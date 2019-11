Pemex no pagará "rescate" de casi 5 mdd tras ataque de hackers: Nahle

Los hackers que atacaron los sistemas de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado domingo 10 de noviembre y solicitaron el pago de un "rescate" que asciende a 4.9 millones de dólares, o 565 bitcoins, el cual el gobierno de México se ha negado a pagar.

La secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle García, aseguró que el equipo de informática de la empresa petrolera está trabajando para resolver el problema, pero rechazó que se entablen negociaciones con los cibercriminales para darles algún tipo de pago.

"Pemex, como las grandes empresas, en todo el año están a expensas a hackeos, a virus y efectivamente, gente de comunicaciones está atendiendo el tema desde el domingo. Informática es lo que está haciendo, no se va a pagar, Pemex es una empresa seria, ya está la gente de informática en ello", expresó a los medios de comunicación la también encargada del proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Nahle destacó que este miércoles prevé quede resuelto el problema del ataque, pero no garantizó que las afectaciones puedan expandirse a otras áreas de la compañía.

El sitio especializado Bleeping Computer y la agencia Reuters publicaron que el ataque, con el que se afectó al 5 por ciento de equipo de cómputo de la petrolera, se realizó con el ramsomware DoppelPaymer, el cual encripta la información de usuario de determinado sistema y pide un rescate millonario para liberar los datos.

Según Reuters, los atacantes cibernéticos dieron a Pemex un plazo de 48 horas para pagar el rescate del sistema, fecha con la que incumplió, pero aún tenía tiempo para pagar.

Rocío Nahle agregó que por el momento no se ha identificado la forma en la que las computadoras fueron infectadas o de donde proviene el ataque.

Apuntó que están en vías de fortalecer la seguridad digital de Pemex y CFE.

Luego del ataque cibernético del que fue víctima, Pemex enfrentaría dificultades en sus sistemas de facturación, lo que complicaría el pago a sus trabajadores, además de a proveedores, pues la forma para emitir facturas que está siendo utilizada por la paraestatal es a mano.

Según reportó El Financiero, así se ha hecho en la entrega de combustible desde los almacenes de Pemex a gasolineras.

Una fuente con conocimiento del tema refirió que los pagos al personal podría hacerse por teléfono. Por su parte, el departamento de finanzas de la petrolera advirtió que no llegan correos electrónicos externos, por lo que los pagos que se realizan a diario también se han visto afectados.

Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un hackeo a sus sistemas computacionales que causaron afectaciones administrativas y en la distribución y almacenamiento de combustibles, el presidente López Obrador señaló que el ataque cibernético no fue tan grave.

El mandatario federal indicó que el hackeo a Pemex fue similar al que se registra en bancos u otras instituciones a nivel mundial, por lo que descartó que se presenten problemas mayores.

"Pareció que se dio, no fue tan grave, además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persigue y se castiga a responsables, pero es parte de los obstáculos que debemos enfrentar. No hay problemas mayores", dijo López Obrador.

El Ejecutivo federal afirmó que se busca la forma de garantizar más seguridad digital para los sistemas de la empresa del Estado, y aseguró que la producción petrolera va en crecimiento, pues se producen un millón 720 mil barriles diarios; además de que este año no registró una baja.

"Se está recuperando la producción petrolera, por primera vez en 14 años no se ha caído la producción petrolera, al contario vamos a cerrar el año con 50 mil barriles diarios adicionales", expuso.

