Perfilan relevo de Novelo de Cofepris

Se perfila un cambio en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que se prevé que José Alonso Novelo entregue la estafeta a Alejandro Svarch, quien hasta ahora se desempeña como titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Aunque todavía no se hace oficial, de acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, Svarch será el nuevo titular de la agencia sanitaria mexicana, como parte de la reestructura que lleva a cabo en esta institución el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Miguel Ángel Toscano, extitular de Cofepris, adelantó la noticia en su cuenta de Twitter, en donde escribió: Me informan que el nuevo titular de Cofepris será Alex Svarch, quien lleva los asuntos internacionales de la Secretaría de Salud. Es un hombre preparado para el puesto, le deseo el mayor de los éxitos y le tiendo la mano para quitarle el lastre a la agencia mexicana.

#ÚltimoMinuto



Me informan que el nuevo titular de @COFEPRIS será @AlexSvarch, quien llevaba los asuntos internacionales de la @SSalud_mx.



Es un hombre preparado para el puesto, le deseo el mayor de los éxitos y le tiendo la mano para quitarle el lastre a la agencia mexicana. — MAT - ?? (@ma_toscano) February 5, 2021

Éste es el cambio más importante que hace López-Gatell en Cofepris, ya que en noviembre pasado dio posesión a las nuevas titulares de la Comisión de Autorización Sanitaria y de Operación Sanitaria.

Cabe recordar que la Cofepris operaba de manera autónoma hasta el pasado 19 de agosto, cuando se dio la orden de que quedara subordinada a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Sin embargo, desde el inicio de la actual administración se alertó de los problemas de operación en la Comisión, ya que Novelo Baeza dijo que recibió 31 mil 405 trámites rezagados de los cuales señaló que ya se habían atendido 23 mil 707, hasta el pasado 12 de octubre.

Al ser cuestionado sobre este cambio en Cofepris, el subsecretario Hugo López-Gatell respondió: "De momento no y por respeto no confirmamos algo que todavía no se concreta".

Sin embargo, recordó que ya se asignaron nuevas funcionarias a las dos áreas antes mencionadas y que "así como hicimos esos cambios para modernizar, fortalecer, hacer más transparente a la Cofepris, tenemos que hacer cambios adicionales. Cuando ya sean oficiales los anunciaremos con mucho gusto".

El subsecretario dijo que desde que empezó este gobierno se ha tenido claro que la Cofepris es una agencia estratégica de extraordinaria importancia regulatoria por lo que es fundamental que sea transparente, rigurosa y equitativa, por lo que los cambios van encaminados a esa modernización.