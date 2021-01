Periódicos, fotos de internet y chats, pruebas de la DEA vs. Cienfuegos

Recortes de periódico, capturas de pantalla, fotos de internet y mensajes de celulares intervenidos, son las pruebas con las que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sustentó su acusación de delitos de narcotráfico contra Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En el documento que hizo público la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se incluyen las conversaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no eran suficientes para judicializar el expediente contra Cienfuegos Zepeda.

De acuerdo con las mas de 700 fojas que integró la principal agencia antidrogas del gobierno norteamericano, las evidencias no incluyen el testimonio directo de ninguna persona que acuse directamente a Cienfuegos.

En las conversaciones de la Blackberry, que fueron tomadas como prueba contra el general en retiro, contienen nombres en clave como "Iron Man", "Thor", "Superman" y "Batman", pero en los textos se mencionan los nombres de una persona reconocida como Samantha y de alguien identificado como Alfredo.

Entre las imágenes que forman parte de las pruebas están las de personas supuestamente identificadas como Alfredo Beltrán Leyva e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como "El Chapo Guzmán', e Ismael "El Mayo" Zambada.

Entre las imágenes que se marcan como "enviadas" a las conversaciones también aparecen dos sujetos identificados como Alfredo y Kevin; al igual que personas, entre ellas una mujer, aparentemente privadas de su libertad. Incluso algunas imágenes muestran personas amordazadas o amarradas y tiradas en el piso.

MÁS DETALLES

Una conversación entre dos integrantes del cártel de los H-2, en la que se menciona un supuesto sobornó al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fueron parte de las evidencias que integró la DEA en su expediente para presentar cargos de delitos de narcotráfico contra Cienfuegos.

De acuerdo con la investigación, de cerca de mil fojas que entregó la DEA, una persona identificada como el nombre de Daniel Isaac Silva, "El H-9" se mensajeó a través de un celular con su superior identificado como Fráncico Patrón Sánchez, "El H-2", para comentarle que necesitaba la entrega de dinero para sobornar a Cienfuegos Zepeda.

Fuentes Ministeriales, comentaron que las conversaciones que se efectuaron a través de un dispositivo BlackBerry, Daniel Isaac Silva, "El H-9, hizo mencionó del seudónimo de "El Padrino" o "Zepeda", al cual refirió como el alto mando del Ejército durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Ambas personas, fueron abatidas por elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) durante un operativo que se efectuó en el municipio de Tepic, Nayarit, en febrero de 2017, en el cual se utilizó un helicóptero.

Esto fue parte de las evidencias que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no había congruencia como para integrar una acusación contra Cienfuegos Zepeda. Otras irregularidades en el expediente, es el señalar hechos y lugares donde se señala el secretario, cuando hay evidencia de que estaba con otras personas al momento de las supuestas comunicaciones.

Además, de acuerdo con Reforma, "El H9" describió a Cienfuegos como un hombre de estatura baja, robusto y blanco, descripción ajena al militar. También Silva supuestamente exhibió a su jefe los chats en los que "El Padrino" le pedía dinero o le agradecía el regalo de un avión para uno de sus hijos. Pero algo que no sabía el capo es que el General tiene tres hijas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las fojas serán dadas a conocer en su totalidad en el transcurso del día, sin embargo, no se descarta "borrar" datos sensibles, como los nombres de los agentes de la DEA, así como el otras personas.

CIENFUEGOS NO ERA EL OBJETIVO PRINCIPAL

El administrador interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Timothy J. Shea, envió una carta al canciller mexicano Marcelo Ebrard en la que precisa que la DEA nunca tuvo como objetivo principal de investigación al general Cienfuegos.

El exsecretario de Defensa del sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, resultó señalado por la Agencia Antidrogas de EU por algunos delitos relacionados con narcotráfico, a saber: Conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana; Conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana; Conspiración para distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana y; Conspiración para lavar dinero proveniente de productos del narcotráfico.

Al realizar investigaciones independientes la DEA descubrió información del extitular de la Sedena en la que se reflejaba su posible actividad delictiva. Al final, se obtuvieron pruebas que condujeron a la acusación presentada en su contra, informó El Financiero.

El objetivo principal de las investigaciones iniciadas en 2013 eran distribuidores minoristas de heroína situados en Las Vegas, Nevada, de quienes se tenía la teoría eran abastecidos por la organización de tráfico de drogas de Juan Francisco Patrón Sánchez, ubicada en el estado de Nayarit.

REVIRA LA DEA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió al gobierno mexicano y expresó que reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en caso de que México no lo hiciera, de acuerdo a datos de la agencia de noticias Reuters.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA estadounidense de fabricarle pruebas en su contra.

"Sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción; pero también que no pueden haber represalias, venganzas; y que no se pueden inventar delitos; que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate, y lo más importante es la verdad y la justicia", lanzó.

"Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA", apuntó el mandatario al comienzo de la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Además, dijo que "el gobierno que represento secunda, avala y respalda" la decisión de la FGR, que se dio a conocer este jueves.

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno quiere acabar con la impunidad, pero también buscan que no se inventen delitos ni bajo represalia en contra de nadie, como una de sus conclusiones del caso Cienfuegos.

La FGR resolvió que no procede el caso que la DEA le fabricó a Cienfuegos, lanzó López Obrador al remarcar que a él le importa la verdad y la justicia.

"Transparencia plena. Si la DEA responde que sí tiene pruebas de otro tipo entonces también se daría a conocer, pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por la agencia DEA no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos", dijo.

El presidente cuestionó: "¿Por qué hicieron esta investigación así? Sin sustento, sin pruebas. Además, detienen al general antes de las elecciones y el general ya había estado en Estados Unidos en marzo, de visita con su familia. A lo mejor no habían terminado de investigar, pero entonces no consideraron detenerlo. Por eso nuestro interés en que se conozcan todos los detalles".

López Obrador dice que en política todo es tiempo y señala que la detención de Cienfuegos se dio en plena temporada electoral de Estados Unidos.

No podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni a sus instituciones y por ello se dará a conocer el expediente de la DEA, dice AMLO y pide disculpas al gobierno de EU.

En entrevista con Denise Maerker en Atando Cabos, de Grupo Fórmula, el exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, respondió al mandatario y apuntó que, desde que Cienfuegos fue extraditado y retiraron sus cargos en Estados Unidos "se sabía perfectamente bien que no iban a procesarlo en México".

Asimismo, Vigil, quien estaba al frente de las operaciones de la agencia antidrogas estadounidense, pidió evidencia al gobierno de México, y a AMLO, de que la DEA fabricó evidencia contra el extitular de la Sedena.

Ayer jueves, él mismo dijo que la exoneración es prueba de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se combate la impunidad ni la corrupción.

En entrevista con Azucena Uresti, el exfuncionario estadunidense aseguró que después de esto, la DEA y otras agencias de seguridad dudarán en trabajar en coordinación con autoridades mexicanas.

"Es un mensaje muy distorsionado" porque se trabaja en coordinación para mejorar la situación en ambos países, y específicamente en el caso del exsecretario de la Defensa las pruebas eran contundentes.

CASO ABRE FRENTE DELICADO CON EU

"Va a tener que intervenir el canciller Ebrard muy rápidamente para tratar de reencontrar una ruta de diálogo en la cual el presidente mexicano tenga que entender que hay un cambio importante en la Casa Blanca y que ya no está 'el amigo'" Donald Trump, opinó para Efe Juan Francisco Torres Landa, secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Es preocupante que "un expediente que la DEA tardó años en generar sea desestimado en unas cuantas semanas, y es más delicado todavía lo que acabamos de escuchar al presidente", dijo Torres Landa.

Para Gustavo Montiel, especialista en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, la decisión "abre un frente con Estados Unidos muy complicado de manejar" y puede obstaculizar a futuro la colaboración del país vecino.

A su modo de ver, esta jugada política busca refrendar el apoyo gubernamental al Ejército y, en el mejor de los casos, pasará un tanto desapercibida porque, tradicionalmente, los demócratas siempre han sido más "apáticos" con México.

"Pero genera incertidumbre y llevará a represalias en otros rubros, por ejemplo a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)", advirtió.

"Hay un tratamiento muy prejuicioso por parte de las redes sociales de que la exoneración se asimila a la impunidad, pero la investigación de la DEA no tenía ni pies ni cabeza", dijo a Efe Javier Oliva, investigador en asuntos de seguridad y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para calmar las aguas, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, apuntó este jueves que su país devolvió a Cienfuegos "sin condiciones" y achacó a un error burocrático que el Gobierno mexicano no conociera de antemano la detención en octubre de Cienfuegos en Los Ángeles.

Pero estas palabras, resaltadas por el presidente de México se convierten en un arma de doble filo porque Landau, embajador designado por Donald Trump, quien para muchos hizo una concesión a López Obrador -le regaló un triunfo diplomático- regresando a Cienfuegos a su país.

LA RELATORÍA DEL CASO

Todo el expediente que nos entregó la DEA sobre el general Cienfuegos se hará público en las próximas horas, no tenemos nada que esconder, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

El canciller Ebrard indicó que, de forma inusual, al gobierno mexicano le costó trabajo y muchas horas asegurar un trato justo para Cienfuegos con ayuda de Consulados de EU. Agregó que luego enviaron una nota diplomática para manifestar nuestra inconformidad porque se llevó esta operación a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas, dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión.

Ebrard se quejó que no se compartiera la información con México, a pesar de la alianza de ambas naciones en contra del narcotráfico.

"México tenía todo el derecho y EU la obligación de compartir la información y no lo hizo. Y eso es un antes y un después. El planteamiento fue que nos compartieran los elementos que tenían en contra del General. En México, si se cometieron ilícitos, no va a consentir en no hacer nada sobre ellos. Si hay elementos importantes que tenga EU, México debe conocerlos", apuntó.

Ebrard describió que en la primera llamada que tuvo con el fiscal general de EU, William Barr, dijo que mandaría los elementos que tenía contra el general mexicano.

En la segunda llamada con Barr ya se habían recibido copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas, así como otros documentos. Ebrard dijo que con esas pruebas en México no se puede sujetar a proceso o lograr que un juez vincule a proceso a un detenido. Sin embargo, dijo que agradece mucho el expediente que mandó EU.

Indicó que en ese momento el fiscal de EU se comprometió a enviar al general a México para realizar la investigación y el proceso.

El presidente López Obrador ordenó llamar a FGR todo el expediente y se inició el proceso de investigación, ahora la Fiscalía informó en el comunicado que se llamó a comparecer al general Cienfuegos, se le hizo de su conocimiento la investigación, se valoró lo dicho en los documentos que nos mandaron y verificaron los elementos que se describen y se le dio oportunidad al general de defenderse.

Agregó que la FGR concluyó que de esos testimonios, de esos elementos que se mandaron a México, que es todo lo que tenía EU, o mejor dicho la DEA, no se le sujeta a proceso al general. Dicho de otro modo, no se vale que me mandes ahorita unos testimonios, y mañana otros, no se vale porque sería un problema de confianza serio, lanzó.

"Para México sería impensable, suicida, no hacer nada al respecto. Lo que hizo la Fiscalía, es citar a comparecer a Cienfuegos, lo que nos informa la Fiscalía que los elementos que presentó el Fiscal General de EU, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustentar la causa en contra del General. Es lo que dicen", apuntó.

Agregó que "no es que no se haya hecho nada, sí se hizo. ¿Para que haya credibilidad tiene que haber una condena? No. ¿Qué dijo el Presidente? Vamos a investigar los elementos y vamos a llegar a una conclusión".

LA CAPTURA DE CIENFUEGOS

El general Cienfuegos, jefe del Ejército mexicano durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, EU, tras una investigación de la DEA, que lo acusaba de vínculos con el crimen organizado y de lavado de activos, pero tras un ejercicio diplomático sin precedentes, regresó a México para ser investigado por las autoridades locales.

Este 14 de enero la FGR informó por boletín que no se ejercía acción penal contra Salvador Cienfuegos porque "no se encontró prueba alguna" que lo relacionara con grupos delictivos ni detectaron irregularidades en su patrimonio, entre otros puntos.

Tras la decisión de la Fiscalía General, López Obrador remarcó en más de una ocasión en la rueda de prensa que los "elementos de prueba" presentados por la DEA "no tienen ningún valor probatorio" para enjuiciar a Cienfuegos.

Además, vio una cierta relación entre la fecha de la detención de Cienfuegos y las elecciones estadounidenses. "Todo esto hay que aclararlo", subrayó.

"Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera", subrayó.

El presidente remarcó que habrá "transparencia plena" en el caso para evitar críticas, y aseguró que pronto se divulgará el expediente del caso.

La decisión de la FGR coincide con la publicación este jueves por parte del Gobierno mexicano de las reglas para limitar el trabajo de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) y otros agentes de seguridad extranjeros tras un mes de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.





(Luis Ramos)