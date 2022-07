Peña no está solo: UIF también va por Zedillo, Fox y Calderón

“Informalmente, me dicen los propios funcionarios de inteligencia financiera que se han cansado de buscarme algo indebido y no han encontrado nada. He publicado mis ingresos y la evolución de mi patrimonio desde 1988 hasta 2012, cuando salí de la presidencia, y ahora mi esposa Margarita publica lo que tenemos, los impuestos que pago, etc. Toda esta administración ha buscado a como dé lugar acusarme", expresó el expresidente.