Peregrinan por cama en CDMX, pero López-Gatell dice que bajan contagios

"Mis primos estuvieron prácticamente toda la noche, la madrugada, buscando un hospital. Ingresaron hasta el día siguiente a mi tía, pasaron más de 12 horas buscando hospital, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México", enfatizó Mariana, a quien la covid le arrebató a su tía sólo dos días antes de la Nochebuena.

Aunque faltan dos días para que termine 2020, diciembre ya se colocó como el mes con más casos de covid-19 en México, por encima de julio, que era el mes en el que se había presentado el pico máximo anterior. Este hecho ha llevado al límite la ocupación hospitalaria en el Valle de México, como le ocurrió a la tía de Mariana.

De acuerdo con los datos presentados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, en las conferencias vespertinas del 1 al 28 de diciembre se reportaron 275 mil 887 casos de coronavirus, mientras que en julio esta cifra ascendió a 198 mil 548, una diferencia de 77 mil 339 contagios.

Respecto a las muertes causadas por el virus Sars-CoV2, julio se mantiene con el mayor número de defunciones, ya que en ese mes se reportaron 18 mil 919, mientras que en diciembre ha habido 16 mil 915, con corte de tres días faltantes.

Sin embargo, cabe recordar que los casos y decesos que se presentan cada tarde no ocurren ese día, así que La Silla Rota revisó también los datos abiertos de la Secretaría de Salud, los cuales muestran también que diciembre es el mes con más contagios en lo que va de la pandemia.

Los datos abiertos muestran que en el mismo periodo de diciembre ocurrieron 223 mil 677 casos confirmados, cifra superior a la que hubo en julio, que fue de 210 mil 659, por lo que en este caso la diferencia disminuye a 13 mil 018, aunque aún no se incluyen datos de los últimos 3 días del año y falta incluir los casos que todavía están como sospechosos y se confirmarán en las siguientes semanas, por lo que podría ser mayor.

En cuanto a las defunciones por coronavirus, julio sigue como el mes con más decesos, pues ocurrieron 21 mil 655, ya que en lo que va de diciembre hubo 12 mil 534, que también podrían aumentar en los siguientes días si se confirman fallecimientos que están como sospechosos de coronavirus.

ESTIMAN QUE EL VIRUS SEGUIRÁ EN AUMENTO AL MENOS HASTA EL 10 DE ENERO

En la conferencia mañanera de este martes, el subsecretario López-Gatell indicó que entre las semanas epidemiológicas 50 y 51 se registró una reducción del 13% en los casos de coronavirus, aunque señaló que no se trata de una tendencia definitiva.

"Respecto a la mortalidad, la mortalidad ha estado también al alza desde el inicio de octubre y tenemos incrementos menores en la medida en que se ha reducido la letalidad", dijo López-Gatell.

El incremento en los contagios llevó a las autoridades a decretar semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México, que todavía no llegan al punto máximo de este repunte.

López-Gatell informó además que se registró una reducción consistente de la curva epidemiológica por covid-19, tras el regreso al semáforo rojo en ambas entidades.

"Vemos la primera semana de reducción que es consistente, con ya tres semanas de reducción de la movilidad en el espacio público. Esto es alentador para los que vivimos en el Valle de México", agregó.

"Al llegar a octubre, que es la semana 40 del año, la epidemia empezó a aumentar nuevamente hasta que llegamos a la semana 50, que es a mitad de noviembre, de la penúltima semana de noviembre, y empieza a disminuir, veremos si en la semana 1 de 2021 se mantiene esta tendencia", apuntó.

El pasado 18 de diciembre, los gobiernos de CDMX y Edomex anunciaron el regreso al semáforo rojo, que implicó el cierre de todas las actividades no esenciales, ante el repunte de hospitalizaciones por covid-19.

De acuerdo con las estimaciones del gobierno capitalino y de la Secretaría de Salud, el pico máximo se podría alcanzar el 10 de enero, pero esto va a depender de que se cumplan las medidas de prevención, que son lo único que ayudará a que disminuya la propagación del virus y por lo tanto las hospitalizaciones.

EL PEREGRINAR POR UNA CAMA EN LA CDMX, AUNQUE TENERLA NO GARANTIZA LA VIDA

La tía de Mariana falleció el 22 de diciembre a causa de coronavirus, sólo tenía 67 años de edad. Los primeros síntomas surgieron poco más de una semana antes, pero fue la tarde del 15 de diciembre cuando su condición se agravó y comenzó el peregrinar en la búsqueda de un hospital.

Como contaba con seguro de gastos médicos, sus hijos decidieron llevarla a un hospital particular, pero "todos los covid están saturados, fueron al Español, al Star Médica, a todos los que están en la Roma, al Dalinde, a Médica Sur, fueron a todos y en ninguno había disponibilidad", relató Mariana.

"Empezaron a buscar en hospitales públicos y nada, fueron al autódromo y les dijeron que ahí no la podían recibir porque no tenían ventiladores y que solo eran pacientes que no tuvieran saturación tan baja", señaló.

Después de más de 12 horas, otro familiar les dijo que había disponibilidad en el Hospital de Las Américas, en el Estado de México. Finalmente, ahí la recibieron, pero en cuanto llegó requirió ser intubada, esa fue la última vez que la vieron con vida.

Ella estuvo hospitalizada del 16 al 22 de diciembre, pero con el paso de los días su condición se agravó, presentó insuficiencia renal y también su corazón falló.

Mariana la recuerda como una mujer muy sonriente que estuvo al pendiente de ella, especialmente cuando su padre murió, también por covid.19, en octubre pasado. Relató que la familia cree que su tía se contagió cuando fue a visitar a su hija que vive en Atizapán de Zaragoza, tras ese encuentro siete personas resultaron contagiadas de coronavirus.

"Es muy preocupante, porque no dejan de aparecer noticias del círculo familiar, no falta que ya nos enteramos que se contagió Sutano, Mengano, no para la cadena de contagios. A mí sí me preocupa mucho.

"Por lo menos me he enterado de una o dos defunciones a la semana, ya es una situación muy delicada que estamos pasando en el país y yo no veo que las autoridades estén haciendo algo, porque no paran las muertes y el hecho de que les garanticen una cama no implica también que sea una buena atención médica, porque de las personas que conozco que fueron intubadas, ninguna ha sobrevivido", señaló Mariana, quien en los últimos meses perdió a su padre y a su tía por el coronavirus.