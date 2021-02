“Pedí equipo contra covid y me despidieron”

“Actualmente me encuentro desesperado tratando de que me reinstalen, ya que de mí dependen mis tres hijos y mi padre que tiene tratamiento especial”, expresa Cristian Javier Erosa Gómez, quien hace casi dos meses fue cesado de su trabajo en el Hospital General Regional 17 del IMSS en Cancún.

Él se desempeñaba como manejador de alimentos en el departamento de Nutrición de este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, fue despedido porque solicitó que le dieron equipo de protección personal para entrar al área covid, bajo el argumento de que se negó a hacer su trabajo.

Cristian relata que el pasado 13 de abril, cuando estaba en el área covid ubicada en el tercer piso de ese nosocomio, el director Moisés Alejandro Toledo comentó que no veía ningún problema de que entrara a esa zona a entregar las dietas de los pacientes sin el equipo de protección adecuado.

En ese momento, “solicité que me indicaran por escrito que debía entrar al área covid, ya que no estaban proporcionando el equipo de protección personal adecuado”, señala Cristian, quien narra que el director dijo que se estaba negando a entrar y representantes del sindicato dijeron que le levantaran un acta.

“Aclaro que en ningún momento me negué a realizar mi trabajo”, asegura Cristian, quien explica que en los siguientes días fue citado a comparecer en el área de jurídicos de la delegación del IMSS.

Cristian espera que le devuelvan su trabajo en el IMSS

Fue un mes después, el 11 de mayo, cuando le llegó su rescisión de contrato bajo la justificación de que no acató una indicación de sus superiores. Aunque él destaca que no se negó a hacer su trabajo, sólo quería que le dieran lo necesario para protegerse y así no arriesgar a su familia.

Cristian es padre soltero de dos niños y una niña, además cuida a su papá, quien padece esquizofrenia y necesita tratamiento, por eso le preocupaba entrar al área covid y correr el riesgo de contagiarse.

Señaló que el pasado 1 de junio se acercó al sindicato con la esperanza de que lo ayudaran, pero le dijeron que están esperando una respuesta del IMSS sobre su situación laboral.

Tras haberse quedado sin trabajo en plena emergencia sanitaria, Cristian hace un llamado a las autoridades: “Que me regresen mi trabajo, no pido nada además, no quiero tener problemas con la empresa ni con el sindicato.

“El IMSS es una institución muy noble en términos generales, pero es una lástima que los administradores, en este caso los directivos del hospital, no sepan saber llevar a su mismo hospital, despidiendo injustificadamente al personal en plena pandemia sabiendo que no podrán encontrar trabajo por lo mismo. Pido me regresen mi trabajo y con esto mi estabilidad económica y emocional”, enfatizó.

Desacato y desobediencia, causa de fin de contrato

En respuesta sobre este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que a Cristian Erosa se le rescindió su contrato porque “incurrió en desacato al negarse a realizar sus funciones, poniendo en riesgo la recuperación de pacientes del piso covid en el Hospital General Regional No. 17”.

El Seguro Social señaló que “en reiteradas ocasiones se negó a ingresar al área covid argumentando que quería por escrito la instrucción, situación que no era necesaria, ya que conocía su función dentro del hospital y que se encuentra descrita en el profesiograma de su categoría”. Asimismo, indicó que “tenía varios antecedentes de indisciplina y desobediencia laboral”.

Respecto al equipo de protección personal, el Instituto explicó que se le entrega a cada trabajador de acuerdo a su categoría para que desempeñe de forma segura sus actividades.