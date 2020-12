Perfila PAN alianza con PRI y PRD en 130 distritos federales

La alianza del PAN con PRI y PRD para la elección en 2021 se perfila como una realidad este sábado en 130 distritos federales durante la votación del consejo nacional que el PAN realiza a puerta cerrada en su sede partidista.

Al menos en 25 estados, Acción Nacional alista alianzas, incluidas algunas de las 15 gubernaturas, mientras que los panistas de entidades donde no se inclinan por esta coalición son Chihuahua, Jalisco, Morelos y Tamaulipas

Aunque las posturas al respecto son encontradas entre los propios panistas, particularmente para avalar una alianza con el PRI, la agrupación Unidos por México -que reúne a sus 17 exgobernadores- les exhortó a sus 300 consejeros más 60 vitalicios, a través de una carta, dar su voto para que esto suceda.

"Esta es la alternativa que solicitaríamos a los consejeros considerar en el momento de su deliberación... Con ese espíritu debemos comenzar de inmediato los acuerdos, la coordinación estratégica y la selección de los perfiles éticos... que garanticen a los ciudadanos su genuina representación y el contrapeso indispensable frente al autoritarismo, la soberbia y la incapacidad manifiesta", pidieron en la misiva. "Es la única manera de rebasar a Morena en el Congreso en las elecciones 2021", destacaron.

Las firmas: Marco Antonio Adame Castillo, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Canales Clariond, Alberto Cárdenas Jiménez, Marcelo de los Santos Fraga, Felipe González, Eugenio Elorduy Walther, Alejandro González Alcocer, Ignacio Loyola Vera, Miguel Márquez Márquez, Carlos Medina Plascencia, Juan Manuel Oliva Ramírez, José Guadalupe Osuna Millán, Patricio Patrón Laviada, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel.

(Las senadoras Claudia Ruíz Massieu, y Josefina Vázquez Mota, de lo grupos parlamentarios del PRI y PAN, respectivamente)

Al momento se desconoce cuántos de los 360 consejeros asistieron, pues el tema ha generado controversia en las últimas semanas dentro del blanquiazul.

Hace un año analistas electorales advirtieron este escenario: la única alternativa de la oposición era ir en alianza para enfrentar la mayoría de Morena en el Congreso, luego de que el presidente López Obrador les llamara "oposición moralmente derrotada". Y así lo documentó este portal desde antes del inicio de la emergencia sanitaria.

El tema tomó fuerza a mediados de año: PAN y PRD ya estaban en pláticas al respecto, mientras el PRI modificaba sus estatutos para concretar alianzas con otros partidos, con el aval de su presidente Alejandro Moreno.

Aunque el PRI no ha expresado un posicionamiento formal con relación a las alianzas, su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas informó en su cuenta de Twitter:

Esta tarde me reuní a distancia con los 32 Comités Estatales para dar seguimiento a la agenda de los Procesos Internos del @PRI_Nacional rumbo a la elección del 2021. ¡Trabajando en equipo, con capacidad y estrategia, vamos a ganar! ??????????? pic.twitter.com/XAXEnIKcCR — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) December 2, 2020

Por su parte René Juárez -coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro- afirmó hace unas semanas durante una entrevista reciente en el Canal del Congreso "partido político que no gana elecciones, pues que se dedique a otra cosa", declaró. "En esta nueva geografía política los partidos políticos por sí solos no tienen destino... Tienen que entender que ni la arrogancia, ni las actitudes patrimonialistas ni las visiones únicas, ni actitudes de rechazo por definiciones o principios ideológicos caben... Por sí solo nadie gana, si eso no se entiende vámonos resignando a que el resultado del 21 será catastrófico". https://lasillarota.com/nacion/arranca-batalla-por-el-2021-oposicion-por-romper-hegemonia-de-morena/431831

LA IDEA, "UN ELEFANTE BLANCO"

Así resumió la propuesta el consejero vitalicio y senador, Damián Zepeda en entrevista con La Silla Rota. "Es un secreto a voces que esto ya está hecho, ya se han registrado algunas alianzas a nivel local. No soy ingenuo, es evidente que esto está ya muy procesado, y es evidente que hay un impulso de la dirigencia hacia el sí. Previsiblemente eso va a pasar", y adelantó que así lo planteará mañana. https://lasillarota.com/nacion/alito-toma-todo-el-poder-en-el-pri-y-enoja-a-priistas/420954

"El partido no debería comprar elefantes blancos ni espejismos y debería tomar el camino más difícil, que es ser una alternativa del futuro. Ir en alianza con el PRI me parece un error histórico, un punto de quiebre, un grave error. ¿Cómo es posible que hoy, resulta que todo lo que señalamos del pasado que está mal y que ahora siempre no?", cuestionó.

Consideró que ir con el PRI como una alternativa para frenar a Morena "es una mentira, una ilusión, el PRI no es ni será oposición porque en su actuar no lo es", y enlistó diversos momentos en el Congreso en que el voto priista ha sido un salvavidas a Morena para impulsar reformas de la 4T: la guardia nacional, la contra reforma educativa, la reforma al poder judicial o la elección de ministros de los últimos tres ministros de la Corte.

"Ni ganando el PRI va a comportarse como oposición, lo único que harán es fortalecer su posición de negociación, pero ir con el PRI no es la única alternativa, no es cierto que no hay de otra", advirtió. "Coincido en que hay que parar a Morena ¡Pero no me vengan con el cuento de que se justifica una alianza de que se va a lograr una mayoría! El PAN perdería su principal cualidad de diferenciación porque tiene una historia".

"No es para conservar el registro, cada quien sus votos"

Así lo declaró Ángel Ávila, ex dirigente interino del PRD y hoy representante de este partido en el INE. "Ya lo había dicho Marko Cortés conmigo, que estamos trabajando hace unos meses una alianza entre 75 y 100 distritos electorales, esperemos que mañana el consejo nacional del PAN pueda seguir con esta ruta", afirmó.

Inicialmente analizan que de las 300 candidaturas por voto simple para diputados federales, el PAN ponga 50 candidaturas y el PRD otras 50, todas en distritos de mayoría donde cada partido es más competitivo. Precisó que en este momento no han definido nombres de candidatos ni entidades. La alianza no aplicaría en las 200 candidaturas para diputados plurinominales "porque así lo señala la ley electoral", aclara. Si el PRI avala esta alianza electoral en su sesión de consejo nacional (que se prevé ocurra la próxima semana), pondría 50 candidaturas más. En total el bloque PRI-PAN-PRD llevaría en conjunto 150 candidaturas.

A diferencia del PAN, Ávila explicó que en el PRD la alianza ya fue avalada por lo que no hay divisiones internas. "Se necesita una cámara donde no gobierna el presidente. No repetiremos la fórmula del 2018 donde hubo alianza en los 300 distritos, iremos solo probablemente en la mitad de los distritos y en la otra mitad cada partido competirá de manera muy leal contra nosotros". En términos de imagen, dijo, esto no les afectará.

"La alianza PAN-PRD ya ha tenido muchos triunfos... Y ahora la propuesta es en aquellos estados donde la alianza tiene muy buen reconocimiento", señaló.

-¿Ustedes tendrán inconveniente de cargar con el PRI?, se le preguntó.

-No, hay algunas entidades en donde frenar a Morena implica generar contrapesos. Hoy por ejemplo hicimos una alianza PRI-PAN-PRD para la gubernatura de San Luis Potosí, ya está firmada. Hicimos una alianza PRI-PRD para la gubernatura de Guerrero y hay la posibilidad de repetirlo en Sonora o Baja California sur... Tenemos que construir esas mayorías responsables para quitarle la conducción a López Obrador y Morena.

Ávila negó que estás alianzas tengan cono fin conservar el registro como partido. "Cada partido generará su propia votación. No habrá un canje de votos del PAN hacia nosotros o del PRI hacia nosotros. Cada partido va luchar con su registro aparte, con su emblema en la boleta, no estará coaligado. Cada quien tiene que pelear sus votos".









(djh)