Perfila Morena aval en Semana Santa a reforma eléctrica de AMLO; oposición analiza

"Le corresponderá a la coalición, yo tengo que revisar la propuesta con la bancada y con la dirigencia, no es un tema personal y menos del coordinador, no es válido que el coordinador tenga una opinión y el grupo otra. No puedo hablar por la coalición Va por México, que tendremos que analizar esto, fue convocado por Juntos haremos historia, estuvo presente Movimiento Ciudadano, y escuchamos, porque es nuestra obligación, y le corresponderá a la coalición (Va por México) la opinión total ", dijo en posterior conferencia de prensa Rubén Moreira.