Pausar relación México-España, declaración contradictoria de AMLO: canciller español

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este miércoles hacer una pausa en las relaciones que lleva México con España.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos ya los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos", lanzó en la mañanera.

El presidente López Obrador apuntó que México se llevaba la peor parte en acuerdos con empresas españolas que saqueaban al país. "Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa", apuntó.

Te puede interesar España da beneplácito a Quirino Ordaz como embajador

El presidente comentó que no quiere que España vea a México como "tierra de conquista", al señalar los contratos millonarios de empresas españolas en sexenios pasados.

"Sí, la pausa, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, o todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros, vamos a esperar, porque era mucho", expuso.

"Calderón tenía a Repsol, Iberdrola viene de Fox y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica; luego, Calderón a Repsol le da este contrato de Burgos, como lo establece, se puede probar, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra, entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo, luego viene OHL, ya esto es Peña, también española, todos los contratos para OHL y hacían hasta licitaciones", indicó.

Agregó que cuando él deje la Presidencia las relaciones podrán restaurarse con España, pero dijo que espera que no sean iguales a las de antes.

"Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben", indicó.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España", dijo.

Afirmó que existía un "contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España", durante unos "tres sexenios seguidos".

Como en otras ocasiones, el presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores.

En reiteradas ocasiones López Obrador ha criticado la negativa de España de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos cometidos durante la conquista como él pidió para 2021, cuando se conmemoraron 500 años de la efeméride, rebautizada como "resistencia indígena".

Pero el mandatario también ha acusado a las empresas españolas de aún ver a México como "tierra de conquista y saqueo", en particular tras la reforma energética de 2013 que abrió el sector a los privados.

RESPUESTA DE ESPAÑA

José Manuel Albares, ministro de Relaciones Exteriores de España, afirmó que su país siempre defenderá los intereses de los españoles en México y el resto del mundo.

"Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles son esas declaraciones", comentó Albares a Publimetro.

"El alcance, entiendo, que se han hecho en un contexto informal a preguntas de un periodista y por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Pero insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido y esa es la palabra que he usado ´una pausa´ en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo", indicó.

Además, resaltó el diplomático y funcionario español, habría que preguntarle al presidente López Obrador que es lo que ha querido decir con eso, y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.

"Al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller, Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente ha saludado"





(Luis Ramos)