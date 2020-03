Pederastia, pornografía infantil y lavado de dinero: todos los "pecados" de La Luz del Mundo

El Palacio de Bellas Artes fue el escenario perfecto para que "La Luz del Mundo" homenajeara a su líder Naasón Joaquín García, era el 15 de mayo del 2019.

En su honor hubo un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Marina, durante todo el evento estuvo rodeado de feligreses –varios de ellos no alcanzaron lugar y se quedaron afuera del recinto, donde vieron el homenaje a través de pantallas– y de personajes de la vida política del país, como los senadores Martí Batres y Sergio Mayer.

A menos de un año de este controversial homenaje, el escenario de "La Luz del Mundo" es totalmente diferente. Su líder está lejos de recibir otro homenaje en Bellas Artes y está más cerca de recibir una condena en una prisión estadounidense.

Los delitos sexuales de Naasón

En junio del año pasado, Naasón Joaquín García fue detenido, junto con tres mujeres complices, en California por tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos mayores. Las autoridades estadounidenses le pusieron una fianza de 50 millones de dólares para que siguiera su proceso en libertad. No pudo pagarla.

Desde entonces, han comenzado a salir detalles de las acusaciones en contra de Naasón, así como de otros vinculados a "La Luz del Mundo".

En una de las audiencias, la fiscalía californiana aseguró que dentro del teléfono celular de Joaquín García había innumerables videos y fotografías donde el líder de "La Luz del Mundo" participaba en actos sexuales con menores de edad, entre ellos destacaron una grabación donde el detenido protagoniza un trío con una adolescente de entre 15-16 años y otra mujer.

Sobre Naasón también se dio a conocer su modus operandi para atraer a sus víctimas. El trío de mujeres señaladas (Susana Medina, Azaela Rangel y Alondra Ocampo) eran quienes le llevaban al líder de "La Luz del Mundo" menores de edad.

Las niñas eran convencidas, primero, de hacerles "bailes coquetos" a Joaquín García, luego eran fotografiadas con poca ropa y en posiciones sugerentes, para finalmente ser abusadas por el líder religioso. Para que las víctimas accedieran y callaran ante los abusos, eran amenazadas por su "desobediencia a dios".

Sochil Martín, la primera víctima que denunció a Naasón, acusa al líder religioso de utilizar la biblia para abusar sexualmente de mujeres. Ella se convirtió a los nueve años en la "elegida" de servir a Joaquín García pues en un versículo de la biblia dice que al rey David le buscaron una joven hermosa y virgen para que lo cobijara porque era friolento.

La mujer asegura que las víctimas de Naasón son cientos, pero las de "La Luz del Mundo" son miles.

El infierno de los feligreses

Con el boom del caso surgieron testimonios de exfeligreses, quienes relataban el infierno de ser parte de "La Luz del Mundo". Uno de ellos fue el de Teresa, entrevistada por la BBC, su familia ha estado por generaciones dentro de esta iglesia, sus padres incluso se conocieron dentro de ella.

Teresa relató que, desde los cinco años, a las niñas las obligan a usar faldas o vestidos holgados, que no definieran sus cuerpos y que llegaran hasta los tobillos, bajo el argumento de que el cuerpo es un templo y debe honrarse, así como respetarse.

"La Luz del Mundo" enseñaba a los feligreses a defender siempre a su iglesia y a evitar la mezcolanza con personas de afuera. Por ello, a Teresa nunca la dejaron ir a ninguna actividad de la escuela o extracurricular, ni a invitaciones de sus compañeros, fiestas de cumpleaños o pijamadas, tampoco les permitían maquillarse, bailar o escuchar música, menos tener algún interés sexual.

La virginidad es un tema particular en "La Luz del Mundo", contó Teresa, pues si no lo eres cuando te casas no puedes usar un vestido blanco y te expones a la vergüenza de que todos se enteren.

Las relaciones amorosas son motivadas por la iglesia entre los mimos miembros de "La Luz del Mundo" y si te gusta algún feligrés, hay un proceso que debes seguir: primero hablas con el pastor para iniciar tres meses de citas y después casarte, siempre con el permiso de los padres; si eres rechazado formas parte del grupo de "los solos" y te quedas soltero por el resto de tu vida.

Como fue creciendo, Teresa comenzó a interesarse por el sexo, sin embargo, no quería hacerlo con alguien de la iglesia porque eso significaba casarse, así que se relacionó con un externo. Sus padres se enteraron que perdió la virginidad, como "castigo" la pusieron cuatro meses dentro del grupo de "las solas", la sacaron del coro y le ordenaron ir a la iglesia todos los días a pedir perdón.

Tras este castigo, Teresa comenzó a alejarse de la religión y lamentablemente de su familia.

Según sus propias estimaciones, esta iglesia tiene un millón de seguidores en México. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2010 188 mil 326 feligreses en el país.

Lavado de dinero

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que le fueron congeladas cuentas bancarias a la "Luz del Mundo".

Durante la conferencia mañanera del miércoles 4 de marzo, Nieto detalló que se bloqueó a seis personas relacionadas con este un grupo religioso.

Los montos, dijo, son de 359 millones de pesos, más un millón 500 mil dólares, congelados de manera directa a personas vinculadas con "La Luz del Mundo".

Los vínculos con políticos

"La Luz del Mundo" creció en gran medida a los nexos con políticos, en un principio priistas, luego sumó a su bolsillo a personajes de diferentes ideologías partidarias.

En este listado está, por ejemplo, Rogelio Zamora Barradas, exdiputado federal y exmiembro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Durante su paso como congresista fue acusado de utilizar su poder político a favor de la iglesia. Actualmente es director de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), organización civil detrás de "La Luz del Mundo".

Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, con antecedes priistas y perredistas, es parte de la iglesia de "La Luz del Mundo". Llegó al Senado de la República tras quitarle el escaño al exlíder nacional del PRD, Jesús Zambrano, por una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Él fue quien consiguió el Palacio de Bellas Artes para el homenaje de Naasón.

#ElGuardianDelEspejo



¡Estamos de gala, estamos felices!



Primer gran concierto de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, en el Palacio de Bellas Artes, engalanados con la compañía de la Orquesta Sinfónica de la Marina.



Es #TiempoDeProsperidad. pic.twitter.com/dglbCW4eQv — Israel Zamora Guzmán (@IsraelZamora_) May 14, 2019

Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco y de extracción priista, fue participe de varios eventos de la iglesia de "La Luz del Mundo". Incluso, le entregó un reconocimiento a Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón Joaquín García, quien lideró la iglesia antes que él y que también fue señalado por crímenes sexuales.

Fue un gusto asistir a la edición 78 de la Santa Convocación de la Iglesia de la Luz del Mundo. pic.twitter.com/Qs2a0x6agV — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) August 9, 2016

Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, abanderado de MC, también ha sido vinculado con "La Luz del Mundo". En diciembre pasado, Alfaro estuvo en un evento de dicha iglesia, en Guadalajara, donde celebraron "el 4to. Aniversario del Llamamiento del Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García".

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, también figura entre los políticos cercanos a Naasón Joaquín García, quien fue orador durante un evento de "La Luz del Mundo" en 2015. El evento incluso fue dado a conocer por las cuentas oficiales del gobierno de Veracruz.

El excandidato presidencial y actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", estuvo en un evento de "La Luz del Mundo" en Guadalajara, en 2015. En el evento también estuvo el priista Héctor Yunes Landa, actual diputado federal y primo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Yunes Landa compartió fotos del evento en su cuenta de Twitter, donde se ve a "El Bronco".

El alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro, quien tenía preparado un Doctorado Honoris Causa para Naasón Joaquín García por su labor "humanitaria y altruista", antes de ser detenido.

(Rodrigo Gutiérrez)