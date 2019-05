Periodistas fijan postura ante presunta lista de Presidencia

REDACCIÓN 24/05/2019 08:18 a.m.

Periodistas fijaron postura sobre la publicación en Reforma de una presunta lista atribuida a la Presidencia de la República de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.

Daniel Moreno, director de Animal Político, aclaró en un mensaje publicado en sus redes sociales que, si bien, el medio recibió publicidad oficial, "no hubo compra de contenidos ni condicionamiento editorial".

Además de Animal Político, explicó, en la lista publicada apareció su propio nombre. "Por alguna razón que desconozco, Presidencia tomó la decisión de incluir mi nombre, no el de la empresa, a pesar de que no recibí dinero, no tengo un sitio ni recibo comisión de ventas. Como he informado siempre, soy socio de Editorial Animal y su representante legal. Nada más", agregó.

La Presidencia de la República decidió filtrar hoy una lista de periodistas que, según dicen, recibieron publicidad official.

En esa lista aparecemos en dos renglones. Uno como Animal Político y otro como Daniel Moreno. — Daniel Moreno (@dmorenochavez) 24 de mayo de 2019

Enrique Krazue, cuyo nombre apareció en la lista junto con el de sus empresas, Letras Libres y Clío, detalló en una publicación en el diario Reforma, que la información es "tendenciosa e infundada" y que Letras Libres no modifica su línea editorial "por presiones".

Aclaraciones sobre la lista publicada hoy por la dirección de comunicación social de la presidencia de la república. https://t.co/c7wFQCbVzr — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) 24 de mayo de 2019

Beatriz Pagés, directora de la Revista Siempre!, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la fiscalía "proceda" y "pruebe que la revista ha vivido de dinero ilegal".

)¿Que trata de decir señor Presidente @lopezobrador_ que quienes recibimos, según su oficina, millones de pesos somos hampones? Si es así, por mi parte proceda. Quiero que la Fiscalía pruebe que la revista Siempre! ha vivido de dinero ilegal. — Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) 24 de mayo de 2019

Federico Arreola, director de SDP Noticias, afirmó que es una "injusticia" el hecho que haya aparecido su nombre en la lista y cuestionó al presidente López Obrador.

Andrés Manuel, creo que entiendes que el hecho de ser periodista no me impide ser propietario de un medio de comunicación, como antes no me impidió ser el director del Grupo Milenio. ¿O ya es ilegal ser periodista y emprender un negocio?", dijo.

Joaquín López Doriga dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales que nunca ha recibido dinero del gobierno y calificó el hecho de la aparición de su nombre en la lista como una "difamación".

Registro el mensaje de la oficina del presidente @lopezobrador_ que es difamar para callar. Conmigo no lo logrará y asumo todas las consecuencias. En lo personal reitero que nunca he recibido un peso del gobierno. Y a él le consta cuando fue jefe de gobierno de la #CDMX", se puede leer en el mensaje

Registro el mensaje de la oficina del presidente @lopezobrador_ que es difamar para callar. Conmigo no lo logrará y asumo todas las consecuencias. En lo personal reitero que nunca he recibido un peso del gobierno. Y a él le consta cuando fue jefe de gobierno de la #CDMX — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 de mayo de 2019

Callo de Hacha afirmó que "al parecer conmigo Peña tiró el dinero a la basura", acompañado de un video donde aparece criticando su administración.

Pues al parecer conmigo Peña tiró el dinero a la basura ??????? https://t.co/ftWwmzAJW2 — Callo (@callodehacha) 24 de mayo de 2019





En su nota publicada en la edición impresa de hoy, el diario Reforma refiere que la lista fue "divulgada" o "difundida" por la Presidencia de la República. No menciona alguna solicitud vía ley de transparencia.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la lista de periodistas que recibieron pagos durante la administración de Enrique Peña Nieto, no fue revelada por la Presidencia de la República.

Al ser cuestionado del por qué no aparecen todos los medios de comunicación, el mandatario respondió que se resolvió una solicitud de información por medio de transparencia, lo cual fue mencionado también por el vocero Jesús Ramírez, quien adelantó que entregarán una lista más extensa en materia de publicidad gubernamental.

Miren bajo palabra de decir la verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben y recibían estos apoyos para trabajos informativos", subrayó.

López Obrador reiteró que pese a las diferencias con algunos medios de comunicación y periodistas los respeta e indicó que la publicidad oficial no va a desaparecer porque el gobierno la necesita por ley, pero dijo que sí habrá una gran disminución comparada con el sexenio pasado.

