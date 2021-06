"Pedir medicina para mi hijo con cáncer no es un golpe de Estado"

"Son lamentables, este tipo de declaraciones, realmente yo no estoy en contra del gobierno ni de éste ni de los pasados, no me importa, realmente yo lo que quiero es que nuestros hijos tengan el medicamento en verdad. No es ningún golpe de Estado ni nada en contra del gobierno, el que lo ha vivido sabe que es una desesperación. Tú como papá qué no vas a hacer para exigir que se le dé el tratamiento a tu niño", enfatizó Rosa Arely Hernández Torres, quien sufrió en carne propia el desabasto de medicamentos para su hijo con cáncer.

Desde hace más de dos años, los padres de niños con cáncer han luchado para exigir que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador garantice el abasto de los fármacos oncológicos que los menores necesitan para sus quimioterapias.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encendió más los ánimos, al calificar de "golpistas" a las protestas que han hecho las familias de los menores, esto durante su participación en el programa El Chamuco TV, transmitido este fin de semana por Canal 22.

"Me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta o por lo menos que quede registrado, este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe de Estado. Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista", dijo López-Gatell.

#Video | El subsecretario @HLGatell desata indignación en redes por afirmar en TV pública que la falta de medicamentos de niños con cáncer es una "narrativa de golpe" contra @lopezobrador_. ¿Y tú, qué piensas? #yn?? https://t.co/iqfeLfSKDc pic.twitter.com/kDrCgG2Uh4 — La Silla Rota (@lasillarota) June 28, 2021

Los padres de niños con cáncer y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan señalaron que esa declaración fue cruel, cínica y que es sólo un intento del gobierno por lavarse las manos, pues las familias y en los hospitales tienen otros datos.

Como Rosa Arely, quien padeció el desabasto de medicamentos oncológicos con su hijo Jonathan Javier García Hernández. Él fue diagnosticado en junio de 2018 con leucemia linfoblástica aguda de células B, ahí empezó el viacrucis para esta familia, que, de Tampico, Tamaulipas, viaja a Monterrey, Nuevo León.

#Nación | La señora Rosa cuenta que desde hace tres años su hijo Jonathan lucha contra la leucemia linfoblástica aguda, en ese tiempo han padecido el desabasto de medicamentos para su tratamiento. Antes podían pagarlo, ya no es accesible. #ep https://t.co/FyoLCs1vBC pic.twitter.com/hzHZeSPfpn — La Silla Rota (@lasillarota) June 28, 2021

La joven mamá relató que el primer año su niño recibió el tratamiento sin problema, pero a partir de 2019 comenzaron a escasear los fármacos, cuando no faltaba uno, faltaba el otro, como vincristina, metotrexato, mercaptopurina y cardioxane.

"Es una desesperación, una angustia que no le deseo a nadie, porque es saber el riesgo de la enfermedad, más del desabasto. Ha sido muy difícil, la verdad, con el miedo de que tenga recaídas, porque el dejar de darle un ciclo de quimioterapias hace que la enfermedad se torne más fuerte y esas recaídas en muchos niños son fatales", expresó.

Rosa Arely hizo de todo con tal de que su hijo no se quedara sin tratamiento, como rifas, vender cosas y pedir ayuda en asociaciones para obtener las quimioterapias.

Apenas el pasado 23 de junio la doctora le dio a Jonathan el pase para vigilancia, lo que implica que ya superó el cáncer. Sin embargo, no todos los menores pudieron lograrlo. "A lo largo de estos tres años yo he visto fallecer muchísimos niños porque no tuvieron su medicamento y eso nadie me lo cuenta, yo lo he visto", señaló.

Rosa Arely afirmó que no forma parte de ningún partido político, ni está en contra del actual gobierno, lo único que quiere es que las autoridades le garanticen el derecho a la salud a los niños que padecen esta enfermedad, para que no tengan que sufrir lo que pasaron ella y su hijo.

Por eso, pide a las autoridades: "Que volteen a ver los ojos a los papás, la necesidad está ahí, no la podemos tapar, que se den una vuelta por las áreas oncológicas, que realmente pregunten qué problemas hay en cuanto a medicamentos, no todo se hace desde el escritorio".

#Nación | "La víctima aquí, es él" Ellos viajan desde Tamaulipas a Monterrey para que el pequeño reciba su tratamiento, sin embargo, en varias ocasiones el medicamento no ha estado disponible. #ep https://t.co/FyoLCs1vBC pic.twitter.com/kPBX96eFtr — La Silla Rota (@lasillarota) June 28, 2021

INSABI NO HA DADO RAZONES POR LAS QUE NO LLEGARON MEDICAMENTOS EL SÁBADO

No es la primera vez que el subsecretario López-Gatell descalifica a los padres de niños con cáncer, pues en ocasiones previas ha dicho que no son papás y que estaban coludidos con las farmacéuticas o con partidos políticos de oposición. Esto a pesar de que el presidente López Obrador y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya reconocieron que sí hay desabasto.

Durante los últimos dos miércoles un grupo de padres encabezado por Omar Hernández, papá de un menor que tuvo cáncer y ahora está en remisión, se reunieron con el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer, para hablar sobre los problemas de falta de medicamentos en diversas partes del país.

El Insabi se comprometió a que el pasado sábado 26 de junio serían distribuidos, pero no fue así, explicó Hernández, quien añadió que no han recibido alguna justificación de porque no se entregaron los fármacos.

Adelantó que este miércoles volverán a hacer un plantón en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9:00 de la mañana y que la protesta se replicará en varias partes del país, con el objetivo de que las autoridades den solución a sus exigencias.

Respecto a las declaraciones que hizo el subsecretario López-Gatell en donde los llamó "golpistas", Hernández indicó: "Yo pediría ignorarlo, porque lo que quiere es que se escuche su nombre en los medios de comunicación. A lo mejor el piensa que somos golpistas, que nos maneja algún partido político, pues que lo diga, realmente hoy en día los padres de familia sabemos que no es así, la gente que nos apoya sabe que no es así, y para qué darle tema al señor cuando ni siquiera ha estado atendiendo el problema personalmente".

"EVIDENCIA LO CRUEL Y MISERABLE QUE ES LA GENTE CERCANA AL PRESIDENTE"

"Al subsecretario lo único que le puedo decir es que es una persona miserable que al día de hoy me arrepiento de que haya conocido a mi hijo, porque mi hijo no merecía tener a una persona tan miserable enfrente", expresó molesto Luis Fernando Reyes Guzmán, padre de Fernando Gael, quien padecía retinoblastoma bilateral y a causa de esta enfermedad y del desabasto perdió por completo la vista.

Indicó que con lo que dijo López-Gatell dejó claro que el desabasto es un tema político para el gobierno y que al decir que los papás forman parte de un intento de golpe de Estado sólo tratan de lavarse las manos.

"Es muy detestable lo que hace su gobierno para tratar de solucionar el tema del desabasto, que no lo soluciona, esa es su solución para él, decir que somos terroristas y ya. Este López-Gatell ya nos conoce, conoce a nuestros hijos, nos hemos reunido con él, entonces el que diga eso da a entender el tipo de persona tan miserable y tan cruel que puede llegar a ser y deja en evidencia lo miserable y cruel que es la gente cercana al presidente, incluso el presidente mismo", enfatizó.

Luis Fernando señaló que el desabasto se ha agudizado más en los últimos meses, principalmente en los estados del Sur como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Detalló que faltan fármacos que son esenciales como ciclofosfamida y metotrexato.

Por su parte, Alejandro Barbosa, director de la organización Nariz Roja, resaltó que ante las declaraciones de López-Gatell, "todos estamos impresionados del nivel de cinismo y de maldad, porque ya no le puedes poner otro título, porque esto ya es crueldad, negar el problema".

Manifestó que en la organización llevan dos años apoyando a familias de niños con cáncer en 11 estados de la República como Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Aguascalientes, entre otros. Asimismo, recordó que el desabasto afecta no sólo a niños con cáncer, sino también a adultos y a personas que tienen otros padecimientos.

"Imagínate que coraje que te digan que es mentira, que tu hijo se murió de una mentira, que tu esposa se murió de una mentira, que no puedes pagar los medicamentos porque es una mentira, sí hay medicamentos, pero todo es una mentira. Te duele, en serio te duele lo que dijo este tipo, que para colmo se jacta de ser médico", criticó Barbosa.

PROBLEMA DE TIEMPO

Apenas en mayo, los papás de niños con cáncer le subrayaron al presidente López Obrador que las víctimas son "nuestras niñas y niños que se han quedado sin medicamento, no usted", así respondieron los padres de niños con cáncer al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien también señalaron que miente al asegurar que está bien el abasto.

En la conferencia matutina, el presidente fue cuestionado sobre la compra de medicamentos 2021 que lleva a cabo la UNOPS y sacó de nueva cuenta el tema de los cambios en los procesos de adquisiciones, al señalar que había empresas que concentraban los contratos y que por eso se hicieron cambios.

"Entonces, por lo mismo, (hubo) una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos, y otros casos", expresó el presidente.

En respuesta, los padres de niños con cáncer que conforman el Movimiento Nacional por la Salud, la Asociación de Padres de Familia de niños Enfermos A.C. y el Colectivo Cero Desabasto calificaron de lamentables los comentarios de López Obrador y señalaron que la falta de medicamentos no es un mito, ya que lo han documentado a través de la plataforma Cero Desabasto.

"Le decimos primero que nada, señor presidente, que las víctimas son nuestras niñas y niños que se han quedado sin medicamentos, que se les han manipulado sus protocolos incorrectamente durante más 936 días, que muchos han tenido graves repercusiones en su salud y hasta la vida han perdido por esta causa, ellas y ellos son las víctimas, no usted, señor presidente, porque más allá de las culpas, el Estado mexicano es el responsable de velar por que se cumpla el acceso al derecho a la salud y nos ha fallado, su gobierno ha fallado", destacaron.

MJP