Películas, series, juegos de mesa: las propuestas de Meade 2021

Atrás quedaron las propuestas de campaña, el excandidato presidencial José Antonio Meade realizó una lista de las películas, juegos de mesa y series que marcaron el 2021 para él a través de su cuenta oficial de Twitter.

Dentro de las películas que el político mexicano señaló como las que más le gustaron están Luca, The Dig, Spider Man: No Way Home, The Father, Dune, No Time to Die, Justice League: Snyder Cut, Eternals, Judas and the Black Messiah y Stillwater.

Por su parte los juegos de mesa que señaló el político como los que más lo divirtieron durante el año se encuentran divididos en tres categorías: recientes, clásicos y los recién comprados.

Dentro de la primera clasificación se encuentra en primer lugar el juego de Catan; en segundo lugar Ticket to Ride; en tercer lugar Spyfall y por último el juego Cash n Guns.

8 Dominó pic.twitter.com/KoXuss2CGF — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) December 19, 2021

Dentro de los clásicos Meade señaló que se encuentran Backgammon y Rummikub para posteriormente concluir que el juego llamado 7 Small World es el recién adquirido que más le ha gustado, sin embargo en su tweet concluyó que el 8 Dominó es su juego favorito.

Por último el Licenciado en Economía mencionó que alguna de las series que más disfruto durante el año fueron Ted Lasso, Lupin, The Flight Attendant, Jaguar, Bridgerton, Call my Agent, Maid, Hawkeye, All creatures great and small, The Beatles: Get Back y por último Naomi Osaka.

