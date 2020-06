"Pedaleamos" para sobrevivir a fin de año: productores de bicicletas

El día del niño no existió para la industria de la bicicleta en esta crisis sanitaria. Al contrario, "el impacto fue devastador" resume la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi) en voz de su presidente Fernando Mejía. "De marzo a mayo materialmente no se produjo nada y las ventas fueron raquíticas porque las grandes tiendas estaban cerradas; los mayoristas también, así que tanto la producción como la venta se cayó", explica en entrevista a La Silla Rota.

Dos datos reflejan su preocupación. En 2009, pese a la crisis económica y pandemia por el AH1N1, la producción de bicicletas fue de tres millones; diez años después, en 2019, pudieron mantener la misma cifra; pero no se necesita ser adivino para entender que este año ni los siguientes serán iguales. Por eso su apuesta principal para intentar recuperarse gradualmente es "pedalear" con todas sus fuerzas para llegar -como puedan-, a las ventas de Navidad, fin de año y Reyes.

Anafabi reúne al 80 por ciento de los productores de bicicletas y refacciones de este sector (Cinelli, Bimex, Benotto, Mercurio, Veloci, Bicileyca, La Bici, Nahel, Supermex, Magistroni, Coray y Rebimo). Y según sus datos "aguantamos con todos los dolores y parándonos de cabeza, no hubo despidos, no hicimos reducciones en salarios, estamos pagando salarios completos y eso es importante". Así que a una semana de haber reabierto operaciones tienen una sola vela prendida para pedir un milagro: "que abran los grandes comercios para poder surtirles lo que requieren".

"Sí somos esenciales"

Mejía lo dice con todas sus letras y señala que pese al golpe que recibió el sector, los repartidores les dieron un poco de oxígeno para sobrellevar esta pandemia por coronavirus. "Nos atacó muy fuerte el cierre abrupto de los centros de trabajo y tiendas de calle. Los chicos de empresas repartidoras a domicilio, los que no tienen moto y entregaron por bici sufrieron por la llanta, la cámara, los chicotes que se desgastaron por ser vehículos rodando en vía. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) nos permitió abrir solo reparar o vender refacciones, no para vender bicicletas".

A pesar de eso los talleres tuvieron muchas limitaciones porque los mayoristas estaban cerrados y no podían conseguir refacciones o bicicletas; así que los repartidores se vieron afectados y eso trajo desolación en muchos de los talleres porque son pequeños o familiares, de eso viven. Pero en esta semana que ya pudimos reabrir lo que más se ha vendido son las refacciones. El otro problema es la cuestión económica porque la gente al no tener dinero quiere pagar con tarjeta y les rechazan el cargo porque está llena y eso limita las ventas

Para darnos una idea de lo que esto implica en términos comerciales Anafabi da números: en promedio cada cliente gasta en refacciones entre 200 y 250 pesos, contra dos mil 500 que es el costo de una bicicleta estándar.

"No es iniciar derrotados", enfatiza, "pero haber dejado de trabajar 60 días, no es tan fácil reponerlo".

-¿Por qué? ¿Qué pasa en 60 días en este sector?, se le pregunta.

-Muchos de los productos que utilizamos se traen de China, India y Taiwán. Como el impacto económico por el virus fue mundial, esto afectó los tiempos de los barcos que traen estos productos.

Cada barco tarda 30 días en llegar de Oriente a México y te tardas quince días más en trasladar esos productos ya en destino final, es decir en el estado o entidad donde vas a repartirlos. En promedio estamos hablando de entre 45 a 60 días. Con la pandemia sigue siendo el mismo tiempo, el problema es que se redujo el número de navíos porque como no se llenaban -pues la industria automotriz también estaba parada-, al oriente no le conviene que salga un barco con poca mercancía porque representa una pérdida.

Por otro lado, relata, los países de oriente habían dejado de surtir pues venían de concluir el período vacacional de su año lunar. "Así que todos los pedidos programados se retrasaron. Las refacciones llegaron completas, pero en México la bicicleta no estaba considerada como industria esencial hasta esta pandemia. Y eso nos trajo -dentro de todo lo negativo-, alegría y tranquilidad".

A falta de empleados... ofrecer empleo

¿Qué significa esto? Mejía precisa que -al igual que en muchos oficios- no cualquiera sabe de mecánica de bicicletas; y en ese sentido el problema para esta industria es que tuvieron que enviar a casa a una parte importante del personal por tener obesidad, diabetes o ser mayores de 60 años. "Esa gente no está trabajando, estamos atorados un poco en el número de personal. Pero es triste poner un anuncio que diga solicito personal ¡Y no llega nadie! Porque se requiere gente para completar estos puestos vacantes y tratar de producir más; pero tampoco podemos meter al primero que pase porque no sabes bien si sabe de mecánica o bicicletas que es lo que nos interesa". Según sus cuentas, en este momento podrían ofrecer alrededor de 600 puestos temporales en el país.

Lo que a este sector da un poco de certidumbre es el interés de las autoridades de la CDMX y otros estados, para aumentar el número de ciclovías y fomentar el uso de la bicicleta. "La famosa palabra de la sana distancia la cumple una bicicleta, igual para hacer ejercicio o trasladarte. Al tener más espacios y parques o sitios donde se tenga más libertad para moverse, tendremos muchos beneficios con lo que eso implica porque cada bicicleta deberá sanitizarse antes de que otro la use", precisa.

Para reactivarnos estamos evaluando si podemos meter un turno extra porque esto nos permitirá evitar el hacinamiento de personas y mantener la sana distancia; pero tendremos que afrontar los gastos extra como gel, tapabocas, jabón, cloro. Y no solo nuestro sector; todos tendremos que hacerlo si queremos evitar un nuevo brote de covid, que nos vuelva a congelar

(María José Pardo)