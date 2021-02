Pega a México acaparamiento de vacunas contra sarampión en otros países

Hay escasez en el mercado global de vacunas contra el sarampión debido a que algunos países han concentrado las compras y eso es lo que ha afectado el abasto en México, declaró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien aseguró que serán distribuidas a tiempo.

Hasta el momento, en nuestro país se han registrado seis casos de sarampión, tres de ellos en esta semana. El subsecretario reiteró que no hay ninguna alerta en nuestro país por este virus y señaló que por el tema del abasto de las vacunas se ha creado una ola de desinformación que ha causado confusión y temor injustificado entre la población.

“Nos quedan dos vacunas específicamente por distribuir. Hay que tener tranquilidad de que van a ser distribuidas a tiempo y son precisamente las vacunas que contienen el ingrediente de sarampión, la triple viral (sarampión, rubéola, parotiditis) y la doble viral (sarampión y rubéola)”, dijo.

Recordó que el viernes pasado la Secretaría de Salud le compró 3 millones 800 mil dosis a Biológicos y Reactivos de México (Birmex) que se comprometió a abastecerlas hasta diciembre, aunque si se agilizan algunos trámites se podrían entregar a finales de octubre y principios de noviembre.

López-Gatell Ramírez destacó que el problema de escasez no es sólo el México, sino a nivel mundial debido a los brotes que han surgido en Europa, Asia, Africa y algunos países de América.

“No tenemos una proveeduría suficientemente oportuna para México, no es culpa de México y no es una acción administrativa, ahora, dicho sea de paso, esto no es un fenómeno nuevo, que quede muy claro, porque también en estas olas de desinformación se le quiere atribuir a este gobierno, decisiones caprichosas que lleven a retardos en abasto”, enfatizó el subsecretario.

“Hay problemas globales de distribución, de desabasto, insisto, es un mercado ultra concentrado. Otros países han, vamos a llamarle, concentrado no es acaparamiento, simplemente que han comprado más vacunas y tienen mejor poder de negociación por razones económicas o políticas en los mercados globales, no tiene que ver con el país”, expresó.

En este contexto, la Asociación Mexicana de Vacunología alertó que nuestro país está en riesgo por brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión debido a que no se han cumplido los niveles de vacunación óptimos y por la falta de vacunas.

“La AMV, con el objetivo de evitar enfermedades, complicaciones y muertes por enfermedades inmunoprevenibles llama a las instituciones, profesionales de la salud y a las personas a cumplir los esquemas nacionales de vacunación”, indicó.

