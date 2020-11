Perfila noviembre a ser récord de casos sospechosos por covid

Tania "N" presentó síntomas de covid el 1 de enero de este año. Ella es uno de los 416 mil 311 casos sospechosos que tiene registrados la Secretaría de Salud. A la joven de 33 años no se le tomó muestra para hacerle la prueba PCR porque por esas fechas no había en el país. La joven acudió a un hospital de la Secretaría de Salud en el estado de Tlaxcala, de donde es originaria.

Un caso similar es el de Javier "N", de la Ciudad de México, quien en la misma fecha acudió a un hospital del ISSSTE porque se sentía mal y pensó que ya podría tratarse del nuevo coronavirus.

Pese a que están fuera de la fecha que la Secretaría de Salud toma como oficial sobre el primer caso de contagio del coronavirus en el país, su estatus en la base de datos es de sospechosos. Ambos fueron tratados de manera ambulatoria.

Noviembre se perfila como el mes con más casos sospechosos de covid-19 de los que no se sabrá su resultado. En estos días se han acumulado 123 mil 414 casos sospechosos, de estos, sólo se puede conocer el resultado de 73 mil 567, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Esto implica que de 49 mil 487 personas no se sabrán claramente si tuvieron la enfermedad causada por el virus Sars-CoV2 o si sus síntomas fueron por otra cosa. Estos casos sospechosos de covid durante noviembre son más que los que hubo en los meses que se consideraban como los de mayor incidencia hasta ahora.

En total, del 1 de enero al 26 de noviembre, la Secretaría de Salud reporta un acumulado de 416 mil 311 casos sospechosos, de los cuales 207 mil 544 con sospechosos a los que no se les tomó muestra; a 135 mil 200 sí se les tomó muestra, pero algo falló en el procedimiento y ya no se puede conocer el resultado de su prueba y sólo 73 mil 567 tienen posibilidad de obtener el resultado de su prueba de detección.

HUBO MÁS DE 67 MIL CASOS SOSPECHOSOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

En la última semana, del 19 al 26 de noviembre, la Secretaría de Salud recibió el reporte de 67 mil 110 casos sospechosos de coronavirus, prácticamente la mitad de los que se han acumulado durante noviembre, que son 123 mil 414.

De estos, los días con mayor aumento fueron lunes, con 13 mil 572; martes, con 18 mil 029, y miércoles cuando se reportaron 16 mil 883 personas que posiblemente tengan coronavirus.

Hasta ahora, el mes con más casos sospechosos acumulados era julio, cuando se quedó sin resolver el diagnóstico de 47 mil 844 personas que posiblemente tuvieron coronavirus, pero a algunos no se les hizo la prueba o se perdió su muestra.

De los 416 mil 311 casos sospechosos acumulados, 42 mil 745 corresponden al mes de junio, que es el tercero en incidencia. Le sigue octubre, con 39 mil 056; abril, con 37 mil 529; agosto, con 36 mil 366; septiembre, con 32 mil 938, y mayo, con 30 mil 020.

DESDE ENERO, SALUD CUMULÓ CASOS SOSPECHOSOS DE COVID

Los meses con menos casos sospechosos de covid-19 son enero, con 6 mil 265; febrero, con 6 mil 419, y marzo, con 13 mil 715, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud.

Aunque el primer caso confirmado de covid-19 ocurrió oficialmente el 28 de febrero en la Ciudad de México, la base de datos abiertos del gobierno muestra que ya había casos sospechosos desde el 1 de enero de este año.

En el primer día de 2020 se supo de 11 personas con síntomas de coronavirus, cuatro de ellas en la Ciudad de México, dos en el Estado de México, dos en Nuevo León, y tres distribuidos en Nayarit, Sonora y Tlaxcala.

Cabe recordar que muchos de estos casos sospechosos no se conocían hasta el pasado 28 de septiembre, cuando la Secretaría de Salud decidió incluir la información de personas que tuvieron signos de coronavirus y no se les tomó muestra, así como de sospechosos a los que sí se les hizo la prueba, pero algo falló y no se pudo obtener el resultado.

Hasta el 27 de septiembre se reportaban 82 mil 914 casos sospechosos de covid-19. Con los nuevos ajustes, a partir del 28 de septiembre la cifra aumentó a 310 mil 042, que incluía también a las personas que todavía podían obtener el resultado de la prueba de diagnóstico.

En esa ocasión, José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, dijo que en el caso de las personas que fueron sospechosas y ya no se puede conocer su resultado, esto se debe a errores en temas de operatividad y logística a nivel local para el procesamiento de las muestras.

Detalló que tal vez hubo un problema durante el traslado de la muestra o que cuando llega se revisa si cumple con los requerimientos, ya que debe tener una temperatura por debajo de los 8 grados, también puede pasar que se derrame el líquido en el que debe ir el hisopo o que, al analizarla, la muestra no amplifique.

LAS PERSONAS QUE QUIZÁ TUVIERON COVID, PERO QUEDARON EN EL LIMBO

Con la modificación que hizo la dependencia al ampliar la definición de casos sospechosos, se incluyeron en la información oficial personas que enfermaron desde enero y las primeras semanas de febrero y que hasta ahora no se habían considerado.

Sin embargo, también se puso en evidencia que en la fase más crítica de la pandemia se hizo un "cuello de botella" en el que se perdió gran parte de las muestras de pacientes a los que se les había hecho la prueba, que hasta la fecha suman 135 mil 200.

Asimismo, dejó a la vista que había gran cantidad de personas a las que no se les hizo la prueba a pesar de que tenían signos de la enfermedad, ya sea porque no era grave su estado o porque cuando llegaron al hospital ya no hubo tiempo de tomar la muestra, que actualmente son 207 mil 544.

CINCO ESTADOS CONCENTRAN LA MITAD DE LOS CASOS SOSPECHOSOS

La información oficial muestra que cinco de los 32 estados de la República concentran el 56.5% de los casos sospechosos que se han acumulado en 11 meses. Se trata de la Ciudad de México, que tiene 95 mil 489 casos; el Estado de México, con 65 mil 561; Chiapas, con 28 mil 169; Baja California, con 27 mil 337, y Jalisco, con 18 mil 628, que en total tienen 235 mil 184 personas que posiblemente enfermaron de coronavirus.

Por el contrario, los estados con menor rezago de casos sospechosos son Tlaxcala, con mil 767; Colima, con 2 mil 138; Guerrero, con 2 mil 731; Baja California Sur, con 2 mil 894, y Zacatecas, en donde se han acumulado 3 mil 70 casos.

