoridades se retractaran de las versiones de su asesinato. Calificó a Tijuana como “tierra de nadie” y exhortó a la fiscalía y el Mecanismo de Protección haga una evaluación de riesgos.

Además, advirtió que de acuerdo con testimonios, a Martínez lo habría asesinado un cártel de la droga en la zona más poblada de Tijuana.

Sobre el botón de pánico, del mecanismo, Sánchez Ley criticó que sea el número de teléfono del supervisor de la policía municipal “ese que está corrompido y vendido a las autoridades”.

?#VIDEO | La periodista Laura Sánchez Ley, originaria de Baja California, denuncia el asesinato de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5uKZVE

??: @Infingritum pic.twitter.com/PEcWD0LC0I — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022





?#VIDEO | Los manifestantes al exterior de la @SEGOB_mx dieron lectura a un pronunciamiento que redactaron más de 300 periodistas y que ha recopilado más de 35 mil firmas de solidaridad. https://t.co/2jLm5uKZVE

??: @Infingritum pic.twitter.com/iCFjEWH4wR — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

Adriana Urrea, dirigente del Sindicato de Notimex, actualmente en huelga, también fijó su posicionamiento respecto a la violencia contra los medios de comunicación y periodistas.

Advirtió que los periodistas de la agencia de noticias del Estado mexicano llevan más de dos siendo víctimas de agresiones

?#VIDEO | El sindicato de @Notimex se suma a la movilización y denuncia el acoso de que han sido objeto a casi dos años de haber estallado una huelga en la Agencia de Noticias del Estado mexicano. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5uKZVE

??: @Infingritum pic.twitter.com/ZS91aXW1wh — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

#AlMomento | Periodistas del Valle de Toluca forman parte de la movilización nacional para protestar por los asesinatos de Margarito Martínez, José Luis Arenas Gamboa y Lourdes Maldonado. https://t.co/lqrWKIsJc6

?? @FerDosPuntos pic.twitter.com/rM7GoCSFrm — La Silla Rota (@lasillarota) January 25, 2022

"NOS PREOCUPA EL DISCURSO DE ODIO DE PALACIO NACIONAL": GREMIO EN CHIAPAS

Con la pinta de un mural en aerosol de la imagen de Lourdes Maldonado, periodista asesinada el domingo pasado en Baja California, así se manifestó este martes el gremio periodístico en la entrada del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Alrededor de un centenar de periodistas locales y nacionales prendieron veladoras y exigieron, con el puño derecho en alto, justicia por los crímenes cometidos en los últimos años.

Además, externaron su preocupación por la creciente ola de violencia que se vive en el país, y sobre todo por el "discurso de odio emanado desde el propio Palacio Nacional".

De igual forma, pero por la mañana, reporteros y reporteras de ciudades como Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas también protestaron de forma pacífica para pedir "fin a la impunidad".

??#FOTOS | Periodistas de Chiapas externaron su preocupación por la creciente ola de violencia que se vive en el país, y sobre todo por el "discurso de odio emanado desde el propio Palacio Nacional" #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5uKZVE pic.twitter.com/b7bhn8F1gl — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

Periodistas de Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali se concentraron en distintos puntos para unirse a la movilización nacional por los recientes asesinatos en contra del gremio.

Algunas reuniones serán en la Fiscalía General Estatal (FGE), y en el caso de Tijuana, el contingente planea marchar hacía la Fiscalía General de la República (FGR), donde habrá un posicionamiento.

En Baja California las autoridades investigadoras no han dado a conocer avances en los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, aunque el Secretario de Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros Briceño, informó este martes que habría una reunión con autoridades federales en esta ciudad.

Algunos otros gremios en esta frontera, como el de abogados, han expresado su intención de unirse a la exigencia de justicia que se realiza a nivel nacional, aunque su participación aún no está confirmada.

GUARDAN UN MINUTO DE SILENCIO EN TAMAULIPAS

En Tamaulipas periodistas también se sumaron a la protesta nacional por el asesinatos de los reporteros José Luis Gamboa , Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. En Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria periodistas se manifestaron ante las agresiones de han sido objeto y los riesgos que se enfrentan en la profesión.

Abisai Rubio Curiel, miembro de una organización de periodistas en Nuevo Laredo, señaló que los periodistas demandan al Gobierno el esclarecimiento de los hechos y se establezca un mecanismo seguro de protección para reporteros, fotógrafos, columnistas, conductores y todos aquellos que laboran en los medios de comunicación.

#FOTOS | En Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, Tamaulipas, periodistas se sumaron a la protesta nacional por los asesinatos de los reporteros José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5uKZVE pic.twitter.com/LZq600rjoS — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

En tanto en la Ciudad de Reynosa, en la plaza principal, otro grupo de periodistas también se reunión para sumarse a la protesta nacional por los homicidios de comunicadores, aquí Francisco Rojas dijo que el trabajo de los periodistas es cada vez de mayor riesgo, por lo cual es necesario se ponga fin a la impunidad de los ataques contra periodistas.

En la Capital de Tamaulipas, periodistas se manifestaron en la escalinata principal del Palacio de Gobierno colocando veladoras y guardando un minuto de silencio por los atentados en contra de periodistas, a la vez que exigieron haya un mecanismo eficaz de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas.

“CADA AGRESIÓN A UN PERIODISTA ES UN ATAQUE DIRECTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

Periodistas de Nuevo León condenaron los asesinatos de la periodista María de Lourdes Maldonado López y del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, perpetrados en la ciudad de Tijuana, Baja California.

"Cada agresión a un periodista es un ataque directo a la Libertad de Expresión que ejercemos en representación de la Sociedad y los tres niveles de Gobierno deben garantizar ese libre ejercicio, para los comunicadores y la población en general", dijeron ante el monumento a la Libertad de Prensa en la Gran Plaza.

También colocaron una ofrenda floral representantes de las organizaciones de periodistas: Periodistas de Nuevo León, "José Alvarado", que preside Francisco Zúñiga; Red de Periodistas del Noreste, que encabeza Melva Frutos Ayala, y Jesús Oscar González, del Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León (en formación).

??#FOTOS | "Cada agresión a un periodista es un ataque directo a la Libertad de Expresión", dijeron periodistas de Nuevo León reunidos ante la violencia contra el gremio, que ha cobrado la vida de 3 periodistas en una semana

??https://t.co/2jLm5uKZVE pic.twitter.com/5ImcQRXjH1 — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

EL ESTADO MEXICANO NO EVITA LA MUERTE EN EL PERIODISMO, LA AUSPICIA

Para los periodistas michoacanos, “el Estado Mexicano sigue fallando en garantizar un ejercicio periodístico libre de muerte, persecución y condena y es como matar a nadie”.

Reunidos de manera simultánea en las plazas Melchor Ocampo de Morelia y de Los Mártires en Uruapan, los periodistas michoacanos salieron a las calles y levantaron la voz.

“¡En México nos siguen matando!; gobiernos van y vienen y la violencia se ahonda; la impunidad persiste, la persecución es rutinaria y el estigma contra el quehacer periodístico es alentado”, denunció a nombre de los comunicadores, Patricia Monreal.

?#VIDEO | Para los periodistas michoacanos, “el Estado Mexicano sigue fallando en garantizar un ejercicio periodístico libre de muerte, persecución y condena” #NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas. ??https://t.co/2jLm5v2ANc pic.twitter.com/NhpociiHru — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

Reiteró que matar a un periodista en México, es como matar a nadie: “lejos de que haya investigaciones serias de las fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.

“En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades”, sostuvo, Patricia Monreal.

“NOS MOLESTA QUE SIEMPRE DIGAN QUE EL PERIODISTA ANDABA EN MALOS PASOS”

El municipio de Cajeme, el más violento de Sonora y donde más agresiones contra periodistas se han registrado en los últimos años, fue la sede de las protestas de este día en Sonora.

Integrantes de la prensa en Hermosillo no salieron a la calles en esta movilización nacional, pero fueron los colegas de Ciudad Obregón, quienes alzaron la voz para exigir justicia y no más violencia contra comunicadores.

Poco más de una docena de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y editores marcharon hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República donde exigieron hallar a los responsables de asesinato de los últimos periodistas asesinados.

“Estamos muy tristes por lo que está pasando con los periodistas en México, consternados por estos ataques directos que han cegado la vida de periodistas. Estamos molestos que lo primero que digan las autoridades es que el periodista, la víctima, andaba en malos pasos”, declaró Sergio Anaya, presidente de la Asociación de Periodistas Del Valle del Yaqui.

En junio del 2020, Jorge Armenta Ávalos, director de Medios Obson, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante. Hasta hoy en día, no hay avances de la investigación.

Ese mismo año fue asesinado Jesús Alfonso Piñuelas también en el municipio de Cajeme.

PROTESTA EN JALISCO

En Jalisco 200 reporteros, comunicadores y estudiantes protestaron contra el crimen de tres periodistas de Baja California y Veracruz.

Acompañados de académicos, representantes de organizaciones civiles, colectivos feministas y ciudadanos en general, el grupo se reunió en el kiosco de Plaza de Armas.

?? #AHORA | En Jalisco, 200 reporteros, comunicadores y estudiantes protestaron contra el crimen de tres periodistas en Baja California y Veracruz https://t.co/2iCJPzOcXZ pic.twitter.com/RqTHB46QvO — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

#NOSEMATALAVERDAD SE HACE PRESENTE EN MORELOS

Periodistas de Morelos se unieron a la protesta nacional "El Periodismo está en Riesgo" para exigir justicia por la y los periodistas asesinados en México en este 2022.

A las seis de la tarde se dieron cita en la glorieta "La Paloma de la Paz", situada al norte de Cuernavaca, con veladoras y pancartas donde se podía leer "#NiSilencioNiOlvido #NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas

EXIGEN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN YUCATÁN

En Yucatán, un grupo de reporteros protestaron para exigir un alto a la violencia contra quienes ejercen el oficio.

“En el caso concreto de Yucatán, exigimos justicia para las y los colegas que han sido víctimas de agresiones y amenazas por su labor periodística”.

Recordaron el caso de Jaime Vargas, a quien el 19 de enero intentaron asesinar. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía estatal y federal.

También está la agresión contra el fotoperiodista Ramón Celis. Cuando desempeñaba su labor, personal de una institución federal lo agredió.

#ELPERIODISMOESTÁENRIESGO, SE SUMAN EN QROO AL MOVIMIENTO NACIONAL

Periodistas, fotógrafos y activistas se reunieron en la explanada del palacio municipal en Cancún para sumarse al movimiento nacional “El Periodismo está en Riesgo”, en el que participaron más de 50 personas para exigir justicia por las y los periodistas asesinado en México y una exigencia a las empresas para mejorar las condiciones laborales.

Las y los periodistas se reunieron a las 7 de la noche en la explanada de gobierno para construir carteles de protesta, posteriormente en la entrada del Ayuntamiento de Benito Juárez, colocaron imágenes de los periodistas asesinados en México.

En la protesta leyeron el pronunciamiento para exigir justicia por la impunidad en los asesinatos contra periodistas en el país, además de exigir mejores condiciones laborales para desarrollar la profesión, ya que muchos de los comunicadores trabajan sin prestaciones de ley y salarios bajos.

En Quintana Roo han asesinado a tres periodistas de 2018 a la fecha. De acuerdo con los reportes oficiales de Artículo 19, uno de los primeros comunicadores en ser asesinado fue José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio de 2018, era reportero del semanario Playa News y recibió impactos de bala al salir de un bar. El segundo fue Ruben Pat, el pasado 24 de julio del mismo año, y fue asesinado de la misma forma, acribillado a tiros al salir de un bar. Él era director del mismo semanario en Playa del Carmen.

El tercer asesinato ocurrió el 16 de mayo de 2016 en contra de Francisco Romero, reportero policiaco en Playa del Carmen que colaborara en el semanario Playa News. En ninguno de los tres asesinatos se ha presentado responsables.

Las movilizaciones de periodistas ocurrieron en tres ciudades de Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

CHIHUAHUA: NO A LA IMPUNIDAD

Decenas de comunicadores se reunieron en la placa que recuerda a la periodista asesinada Miroslava Breach, en dónde exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el crimen de Lourdes Maldonado, asesinada el domingo, en Tijuana, no quede impune.

En el lugar se colocaron las imágenes de periodistas que han perdido la vida de manera violenta, como los chihuahuenses Francisco Javier Moya, Javier Salinas Aguirre, Arturo Alba, Jesús Adrián Rodríguez.

EN LA LAGUNA ALZAN LA VOZ

Representantes de los medios de comunicación de La Laguna de Coahuila y Durango se manifestaron en la Plaza Mayor.

“Pedimos a las autoridades que por fin investiguen y lleven la situación a una solución definitiva con resoluciones penales contra los agresores”, dijo Juan Noé Fernández Andrade, fundador de Voces Irritilas AC.

“La impunidad es inmensa, no pueden matar a un periodista (por su oficio)”, comentó.

CRITICAN ACOSO OFICIAL EN SLP

Periodistas de varios municipios de San Luis Potosí protestaron contra las autoridades de todos los niveles de gobierno, por las agresiones constantes que sufren en el ejercicio de su profesión, la impunidad y la indiferencia, ya que no hay resultados de las denuncias que han presentado ni del crimen del fotoperiodista Daniel Esqueda, registrado hace poco más de cuatro años.

En la capital del estado, Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles, El Naranjo y otros municipios, los periodistas portaron pancartas para exigir justicia por el asesinato de la comunicadora Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, el pasado fin de semana, con la leyenda “justicia”, “ni silencio ni olvido”, “periodistas asesinados no los olvidamos”, “no podrán callarnos”, “Tijuana no está sola”, “Daniel Esqueda presente”.

La periodista Lucía López exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que “realmente haga algo, no ha hecho nada, seguimos solamente con palabras porque no hay ningún resultado; sabemos que la vida de nuestros compañeros no regresará, pero alzamos la voz como lo hizo Lourdes en Tijuana”.

RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN GUERRERO

Periodistas de Atoyac de Álvarez, municipio de la Costa Grande de Guerrero, cuna del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos y fundador del Partido de los Pobres, protestaron demandaron una investigación exhaustiva respecto al homicidio de la periodista Lourdes Maldonado.

El grupo de comunicadores colocaron cartulinas en el monumento del comandante guerrillero en el que solicitaron “respeto a la libertad de expresión”, así como “un derecho de la vida y libertad de prensa”.

Reporteros de #Guerrero se manifestaron en Acapulco, Atoyac de Álvarez y Chilpancingo para exigir castigo a los asesinos de los periodistas de Tijuana, Baja California y Veracruz.#NiSilencioNiOlvido#NoSeMataLaVerdad#SinMasPeriodistasEnSusListas#PeriodismoEnRiesgo pic.twitter.com/7FT7eWm0EZ — Amapola. Periodismo transgresor (@AmapolaPeriodis) January 26, 2022

ALIANZA DE MEDIOS MX CONDENA CRÍMENES

La Alianza de Medios Mx se sumó a las expresiones de indignación por el asesinato de los periodistas en México y exigió el esclarecimiento total y satisfactorio del caso; así como conocer las condiciones en que se le estaba proporcionando vigilancia a la periodista asesinada.

Por ello, pidió revisar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas porque sus resultados dejan mucho que desear, y conocer el estatus de los demás casos de comunicadores ultimados en el país, la mayoría de los cuales no registra avance en sus investigaciones y la sombra de la impunidad se cierne sobre ellos.





“Tan solo expresamos la petición de justicia que merecemos todos los ciudadanos mexicanos. Con el entendido adicional de que, si se concluye que nuestros colegas han muerto por razones vinculadas a su trabajo, ello supone también una afrenta adicional a la libertad de expresión y a la democracia en el país”.

CONTRASTA EL POST DECLARACIONES DE AMLO Y LAS ESTADÍSTICA

The Washington Post le dio seguimiento a la cobertura de las protestas en la República Mexicana; las fotos en Palacio Nacional, las pancartas y las marchas, pero también el contraste entre las declaraciones de AMLO y las estadísticas.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió nuevamente que los responsables del último asesinato serían castigados, que no habría impunidad. Pero el precedente no es alentador”.

El diario retomó el informe del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas quien señaló que más del 90% de los asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos siguen sin resolverse a pesar de que existe un sistema de gobierno destinado a protegerlos.

“México sigue siendo el lugar más peligroso del hemisferio occidental para los periodistas, a pesar de la promesa del gobierno de protegerlos”, indicó el Washington.

VIOLENTO ARRANQUE CONTRA LA PRENSA EN 2022

El pasado lunes 17 de enero, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista especializado en temas de seguridad y justicia y colaborador de varios medios, fue asesinado de un disparo en la cabeza fuera de su casa, en la colonia Camino Verde, en Tijuana. El 10 de enero fue ultimado en Veracruz el periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio. Gamboa Arenas fue asesinado el 12 de enero, pero fue hasta el día 15 del mismo mes que se confirmó su identidad y tras tres días de búsqueda por parte de su familia.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de los dos periodistas.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de Margarito Martínez y Lourdes Madonado.

CON INFORMACIÓN DE EDUARDO RUBIO, CHRISTIAN GONZÁLEZ, ARNOLDO GARCÍA, DAVID CASAS, CLAUDIA ARRIAGA, ALEJANDRA GALICIA, CARLOS ARRIETA, ANTONIO NERI, MARLENE VALERO, JOSÉ ANTONIO ALCARÁZ y ESTRELLA PEDROZA