Perfilan avalar desafuero de Toledo y Huerta; ¿quiénes los protegen?

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a cita presencial el próximo lunes 9 de agosto, con el fin de avalar un periodo extraordinario para buscar, ahora sí, el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y abuso sexual de menores, respectivamente.

De acuerdo con el dictamen que discutirá la Primera Comisión de la Permanente, esta tarde, se convocará al periodo extraordinario para el próximo miércoles 11 de agosto, a las 11:00 horas.

Fuentes del PAN relataron a La Silla Rota que, la semana pasada, en la reunión previa de los senadores panistas a la sesión extraordinaria del Senado, los legisladores del blanquiazul recibieron la "instrucción" de votar en favor de no incluir los desafueros de Huerta y Toledo en el periodo extraordinario.

De acuerdo con los hechos narrados, la "instrucción" se dio directamente desde la presidencia nacional del PAN, que encabeza Marko Cortés Mendoza; pero estuvieron de acuerdo los futuros líderes del PAN en la Cámara de Diputados Jorge Romero y Santiago Creel.

Romero conoce bien a Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, pues ambos coincidieron, entre 2015 y 2018, en la VII Legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, donde, además, fueron parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

En la votación en lo general del decreto para convocar al periodo extraordinario, la semana pasada, la bancada del PAN apoyó con 6 votos en favor en medio de altercados con legisladores de Morena.

La discusión de los desafueros de los legisladores y del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, también ha generado debates al interior de Morena, como el desarrollado entre Alejandro Encinas, subsecretario de Migración y Derechos Humanos, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Encinas reclamó, en un evento del Senado de la República, que se llevó a cabo este lunes, que no se privilegie el desafuero de Saúl Huerta Corona, acusado de abuso de menores, en la agenda legislativa. A lo que Monreal respondió que debía respetar los tiempos del Congreso.

También Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se manifestó sobre el tema y afirmó que "en la cuarta transformación no debe haber impunidad para nadie".

Los desacuerdos internos de Morena no son nuevos pues, en las discusiones previas del periodo extraordinario, ya se había dejado ver el debate que había entre legisladores.

Uno de estos casos fue el de Alejandro Armenta cuando mencionó un dicho popular para referirse al diputado Rubén Cayetano, quien acusó directamente a Ricardo Monreal de entorpecer los acuerdos para avanzar los desafueros.

LOS ROCES ANTERIORES

"En los pueblos se dice ´cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde´", dijo el senador Alejandro Armenta, de Morena, haciendo referencia a la acusación directa que el diputado de su mismo partido Rubén Cayetano lanzó contra el líder de los senadores del partido en el poder federal, Ricardo Monreal.

Todos los legisladores dentro del salón entendieron la referencia. El martes, Cayetano recriminó a Monreal "haber roto los acuerdos" para avanzar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y desaforar a Saúl Huerta y Mauricio Toledo, uno acusado de abuso sexual a menores y el otro de enriquecimiento ilícito.

Ese mismo día, en la sesión plenaria donde la Comisión Permanente votaría la convocatoria al periodo extraordinario, senadores de Morena se abstuvieron de votar en favor. Incluso, el senador presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, se equivocó en el turno del asunto lo dio por "totalmente concluido".

Rubén Cayetano salió al patio y acusó directamente a los senadores de Morena y a Ricardo Monreal de "entorpecer" los acuerdos que llevaba la convocatoria, al agregar temas y generar discrepancias con legisladores del PAN. El 26 de julio, Monreal envió a la Mesa Directiva un documento para convocar, también, al Senado a un periodo extraordinario.

"En relación con la denostación evidente que se hizo aquí en mi contra, desde esta tribuna, quiero decir lo siguiente: Ricardo Monreal se regodea lanzándome a uno de sus peones a descalificarme y, con toda su perversidad acostumbrada, salir bien librado. Pensé que era un hombre de diálogo", espetó Cayetano este jueves en la tribuna.

Los desacuerdos fueron evidentes, pero el mismo martes en la noche, el diputado de morena Eduardo Bonifaz presentó una propuesta de modificación al dictamen, ante la Comisión Permanente, para borrar de la convocatoria al periodo extraordinario el tema de los desafueros.

El documento se "filtró" y enseguida empezó una defensa de parte de los senadores morenistas: "¿Quién quiere eliminar los desafueros del mapa, ustedes o nosotros?". Cayetano sostuvo sus acusaciones contra Monreal en la nueva convocatoria.

"Yo no soy palero ni títere de nadie. El no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal. Eso de que cuando la perra es brava hasta los de casa muerden, no me ofende, senador, soy un guerrerense tan digno que me llena de orgullo recibir de usted, recibir semejante adjetivo", soltó Cayetano.

UNA LARGA DISCUSIÓN

El dicho popular "mucho ruido y pocas nueces" resonó fuerte en cada rincón del Senado de la República, donde los legisladores integrantes de la Comisión Permanente discutieron por más de siete horas por qué debían incluirse –o no– los desafueros.

Por la mañana, en la reunión a distancia de la Primera Comisión, se presentó un dictamen –también filtrado una noche antes– propuesto por los líderes de las bancadas morenistas en el Congreso, Ignacio Mier y Ricardo Monreal. El orden del día era claro: discusión del dictamen consensado entre las bancadas de Morena.

Aunque la única firma que aparecía en el documento era la del diputado Ignacio Mier, el nombre de Ricardo Monreal también aparecía en el mismo. La propuesta no incluía, desde luego, los desafueros para los presuntos delincuentes.

En el momento, la senadora presidenta de la Primera Comisión, Ana Lilia Rivera (Morena) admitió agregar al dictamen una modificación técnica propuesta por el senador expriista y hoy perteneciente a Movimiento Ciudadano Noé Castañón, pero impidió que si quiera se pusiera a discusión la propuesta del panista Damián Zepeda para incluir los desafueros.

El dictamen pasó con pocos cambios al pleno, hubo incluso quien amenazó: "yo tengo aquí la lista de los que se abstuvieron y votaron en contra de citar para el tema de los desafueros la sesión pasada".

A mediodía, en el pleno, a pesar de que Armenta y Cayetano pusieron el listón muy alto en lo que a descalificaciones se refiere, senadores y diputados del PAN se enfrascaron en un diálogo con senadoras y diputadas de Morena, tanto, que llegaron a las ofensas.

"Cínicamente están demostrando que protegen a un violador de niños. Protegen a un violador que además llegó a la Cámara de Diputados con la franquicia de Morena. El pueblo se los cobrará", afirmó la senadora Kenia López Rabadán (PAN).

Para respuesta, la ya conocida por sus insultos en medio de las reuniones del Congreso, la diputada María de los Ángeles Huerta le atestó a la panista que se quedaría "bailando frente al juicio de la historia". La acusación no hubiera pasado a mayores si la morenista no se hubiera retirado entre un murmullo de "pinche vieja".

La senadora Xóchitl Gálvez, también del PAN, casi rompió en llanto cuando –en su ausencia— Ángeles Huerta la llamó "traicionera y mentirosa", incluso, acusó que la reserva que presentó ante el pleno solo incluía los desafueros de Huerta y Toledo, y no el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

"Te lo digo, diputada, deja de ofender a las personas [...] lástima que no sea capaz de sostener lo que es capaz de insultar en una tribuna, pero estoy a favor que se juzgue la inmoralidad, la impunidad y dejen de ser truculentos", dijo.

Finalmente, la Comisión Permanente, luego de gritos y estampas ya clásicas en el congreso, aprobó por unanimidad la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado, salvando, por cuarta ocasión, a los diputados acusados de robo al erario y abuso sexual a dos menores de edad.

DETALLES DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presentó el morenista Rubén Cayetano sería aprobada en menos de un mes, pues la presentó en el pleno de la Comisión Permanente el 20 de julio.

En resumen plantea derogar la Ley Federal de responsabilidades delos servidores públicos publicada en diciembre de 1982 y sustituirla por la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Propone que sea aplicable a todos los servidores públicos por responsabilidad penal en su servicio desde los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como miembros de las judicaturas y organismos autónomos.

Enlista sancionar acciones como "el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la libertad de sufragio, usurpación de atribuciones", entre otros; señala que no procede el juicio político "por la mera expresión de ideas" no por denunciar anónimas.

Indica que el Congreso será en responsable del tema; valorará las acusaciones que puede formular "cualquier ciudadano"; y de considerar que sí constituyen "hechos delictuosos" formulará una declaración de procedencia que llegará a la Subcomisión de Examen Previo, adscrita a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

"Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia", precisa en el artículo 10.

En cuanto a tiempos de resolución, los plazos corren de entre tres a 60 días.

Precisa que si la Subcomisión de Examen Previo considera procedente la denuncia la remitirá a la Sección Instructora. Si la Cámara de Diputados se erige en órgano de acusación y resuelve que el denunciado sí es responsable, se dará entrada a la Cámara de Senadores

quién turnera el caso a la Comisión Jurisdiccional; y de ser necesario se erigira en Jurado de Sentencia.

En el caso del presidente de la República se le podrá culpar de responsabilidad penal por traición a la patria, corrupción y delitos electorales.