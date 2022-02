“Pausa” a relación México-España, concepto “amorfo” e innecesario: analistas

México pierde más que España en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con ejecutar la “pausa” en la relación entre ambos países a la que se refirió esta mañana, una pausa que, de acuerdo con especialistas, es amorfa por no precisar de qué tamaño es, en qué consiste, qué características tiene, qué consecuencias conlleva y a partir de cuándo operará. Así consideraron expertos en temas internacionales consultados por La Silla Rota sobre el tema.

Fausto Pretelín, analista internacional, lamentó que más allá de despejar está incógnita, “es innecesario que haya este roce en la relación diplomática con España. Hacerlo público y no por medio de los canales diplomáticos que son los indicados", dijo. Consideró que hacerlo por esta vía (una conferencia de prensa) abona a repetir el problema que recién sucedió con Panamá "por ejemplo, la agresión diplomática que recibió la canciller panameña por parte del presidente de México", recordó.

Y enfatizó "yo no estoy seguro de que para un peatón promedio el tema de la relación bilateral con España sea en verdad muy primordial. Los mexicanos seguirán viendo los partidos del Real Madrid y Barcelona a pesar de que haya pausas en la relación bilateral".

El también académico agregó que en esta administración es constante lanzar pullas al gobierno de España "en muchas ocasiones viajando 500 años atrás y en otras 10 con el tema de Iberdrola y Repsol, empresas vinculadas con ex presidentes" y destacó que de ser reales las irregularidades con éstas, deben ser expertos en temas energéticos quienes lo determinen.

"Es elevado el costo que genera un pleito diplomático con un país como España; pondría como ejemplo al ex secretario Videgaray que sí comprometió la relación con Corea del Norte expulsando su embajador, obedeciendo claramente las indicaciones de Washington a través del yerno del presidente en turno, Jared Kushner".

Explicó que la relación de México con España es, además de histórica, estratégica si se contextualiza frente a la renovación del Acuerdo Económico de Libre Comercio con la Unión Europea.

Por otro lado, dijo que si el objetivo era poner otro tema en el debate público para despresurizar las críticas que ha recibido en la última semana después de que se publicó un reportaje que se refiere al nivel de vida que lleva a su hijo José Ramón Beltrán en Houston Texas; podría haberlo hecho con temas no internacionales.

"En la política no existen coincidencias. No es un problema que tenga España con México, si no al revés; el hecho de que hay un empate temporal entre éste y el escándalo de los contratos de Pemex y la casa de Houston puede no ser casual; pero, España no era la mejor opción. Quizás referirse a la detención de algún delincuente importante o temas más locales que pudieran tener mayor interés en la opinión pública”, dijo.

Al momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido ningún comentario oficial al respecto.

DESENCUETRO CON PANAMÁ

Hace dos semanas el gobierno de México tuvo un desencuentro con el gobierno de Panamá en Centro América, luego de que éste rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el historiador Pedro Salmerón se desempeñará allá como embajador. El tema causó polémica tras las acusaciones contra Salmerón por acoso sexual; Panamá rechazó la propuesta y el mandatario mexicano reaccionó de manera negativa contra la ministra Erika Mouynez a la que comparó con la “Santa Inquisición”.

En este contexto Pretelín afirmó "creo que el tema de la política exterior se viene desgastando para mal y con mayor fuerza en las últimas semanas. Creo que el presidente de México pasará a la historia como el primer mandatario que le dio la espalda al mundo, no viajó a ningún país latinoamericano cuando tuvo dos años la presidencia pro témpore de la CELAC. No hizo ningún trabajo para atraer a Brasil a ese grupo y buscó problemas con España cuando, por otro lado, viajó hasta Washington para reunirse con Donald Trump, le aplaudió y fue condescendiente pese a que ha sido el presidente contemporáneo que más críticas ha hecho a México".

María Taracena, analista internacional de la Universidad Iberoamericana consideró que el presidente López Obrador incurrió en una irresponsabilidad como Jefe de Estado al abordar este tema en una conferencia, con declaraciones en corto y no por la vía diplomática.

"Hay que comentarle que cuando un Jefe de Estado habla es como si hiciera acciones. Es una de las primeras lecciones en política exterior: los dichos de un Jefe de Estado se pueden considerar como acciones tan es así que el gobierno de España ya respondió para preguntarle qué quiso decir. El problema es que yo sí veo en lo que dijo, que no sabe que está diciendo en el lenguaje diplomático. Primero dice que ‘cuando se vaya se restablezca la relación’. Tú no puedes decir eso porque entonces estás infiriendo que es restablecer algo que se rompió".

Además, dijo, abordar el tema en una conferencia mañanera desembocan en "una metida de pata, como se dice coloquialmente. Desde ahí hizo nombramientos como el de Jesusa Rodríguez; y de pronto ese tipo de declaraciones pueden confundirse como berrinches, ocurrencias. Con él es difícil saber lo que dice ¿Qué tanto es del momento? O sí es algo que ya pensó. Y eso genera una tensión política e innecesaria con España".

También se refirió al entredicho en que queda el canciller Marcelo Ebrard. “Él estaba en ese momento atendiendo a John Kerry; y ahora, por la tangente, el presidente abrió un fuego que Ebrard tendrá que atender. No me parece que el tema de España haya sido para distraer a la opinión pública".

Taracena coincidió con Pretelín en que México será el perdedor, si la pausa entre ambos países se concreta. "España es el segundo socio comercial y es probable que la Unión Europea cierre filas con ellos. ¿México cuántas inversiones tiene en España? Tienen mucho más peso por el tamaño de intercambio comercial, inversiones y hasta de las relaciones culturales y familiares".

VANDALISMO DIPLOMÁTICO, VERGÜENZA, RIDÍCULO… REACCIONES A LA “PAUSA” CON ESPAÑA

El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán expresó su preocupación por los cometarios del presidente Andrés Manuel López Obrador donde planteó realizar una “pausa” en las relaciones entre México y España tras exponer las irregularidades que algunas empresas energéticas españolas habrían perpetrado en sexenios pasados.

A través de Twitter, el exdiplomático señalo el vandalismo diplomático del presidente al que calificó como "trumpiano" y estas declaraciones señala Sarukhán le costarán muy caro a México en términos de reputación internacional.

Las reacciones por el cometario del presidente no se han hecho esperar, entre ellas la del diputado Agustín Basave, quien en su cuenta de Twitter comentó que declaración de López Obrador es una cortina de humo para distraer la atención.

Si la declaración de AMLO de que México hará "una pausa" en su relación con España es una cortina de humo para distraer la atención, malo; si es un exabrupto de ira y de hispanofobia, peor. Con eso no se juega. La relación no solo es importante para ellos, también para nosotros. — Agustín Basave (@abasave) February 9, 2022

Un recordatorio.



España es el segundo pais que mas invierte en Mexico y es nuestro socio comercial mas importante en Europa.



Despues de Estados Unidos y Canada, España es probablemente de las relaciones bilaterales mas importantes que tiene nuestro pais. pic.twitter.com/XWs6SHSLxn — Roberto Cabral (@JRobertoCabral) February 9, 2022

En entrevista con Denise Maerker, el internacionalista Rafael Fernández de Castro, dijo que claramente las declaraciones del presidente son de voz de un populista; de un líder mexicano que está utilizando la política exterior para hacer política interna. En política exterior esto no tiene sentido. Si tú quieres mejorar la relación con España, pues hablas con ellos.

De Castro comentó que s i el presidente López Obrador tiene problemas con las empresas españolas, pues que regule a las empresas españolas pero que no le eche bronca a todo el país.

"Es terrible que se meta con España porque era una relación ya superada. En el México de los años 60 y 70 había anti españolismo", señaló el internacionalista.

“POCO RAZONABLE Y RIDÍCULO, PONER ‘PAUSA’”: GERMÁN MARTÍNEZ

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, calificó de ridículo el anuncio del presidente López Obrador de poner “en pausa” las relaciones entre México y España, y que dicha declaración obedece a la intención de distraer del escándalo en el que está involucrado su hijo José Ramón López Beltrán y tratar de poner una agenda que no sea la violencia en Zacatecas y no aclarar los asesinatos de periodistas.

“Echa bronca al gobierno de España el mismo día que le toma dictado al gobierno de Estados Unidos”.

Martínez Cázares afirmó que es “incongruente”, “poco razonable” y “ridículo” que el mandatario se pelee con empresas españolas, pues es de todos conocidos que al menos dos de esas empresas están involucradas en la construcción de al menos dos tramos del Tren Maya. “Son empresas españolas que si están robándolo, que las denuncie y les quite los contratos”, apuntó.

“Las relaciones entre el pueblo de España y el pueblo de México son inquebrantables, son con López Obrador y a pesar de López Obrador”, dijo.

Señaló además que si bien la política exterior la dirige el presidente López Obrador, debe informarle al Senado qué significa esta pausa en las relaciones con España. “Yo acepto esta pausa si va incluida la pausa a Quirino Ordaz como embajador”, señaló el senador sin partido.

SORPRENDIDOS: MONREAL

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara alta desconoce el “alcance real del término pausa” al que hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia sobre la relación bilateral entre México y España.

“Creo que la decisión del presidente nos dejó a todos sorprendidos, al propio Senado, como institución vigilante de la política internacional, aún no tenemos conocimiento del alcance real del término pausa, no podemos adelantar un criterio ni posición respecto de lo que él está considerando al emitir esta expresión”, dijo el coordinador de la bancada morenista a medios de comunicación.

Marcelo Ebrard, a su salida de Palacio Nacional luego de la reunión de John Kerry con el presidente, evitó hacer comentarios.

Mientras tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, calificó de reprobables las declaraciones del presidente sobre pausar las relaciones con España, que es el segundo país que más invierte en México. En 2021 la cifra fue de 76 mil mdd.

“Son más de 6,500 empresas que generan 300 mil empleos directos y más de 1 millón indirectos”, escribió en Twitter.

En @AccionNacional reprobamos las declaraciones de @lopezobrador_ sobre pausar las relaciones con España, que es el 2do país que más invierte en México. En 2021 la cifra fue de 76 mmdd.



Son más de 6,500 empresas que generan 300 mil empleos directos y más de 1 millón indirectos. — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 9, 2022

Cynthia López Castro, diputada del PRI, calificó de vergonzoso que se pida romper relaciones con España pues las actividades comerciales son muy importantes; es un desatino que quiera cerrar inversiones y que en México se pongan espectaculares con la frase “En México, no inviertan”, ironizó

AMLO PONE PAUSA EN RELACIÓN CON ESPAÑA

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este miércoles hacer una pausa en las relaciones que lleva México con España.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos ya los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos", lanzó en la mañanera.

El presidente López Obrador apuntó que México se llevaba la peor parte en acuerdos con empresas españolas que saqueaban al país. "Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa", apuntó.

El presidente comentó que no quiere que España vea a México como "tierra de conquista", al señalar los contratos millonarios de empresas españolas en sexenios pasados.

"Sí, la pausa, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, o todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros, vamos a esperar, porque era mucho", expuso.

Como en otras ocasiones, el presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante gobiernos anteriores.

En reiteradas ocasiones López Obrador ha criticado la negativa de España de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos cometidos durante la conquista como él pidió para 2021, cuando se conmemoraron 500 años de la efeméride, rebautizada como "resistencia indígena".

















kach

” a relación México-, concepto “amorfo” e innecesario: analistas