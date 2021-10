"Pemex no está en quiebra ni recibe presupuesto, solo paga impuestos": Romero

El titular de Pemex Octavio Romero Oropeza afirmó ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura que la petrolera nacional no está en quiebra, que no recibe presupuesto federal y que paga más impuestos que el sector privado. Legisladores de oposición lo acusaron de mentiroso y maniqueo.

"El sambenito ese de que Pemex es una empresa improductiva... Hay muchos mitos con relación a Pemex, dicen que es una carga para el Estado, productiva, pero es todo lo contrario... No tiene presupuesto público, hay quien piensa que Hacienda mensualmente le da su lanita, pero es al revés, Pemex le paga, le entrega impuestos al gobierno federal derivado de la venta de crudo y gasolinas", aseguró Romero Oropeza.

En su discurso argumentó que en 7 años la Reforma Energética "no cumple con las expectativas que se buscaban, es Petróleos Mexicanos quién produce el petróleo". Señaló que desde 2013 hasta el inicio del 2021 el sector privado recibió 107 contratos, mientras que el gobierno federal desarrolló 273 en este sexenio.

"Pemex es el principal contribuyente de México", dijo; adelantó que la participación de ingresos petroleros en el sector público cayó en 2019, 2020 y el primer semestre de este año, pero prometió que repuntará para el cierre de 2021.

Agregó que, con base en datos de la Bolsa de Valores, paga más impuestos que el sector privado. "En tiempo y forma, aquí no hay tiempo para diferimiento de impuestos, consolidación de pérdidas, para ver cómo le hacemos para no entregarle lo que corresponde al país. Pemex paga siempre en tiempo y forma el día que le corresponde", señaló. "Pagamos 20.1% contra el que más, 3%" dijo en comparación con América Móvil.

La panista Josefina Torales "su discurso es mentira, usted todo lo que acaba de decir es una mentira producto de su cinismo". La priista Lorena Piñón acusó con sus propios números, que la versión de Romero es maniquea. Por eso le entregó un oficio con un promedio de 30 preguntas y pidió que el titular de Pemex le firmara de recibido y enviara sus respuestas por escrito. El emecista Mauro Garza pidió información sobre el costo real de la Refinería Dos Bocas pues consideró que "si algún día la terminan será un barril sin fondo".

OROPEZA Y SUS NÚMEROS

El funcionario aseguró, con base en sus datos, que la petrolera mexicana repuntó en la producción de petróleo por un cambio de estrategia en exploración y extracción de crudo. "Logramos mantener la producción e incrementarla, incluso de manera muy marginal en 2020", dijo; y agregó que en 2021 "dieron frutos". Según las tablas que presentó en 2019 se produjeron 1701 miles de barriles diarios y hasta septiembre pasado la cifra aumentó a 1765 miles. Para 2022 se proyectan 1948 miles y para 2024, 2063 miles. "Quedará estabilizado", adelantó.

Señaló que Pemex tuvo ahorros por 59.4 millones de pesos, resultado de la austeridad y reducción de tiempos para perforar pozos. Que se redujeron costos en asesorías técnicas (2 mil 816 millones anuales), pasajes aéreos y viáticos (2 mil 587 millones anuales) y comunicación social (241 millones anuales). Enlistó que hay seis refinerías para crudos pesados y 3 más en proceso de reconfiguración.

En cuanto al combate al huachicol, Oropeza señaló que va a la baja.

PEMEX, LA PANDEMIA Y DEER PARK

Sobre la crisis de 2020 en el contexto de la pandemia, reconoció que sí se pidió a proveedores espera para sus pagos. "Y detectamos como hongos a una serie de personas o grupos que le llamaban a los proveedores y les decían Pemex te debe millones y no te va a pagar. Pero si te mochas y me das un porcentaje te consigo que te paguen. Son despachos que ubicamos, algunos en Polanco", dijo. "Se mezclaron verdades con medias mentiras porque si debíamos dinero, pero no estábamos quebrados". Y refirió que por esa razón publicaron los contratos con proveedores en la página de internet de Pemex.

Respecto a la negociación con Estados Unidos por la adquisición de la refinería Shell en Deer Park, afirmó que está cerrada. "Dependemos del permiso del gobierno de Estados Unidos para que se lleve a cabo la operación, pensamos que no habrá ningún problema. Estamos pensando que el pago se realiza en los primeros días de diciembre". Y precisó que será con recursos el gobierno federal y no de Pemex. "Es una refinería del orden de 340 mil barriles diarios, puede producir 130 mil barriles diarios de gasolina".

PEMEX NO HA PAGADO IMPUESTOS, ACUSA MC

El emecista Jorge Álvarez Maynez acusó que Pemex no ha pagado sus impuestos y que por el contrario, Hacienda le ha dado prórrogas. "Les han dado una prórroga para la utilidad compartida y en extracción de hidrocarburos. Tampoco es cierto que no reciben presupuesto de Hacienda, sí lo tienen, revisen. En el presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el capítulo E de empresas productivas del estado vienen 636 mil millones de pesos considerados para Pemex".

Romero Oropeza respondió que ese dinero está destinado a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y que el gobierno federal ahora responderá por las amortizaciones de deuda de Pemex "porque evita que se siga endeudando que al final del día es una deuda del país".

El coordinador de Movimiento Ciudadano respondió que con las pérdidas de Pemex se puede financiar la propuesta de ingreso vital para mexicanos y que ya se hubiera pagado el avión presidencial.

(djh)