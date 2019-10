Pemex, la quinta empresa estatal que más emite carbono en el mundo: The Guardian

Pemex fue ubicada entre las principales empresas estatales emisoras de carbono a nivel mundial, en un estudio que dio a conocer el diario The Guardian.

La empresa fue superada solo por Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil Co y Coal India y estuvo por encima de Petróleos de Venezuela, PetroChina, Abu Dhabi National Oil Co, Kuwait Petroleum Oil Co, Sonatrach y Petrobras.

Más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero podrían estar relacionadas con 20 compañías de combustibles fósiles que explotan las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón.

Estas empresas serían las impulsoras de la emergencia climática que amenaza el futuro de la humanidad desde 1965, de acuerdo con un estudio elaborado por Richard Heede del Instituto de Responsabilidad Climática de los Estados Unidos.

Estas 20 empresas han contribuido al 35% de todo el dióxido de carbono y metano relacionados con la energía en todo el mundo: en específico, suma lo equivalente a 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (GtCO2e) desde 1965.

Chevron, Exxon, BP y Shell son los cuatro negocios mundiales que están detrás de más del 10% de las emisiones de carbono del mundo desde 1965.

Doce de las veinte empresas son estatales y juntas son responsables del 20% de las emisiones totales en el mismo periodo. La principal empresa contaminadora es Saudi Aramco, que ha producido el 4.38% del total mundial por sí misma.

La lista completa de estas empresas que han contribuido a 480 miles de millones de toneladas de dióxido de carbono desde 1965 es la siguiente:

Saudi Aramco (Estatal) 59.26 miles de millones de toneladas de CO2

Chevron (Interés Privado-IP) 43.35

Gazprom (Estatal) 43.23

ExxonMobil (Interés Privado-IP) 41.90

National Iranian Oil Co (Estatal) 35.66

BP (Interés Privado-IP) 34.02

Royal Dutch Shell (Interés Privado-IP) 31.95

Coal India (Estatal) 23.12

Pemex (Estatal) 22.65

Petróleos de Venezuela (Estatal) 15.75

PetroChina (Estatal) 15.63

Peabody Energy (Interés Privado-IP) 15.39

ConocoPhillips (Interés Privado-IP) 15.23

Abu Dhabi National Oil Co (Estatal) 13.84

Kuwait Petroleum Corp (Estatal) 13.48

Iraq National Oil Co (Estatal) 12.60

Total SA (Interés Privado-IP) 12.35

Sonatrach (Estatal) 12.30

BHP Billiton (Interés Privado-IP) 9.80

Petrobras (Estatal) 8.68

"La gran tragedia de la crisis climática es que siete mil quinientos millones de personas deben pagar el precio, en forma de un planeta degradado, para que un par de docenas de empresas contaminantes puedan continuar obteniendo ganancias récord. Es un gran fracaso moral de nuestro sistema político que hayamos permitido que esto suceda", señaló Michael Mann, uno de los principales científicos climáticos del mundo.

Mann pidió a los políticos que, en las próximas conversaciones climáticas, que se llevarán a cabo en Chile en el mes de diciembre, tomen medidas urgentes para controlar sus actividades.

El estudio reveló que el 90% de las emisiones atribuidas a las 20 empresas provenían del uso de sus productos, como gasolina, combustible para aviones, gas natural y carbón térmico. El resto de las emisiones provino de la extracción, refinación y entrega de los combustibles terminados.

