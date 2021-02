Patricia Armendáriz y otros famosos que buscan "hueso" en la política

Artistas que abrieron camino en la carrera política, como la actriz Carmen Salinas, Silvia Pinal, Irma Serrano (quienes se desempeñaron como legisladoras por el Revolucionario Institucional) o María Rojo (exdelegada, diputada y senadora del PRD y Morena), ceden el lugar a otros colegas y deportistas que podrían llegar a la Cámara de Diputados o tal vez una alcaldía, tras concretar acuerdos con partidos políticos. Así repiten la estrategia para que figuras públicas sean reconocidas y votadas por el electorado, aunque carezcan de una carrera política.

También la empresaria y exconductora de "Shark Tank México", Patricia Armendáriz, quien reveló a Reforma que busca ocupar una curul en la Cámara de Diputados, pero que hasta el momento "no ha tenido respuesta" por parte de Morena.

La extiburona confesó que ha considerado la posibilidad de adherirse a Morena, por lo que se registró a las candidaturas plurinominales.

"Es muy posible que yo pueda, eventualmente, participar en la legislatura y en la legislatura yo quiero entrar como experta... Estoy peleando porque me asignen un puesto plurinominal", confesó en entrevista.

Aclaró que el partido de Morena no le ofreció ser candidata, si no que fue por iniciativa propia que se registró y adelantó que, en caso de llegar al recinto de San Lázaro, sus políticas se regirán por tres ejes: generación del empleo, recuperación verde ambiental y bienestar social.

Carmen Patricia Armendáriz Guerra o Paty Armendáriz, como se le conoció en el programa "Shark Tank México", es una empresaria mexicana que recientemente fue criticada en redes sociales por un comentario que realizó acerca de la muerte de su asistente.

Armendáriz tiene un doctorado en Economía del Empleo por la Universidad de Columbia y ha asesorado a diversas empresas y funcionarios públicos.

Además, es directora de Financiera Sustentable, consejera de Grupo Financiero Banorte y fue Vicepresidente de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Armendariz (@patyarmendariz.g)

Por parte del ambiente artístico, Vicente Fernández Junior y su pareja, Mariana González, buscarán las diputaciones por los Distritos 20 y tres como candidatos del Partido Encuentro Solidario (PES).

Fernández Jr. competirá por el Distrito 20, el cual incluye los municipios de Juanacatlán, El Salto, Acatic, Zapotlanejo y Tonalá.

Los temas sobre los que el hijo del ícono de la música ranchera Vicente Fernández, trabajará en su campaña son: salud, la generación de empleos y la seguridad.

Mientras que su pareja, Mariana González, hija de un empresario de la industria de huevos de la región de los Altos, buscará una diputación por el Distrito tres que abarca los municipios de Jalostotitlán, Arandas, Jesús María, Mexticacán, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Cañadas de Obregón, San Ignacio Cerro Gordo y Yahualica de González Gallo.

Vicente Fernández Jr y su novia, Mariana González, podrían ser diputados... ya se registraron para competir en las próximas elecciones #Ruta2021 https://t.co/GWe9ntspd7 pic.twitter.com/iNcZSrJAUO — Alfredo González (@alfredolez) February 24, 2021

Bibi Gaytán, intentará ir por la presidencia municipal de Ocoyoacac representando los colores del Partido Acción Nacional. Y es que la Comisión Organizadora Electoral de Acción Nacional dio a conocer 26 registros procedentes, entre ellos el de la hoy pre candidata Bibi Gaytán.

En las elecciones pasadas de 2018, su esposo Eduardo Capetillo intentó ocupar la presidencia municipal de este mismo municipio que colinda con la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, sin embargo, el entonces priista fue derrotado por Anallely Olivares Reyes, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Incluso en Ocoyoacac está el famoso rancho de "Los Capetillo".

Enrique Garay, comentarista de deportes en Televisión Azteca, anunció su candidatura para la presidencia municipal de Huixquilucan, Estado de México, a través de un video difundido por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

A @quiquegaray, el partido más importante de su vida, le tocará vivirlo, no narrarlo. ¡Bienvenido a #Morena! pic.twitter.com/SJ5awvVasv — Mario Delgado (@mario_delgado) February 13, 2021

Gabriela Goldsmith conocida más como actriz que como asesora en la oficina de prevención del delito de Seguridad Ciudadana en Naucalpan Estado de México, buscará conseguir con Morena el aval para ser diputada federal. Se registró como precandidata hace unos días. Sería este su segundo intento pues hace 3 años intentó llegar al mismo lugar por Nueva Alianza.

Alfredo Adame, popular actor de telenovelas, quien podría lograr la candidatura a la alcaldía de Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas. Sería su segundo intento, el primero fue con el partido Verde. Las palabras de agradecimiento a RSP fueron "tras una aventura política que me dejó una satisfacción muy grande en 2018, porque me fue muy bien, me dio las bases para pensar que puedo lograr cosas muy grandes y muy buenas; siempre y cuando tenga la alianza con un partido que realmente sea progresista y que le interese a la gente".

Agradezco a todos su apoyo y vamos a mejorar Tlalpan. Este 1°de julio a razonar el voto. #AdameTuVoto pic.twitter.com/60rzXEKOam — Alfredo Adame (@aadameoficial) June 28, 2018

Su público no olvida que antes de ser actor, Adame se desempeñó como sobrecargo de aviación.

Los deportistas tampoco se quedan atrás: la popular boxeadora Mariana ´Barbie´ Juárez, el luchador Blue Demon Junior se encuentran en la mira del mismo partido dirigido por el nieto de la lideresa Elba Esther Gordillo. Su objetivo, será reunir -como mínimo- el 3% de votos del padrón electoral para mantener su registro como partido pues de lo contrario perdería los derechos, prerrogativas y financiamiento que recién consiguió en octubre.

En Puebla Morena no descarta al director de fútbol, José Luis El Chelís Sánchez. Su fotografía con el dirigente Mario Delgado, fue el anuncio de sus pláticas. "Me abre la puerta Morena, me abre la puerta a la 4T y todavía me siento con fuerza para contribuir en algo en mi ciudad, en el puesto que ellos designen, los tiempos y el lugar que ellos designen", declaró.

Tampoco sería su primera vez pues en 2010 intentó llegar a un cargo público cobijado por el PRI. "En mi humilde opinión los mejores años y los grandes progresos de este país se han dado con el PRI, yo también creo en el PRI", dijo en uno de los spots de hace una década.

Acción Nacional fichó a Rommel Pacheco, clavadista y medallista olímpico cuya incursión en la política es nueva, aunque en los últimos dos años ya había participado en algunos shows de televisión de baile y deportivos. "Para este nuevo desafío me he preparado como deportista, como empresario, como militar, siendo parte de los operativos de emergencia, como instructor de los niños mexicanos y sus clases a distancia. Y este esfuerzo y preparación es el que hoy pongo el servicio de Acción Nacional y de las y los yucatecos" declaró en su registro esta semana.

Mientras que el popular personaje de Carlos Villagrán mejor conocido como "Kiko" en la serie "El Chavo del 8", podría haberse convertido en "Don Kiko" ya que aspiraba a alcalde o aspirante a la gubernatura por el partido Encuentro Solidario que -igual que RSP. Sin embargo, la alianza de ese partido dejaron sin posibilidades de que el actor incursionara en la política.

En una entrevista al diario El Universal en diciembre 2020 declaro, a sus 76 años de edad, que aunque no tenía planeado incursionar en la política sí consideraba necesario hacer cambios a través del desempeño público.

De ahí que el PES también busque que Jorge Campos, el famoso delantero y reconocido futbolista, pueda convertirse en candidato a diputado federal; de conseguirlo, repetiría la fórmula que logró en la última legislatura en San Lázaro (antes de perder el registro bajo el nombre de Encuentro Social), cuando Ernesto D'Alessio -hijo de la famosa cantante Lupita D'Alessio- logró un curul. Ernesto está interesado ahora en ser candidato a la gubernatura de Nuevo León; o bien, una alcaldía o diputación local. Otro futbolista, Adolfo "El bofo" Bautista, también podría convertirse en diputado federal por este partido en Jalisco.

Con ellos estará también Francisco Javier "El abuelo Cruz" conocido por su carrera como ex futbolista y quién ahora aspira una diputación federal por este partido. "Agradezco la invitación a este instituto político con el cual comulgo con sus valores y principios; son mi estilo de vida y de mi familia; vamos a combatir la pobreza, la marginación y la exclusión social. Pero sobre todo trabajaremos por el bienestar de las familias de Nuevo León porque ellas son el centro de nuestra sociedad", declaró.

Mientras que la cubana nacionalizada mexicana, Malillany Marín, ex actriz de televisión, podría ser abanderada por el mismo partido para la alcaldía de Miguel Hidalgo.

SUS PREDECESORES EN 2018

En las elecciones de 2018 los partidos apelaron a esta popularidad y llevaron a San Lázaro al actor Sergio Mayer que a la fecha sigue siendo diputado por Morena y quien aspira a reelegirse por los próximos tres años. O el alcalde de Coyoacán, el exfutbolista Manuel Negrete quien llegó al cargo por la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. O el más conocido de todos: el gobernador de Morelos por Encuentro Social, el exfutbolista del América Cuauhtémoc Blanco.

La lista es amplía: la cantante Susana Harp que logró un curul en el senado por Morena. O el diputado federal por Baja California, Erick Morales, conocido más como boxeador por ganar 4 títulos mundiales.

Y la destacada medallista olímpica Ana Gabriela Guevara que no corrió con la misma suerte en la política, pues no ganó la alcaldía Miguel Hidalgo con el PRD, y de una curul en el Senado por el Partido del Trabajo llegó a la Comisión Nacional del Deporte. En el camino perdió reconocimiento y popularidad como deportista para ahora cargar con acusaciones de malversación de fondos y corrupción. Y aunque intentó posicionarse como aspirante a la gubernatura de Morena por Sonora, el ex Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, no se lo permitió.

También quedaron en el camino otros nombres populares: el actor Ernesto Laguardia (aspirante por Nueva Alianza a una curul), el cantante Eduardo Capetillo (quién buscó una alcaldía mexiquense por el PRI) y hasta la actriz María Elena Saldaña. El ex portero del América Luis Bernardo Nava, que estuvo muy cerca de ganar una alcaldía en Querétaro con Encuentro Social. O el comediante Ausencio Cruz que intentó ser parte del Congreso CDMX con Morena. Y la actriz Leticia Calderón que tampoco logró llegar al Senado de la mano del partido Verde.