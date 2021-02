Peña Nieto, investigado en EU por soborno en Pemex

Autoridades estadounidenses investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno para “autorizar” la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario.

De acuerdo con el diario El Universal, Emilio Lozoya Austin, tras recibir la aprobación presidencial pagó 635 millones de dólares por Fertinal, “cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda”.

El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, aseguró un “informante” que presentó documentación para su investigación, a autoridades de ese país.

Covarrubias Piffer ha sido señalado por ser uno de los empresarios favoritos de la administración pasada.

Otro empresario que aparece ligado a esta transacción es Ricardo Salinas Pliego, presidente Grupo Salinas, pues integró la lista de accionistas de Fertinal.

En el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Fertinal del 25 de diciembre de 2015, aparecen como accionistas principales Banco Azteca y NPK Holding AB, con con 99.9999997% y 0.0000003%, cada uno.

Los dividendos, acordaron, se repartirían así:

Banco Azteca recibiría 871 millones 499 mil 999.74 pesos; mientras que KPK Holding, AB los restantes 0.26 pesos.

Hasta el momento, la investigación se centra en la participación de los personajes involucrados en la operación que utilizó el sistema bancario estadounidense y el mercado de valores para obtener beneficios personales fuera de la ley.

El entonces presidente, Peña Nieto; Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y Fabio Covarrubias Piffer, principal accionista de Fertinal.





GOBIERNO INDAGARÁ EL CASO





El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se investigará la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto en la compra de la planta de fertilizantes.

Está abierta la investigación, no conozco esta información del Gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto”, dijo ante cuestionamientos de la prensa.

Al preguntarle si Peña recibirá el mismo trato que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador comentó que “a todos, no puede haber impunidad, pero dije desde el principio que la política sería ver hacia adelante para no quedarnos anclados en el pasado, que se viera hacia adelante, una especie de punto final, esa era mi postura, pero que si la gente pensaba lo contrario, había que llevar a cabo una consulta y no buscar a chivos expiatorios sino empezar con los expresidentes, desde (Carlos) Salinas a la fecha”.

Apuntó que la regla general es que el Presidente en turno esté enterado de los negocios del gobierno federal.

LOZOYA NO DEBE SER CHIVO EXPIATORIO: ABOGADO

Respecto a las investigaciones contra el expresidente Peña Nieto por parte de las autoridades estadounidenses, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo afirmó que también deberían citar a Luis Videgaray, a los del consejo de administración de Pemex, pues solo han agarrado de ''chivo expiatorio'' a mi cliente.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado del exdirector de Pemex afirmó que la dependencia compró Fertinal porque el Consejo de Administración lo autorizó, además de que el crédito -de aproximadamente 400 millones de dólares- fue acreditado por la Banca Nacional Financiera, el Banco del Comercio Exterior y el banco acreedor, Banco Azteca.

Coello refirió que en México siempre “hacemos caso cuando viene del extranjero”, pues “son cosas que tienen que salir a la luz, por ello hay que citar a los miembros del consejo de administración, a Peña Nieto ya Luis Videgaray, por ser presidente Consejo de administración de los bancos”.

De igual manera, defendió a su cliente de no haber autorizado la compra de Fertinal, pues en su función como director solo puede proponer u opinar, sin embargo, Peña Nieto sí sabía lo que iban a adquirir.