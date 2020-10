Perfilan acuerdo para renovar dirigencia de Morena

En vísperas de que se entreguen los resultados de la tercera encuesta en la contienda interna por la dirigencia de Morena, líderes del movimiento que compitieron por el cargo para presidente se suman en un acuerdo para apoyar la candidatura ganadora.

Pese a que el presidente interino del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, invitó a los dos candidatos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, a generar un acuerdo de unidad ninguno de los dos acudió a la reunión donde supuestamente se mediaría.

La idea surgió de Citlalli Hernández, quien fue favorecida por los encuestados como posible secretaria general electa, una vez que se resolviera el empate que generó la segunda encuesta del proceso entre Delgado y Muñoz Ledo.

En avanzada, Mario Delgado siguió recorriendo el país, previo a las elecciones de gobernador en Coahuila e Hidalgo, el domingo pasado; y su gira fue la ocasión para generar acuerdos con algunos exaspirantes y líderes del partido.

Desde el fin de semana pasado, el exaspirante a la presidencia de Morena, Gibrán Ramírez, anunció que se sumaría a la candidatura de Mario Delgado y le hizo firmar un pliego de compromisos para con la juventud y las mujeres del partido.

El domingo, durante la jornada electoral de Coahuila, Antonio Attolini, quien fuera candidato a la secretaría general, se sumó con su apoyo a Delgado. En días anteriores, abrazó el triunfo que obtuvo Citlalli Hernández como secretaria general.

SUMAN A POLEVNSKY

Este miércoles, Delgado dirigió una carta a la aún secretaria general de Morena, Yeidckol Polevsnky, para que se sumara con él, para "reorganizar al partido y que vuelva a ser tan ganador como lo fue bajo su liderazgo", según dijo Delgado.

"Hiciste de Morena un partido ganador, un movimiento incluyente y plural. Contigo como dirigente ganamos la Presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, así como la mayoría en 19 Congresos (...)

"Sé que acompañado de tu experiencia y solidaridad podremos reconstruir nuestro movimiento y lograr un México más justo e igualitario. Te invito a que caminemos juntos, compañera", escribió Delgado en una carta dirigida a Polevnsky.

En entrevista con Salvador García Soto, para El Heraldo Radio, Polevnsky declaró que en la carta de Mario Delgado ve "una actitud constructiva, positiva, de tender puentes", y dijo estar dispuesta para trabajar por cosas en las que cree.

"Uno tiene que hacerlo con quien es positivo, no con los que vinieron al partido a destruir. Ya vieron los resultados electorales que son vergonzosos y patéticos y que no tienen razón de ser, pero que son resultado de los que vienen a destruir, de quienes no vienen a tender puentes y que llegaron a pisotear los liderazgos", afirmó.

A pregunta expresa del periodista, Polevnsky aclaró que se refiere al presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, "y esa camarilla, que lo único que siempre han querido ha sido destruir", con posturas y declaraciones negativas.

TERMINA EL PROCESO

Este jueves, concluyó el levantamiento de la encuesta de preferencia con la que se pretende desempatar a los dos candidatos que dieron mayor puntaje en el ejercicio anterior: Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

Se espera que este viernes las casas encuestadoras entreguen al Instituto Nacional Electoral (INE) los resultados de la encuesta, y entre viernes y sábado éste los dé a conocer a la opinión pública.

De acuerdo con Alfredo González, director editorial de El Heraldo de México, la derrota del fin de semana en Coahuila e Hidalgo, "es el reflejo de la fragmentación que vive el partido en todo el país", y advirtió que el mismo Delgado reconocerá los resultados, si no resulta beneficiado con la tercera encuesta.

"El consenso va encaminado a reconocer el resultado, favorezca a quien favorezca. Y quien ya dijo que sí es precisamente Mario Delgado", escribió en su columna de este miércoles en el diario.

De manera paralela, la Comisión de Encuestas de Morena informó que llevaría a cabo su encuesta "espejo", para garantizarle al Comité Ejecutivo Nacional del partido que los resultados de la encuesta del INE no están alejados de la realidad.

Pero el INE instruyó al partido detener la encuesta que llevaban a cabo por su parte, con una de las casas encuestadoras que fueron avaladas por el Instituto para el proceso de renovación, decisión que, según Ramírez Cuéllar, se acató.

"Derivado del oficio que envió el INE, en el que reclama que la ´encuesta espejo´ podría afectar los resultados de sus mediciones, suspenderemos el ejercicio que tenía como objetivo dar mayor certeza. No pondremos en peligro ninguna etapa para definir la presidencia de Morena", aseguró el dirigente interino.