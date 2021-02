Pendientes en el Senado: en el limbo por covid-19

Los pendientes en el Senado de la República se acumulan ante una posible ola de contagios de covid-19 entre los legisladores, posiblemente a partir de la sesión maratónica del martes pasado, donde el pleno avaló la eliminación de 109 fideicomisos y varios legisladores pudieron asistir portando el coronavirus.

Desde el lunes pasado, se reconocían tres pendientes: la minuta en materia de fuero al presidente de la República, las reformas para dar el control de los puertos mercantiles a la Secretaría de Marina y la elección de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En una semana la lista creció, ahora los senadores deben abordar la minuta por la que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 y otras designaciones, como la del consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

LÓPEZ GATELL SE DEFIENDE TRAS MUERTE DE SENADOR

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, negó tener responsabilidad en la muerte del senador Joel Molina, a causa del coronavirus.

En conferencia mañanera, López Gatell apuntó que Molina no se contagió durante la sesión en la sede alterna del Senado.

“Conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de cinco a seis días y el senador, la propia noche que salió del recinto ya tenía síntomas; por lo tanto cinco o seis días antes de la sesión es cuando se contagió”, explicó.

Destacó que el Senado lo consultó sobre el protocolo de seguridad sanitaria en el recinto legislativo y no sobre el estado de salud de los legisladores.

“La respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado, no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora, no nos corresponde a nosotros. No era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria”, indicó.

Por su parte, el presidente López Obrador recordó a Molina en la mañanera como una persona honesta que lo ayudó a fundar Morena en Tlaxcala.

Los contagios

Durante el fin de semana, se anunció el contagio de las senadoras Verónica Delgadillo (MC) y Guadalupe Saldaña (PAN), ambas secretarias de la Mesa Directiva; así como el fallecimiento del senador Joel Molina (Morena), a causa del virus.

A decir del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), los contagios de los senadores debieron suceder antes de la sesión del pleno que se realizó en el recinto de la antigua Casona de Xicoténcatl, sin medidas de distanciamiento social.

En entrevista, este lunes, Monreal afirmó que todos los senadores asistentes a esa reunión serían sometidos a pruebas PCR, cuyos resultados se tendrán este mismo martes, antes de la sesión presencial citada para el miércoles.

Este domingo, los integrantes de la Junta de Coordinación firmaron un acuerdo para contener una posible ola de contagios, a raíz de la sesión en la que participaron los legisladores contagiados, que incluye pruebas y acceso limitado al salón de sesiones.

El director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, defendió la aprobación que él dio a la sesión del Senado, donde el recinto no contó con medidas de distanciamiento social y hubo legisladores que se retiraban el cubrebocas.

“El presidente de la Mesa Directiva envió el protocolo que ellos seguirían en la sesión, se hizo la revisión del protocolo y se vio que el protocolo era congruente con los lineamientos que ya se tienen, desde hace muchos meses, publicados, para poder llevar a cabo actividades en espacios públicos cerrados”, señaló.

Los pendientes

Desde principios de septiembre, la Cámara de Diputados avaló una reforma al artículo cuarto de la Constitución para permitir que se proceda de manera penal en contra del presidente de la República, en términos del artículo 110 de la Carta Magna.

El Senado debe continuar con el proceso legislativo de la minuta en comisiones, para posteriormente discutir la reforma en el pleno y pueda remitirse a los Congresos locales; si éstos la aprueban, la reforma se remite al Poder Ejecutivo para su publicación.

El martes pasado, las Comisiones Unidas de Gobernación, Marina y de Estudios Legislativos segunda avalaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de Navegación y Comercio Marítimos; y de Puertos para ampliar las atribuciones de la Secretaría de Marina en los puertos mercantiles nacionales.

Otro pendiente es avalar la designación de dos nuevos comisionados del Inai, en la que el Senado está en falta desde marzo, cuando terminó el periodo de Patricia Kurczyn y Joel Salas; pero que en comisiones no ha logrado completarse.

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia se reunirían el pasado 20 de octubre para determinar a los dos nuevos comisionados, pero la falta de condiciones, citaron de nuevo para este martes a las 16 horas.

Los retos

Un pendiente más es la Ley de Ingresos, avalada el martes por la Cámara de Diputados, misma que debe quedar lista antes de concluir el mes y que ha generado resistencias entre organizaciones de la sociedad civil y legisladores de la oposición.

En entrevista con La Silla Rota, Héctor Villareal, académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, aseguró que “no se ven focos rojos en el presupuesto” de 2021, pero sí un techo presupuestal que pone al gobierno en una situación difícil, al no recurrir a una deuda racional.

“No hay focos rojos como tal, pero es un paquete muy restrictivo, creo que no se está reaccionando a la epidemia y que muchas de las decisiones difíciles y complicadas, se dejaron para cuando pase la elección de 2021”, dijo.

Ante los reclamos de diversas organizaciones de la sociedad civil por las nuevas restricciones para combatir la evasión fiscal que incluye el proyecto, el especialista en economía refirió que preocupa “que paguen justos por pecadores”.

Las OSC reclamaron que el sector requiere de recursos que “provienen de donaciones generosas y de la generación de recursos propios, con las llamadas ‘cuotas de recuperación’ o ingresos relacionados con el objeto que cada una elige”.

Héctor Villareal indicó también que, en el proyecto del Paquete Económico, preocupan las reducciones hechas en los rubros de educación, salud y seguridad pública, mientras más se aporta más a los proyectos de infraestructura.

“(Esos recortes) no son consecuencia de otra cosa más que no hay dinero, me parece que se debió considerar un endeudamiento y creo que nadie hubiera puesto el grito en el cielo, con un déficit controlado y un plan de cómo volver a los balances, en ese sentido, es un presupuesto muy conservador”, señaló.