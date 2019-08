Pega a niños con cáncer primera crisis de desabasto de medicamentos; Salud acusa a farmacéutica

El desabasto de metotrexato en hospitales de la Ciudad de México, medicamento para niños con cáncer, originó un cruce de responsabilidades e incluso llevó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a minimizar el riesgo por dicha escasez.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo por la tarde en Palacio Nacional que "si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia. Ésta es opinión técnica médica, metotrexato tiene su función es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro y además está ayer desde las 3:00 o 4:00 (en los hospitales)".

La noche de este miércoles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se deslindó del desabasto en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y responsabilizó a la farmaceutica PISA, la compañía que elabora y abastece el fármaco, por el cierre de sus instalaciones en la Ciudad de México debido a inconsistencias en sus procesos de producción.

Fuentes de Cofepris informaron a LA SILLA ROTA que uno de los propietarios de PISA se reunió con José Alonso Novelo, titular de la dependencia, para revisar el problema. De acuerdo con las versiones recogidas, la farmacéutica "buscó chantajear" a las autoridades para que, a cambio de reactivar el abasto del medicamento, se retire la sanción que mantiene cerradas sus instalaciones en la capital de país.

LA SILLA ROTA buscó a Laboratorios PISA, pero se rehusó a dar una postura al respecto.

Las autoridades informaron que tan sólo en el Hospital Federico Gómez hay al menos 300 niños que requieren este medicamento. Aunque el IMSS había ofrecido apoyar con esa medicina, también se sabe que es probable que no alcance a cubrir toda la demanda.

Este lunes un grupo de padres de menores con leucemia linfoblástica aguda se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar el desabasto de metotrexato desde hace mes y medio en el hospital.

Posteriormente, los padres se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud, quienes les informaron que se iba a implementar una solución emergente con el préstamo de 400 frascos del medicamento de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que podrán aplicar las quimioterapias durante semana y media.

La mañana de este miércoles, el director de administración del hospital, Carlos Plascencia, explicó en conferencia de prensa en el hospital que el origen del desabasto de este fármaco: "la empresa que nos surte el medicamento, Productos Hospitalarios SA de CV, ellos lo obtiene a través de los Laboratorios Pisa y (dijeron) que tienen detenido el lote del medicamento por un asunto administrativo con Cofepris".

Mientras que la directora médica del HIMFG, Mónica Villa Guillén, dijo en la conferencia de prensa que son varios los centros hospitalarios con desabasto de este medicamento: "el instituto de Pediatría no tiene, el de Cancerología tampoco tiene este medicamento. Es una situación a nivel nacional".

Villa Guillén agregó que "el esfuerzo lo ha hecho el hospital en sus diversas áreas, pero cuando no hay, es imposible. Y sí creo que es muy importante que desde Cofepris, que nos rige, incluso no podemos importar medicamentos. Si hubiera un medicamento importado, sabemos que existe, no lo podemos hacer porque no tiene los registros sanitarios, entonces tampoco tenemos esa opción, estamos limitados".

La directiva agregó que "en cuanto a lo de Cofepris, pues es complicadísimo hablar con ellos. El doctor (Luis) Juárez lo ha intentado, no se ha podido comunicar y pues seguramente ha leído en la prensa que hay una cantidad enorme de dictámenes que tiene ahorita pendientes la Cofepris, entonces yo creo que es por eso, quizá están muy saturados".

Horas después, la Cofepris explicó que el laboratorio PISA que elabora el metotrexato dejó de producirlo porque le cerraron sus instalaciones en la Ciudad de México "debido a inconsistencias en sus procesos de producción".

Sin embargo, Cofepris precisó que la medida de seguridad se aplicó desde mayo de este año y que ningún producto fue asegurado, por lo que la empresa podrá distribuir y comercializar los lotes que haya producido hasta esa fecha y que se encuentren en sus almacenes de distribución ubicados en otras entidades del país.

Fuentes oficiales señalaron que PISA fue sancionada en mayo por presuntas anomalías en su línea de producción.

De acuerdo con información recabada, el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" cuenta con un contrato para el servicio integral de medicamentos y material de curación con una vigencia del 9 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

La contratación de este servicio se realizó bajo el procedimiento de licitación pública internacional LA-012NBG003-E64-2019, y fue Distribuidora Internacional De Medicamentos y Equipo Médico S.A. DE C.V. el proveedor que conforme a la información publicada en CompraNet1, ofreció las mejores condiciones.

Otro contrato con código 2048502 para "Medicinas y Productos Farmacéuticos" es por un importe total de 124 millones 766 mil 286.56 pesos más IVA.

Además, conforme a la información publicada en CompraNet, se muestra una lista de precios aprobada para 266 claves o partidas, entre las cuales se encuentran las dos claves señaladas en desabasto.

El contrato vigente debe garantizar el abasto de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2019, según los datos obtenidos.

Cofepris destacó en su comunicado oficial que se encuentran vigentes los registros sanitarios que otorga a empresas que elaboran o importan metotrexato y que, en los últimos cinco años, ha expedido seis a farmacéuticas nacionales.

Añadió en la información oficial que en total cinco farmacéuticas tienen permisos de importación de este medicamento, los cuales están vigentes hasta el año 2020, lo que equivale en su conjunto a más de 35 millones de unidades.

JGM