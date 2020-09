"Patenten su estrategia", recomienda López-Gatell a plan contra covid

Ante la propuesta que hicieron este miércoles seis exsecretarios de Salud para controlar la pandemia de covid-19 en ocho semanas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que patenten la estrategia y que habría sido bueno que lo presentaran en marzo, cuando inició la propagación del virus.

Los exsecretarios de Salud José Narro Robles, Julio Frenk, Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova Villalobos, Mercedes Juan y Guillermo Soberón realizaron con Pensando en México el documento "La gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes", en el que emiten 14 recomendaciones para hacer frente a la crisis sanitaria.

Entre otras cosas, proponen que se ponga en marcha un plan de 8 semanas para implementar nuevas medidas que permitan controlar la pandemia en México, como aumentar el número de pruebas de detección a 127 mil a la semana y crear una Base de Datos Nacional que permita dar seguimiento de casos y dé mayor control de número de fallecimientos.

En la conferencia de esta tarde, el subsecretario López-Gatell dijo que no conoce el documento, pero que lo va a leer con interés. Señaló que no sabe si tiene que ver con un tema político, porque Pensando en México está ligada a Movimiento Ciudadano.

"Si hay una fórmula para resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de gran valor, yo creo que esto podría dar lugar a una especie de patente, porque eso se necesita en el mundo. En el mundo la pandemia sigue", destacó.

"Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora", señaló López-Gatell, quien recordó que este periodo es el mismo que las autoridades estiman que se agotará el primer ciclo epidémico de covid-19 si se cumplen los elementos de comportamiento social.

"No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, tal vez en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo", declaró el subsecretario.

Dijo que es posible que en seis semanas se acabe la epidemia, pero se necesitaría que absolutamente toda la población se mantuviera dentro de su casa, lo que implica una gran complejidad considerando los 127 millones de habitantes que tiene el país.

Aunque agradeció a los exsecretarios por su contribución, aprovechó para recordar el cementerio de hospitales que recibió el gobierno actual, y cuestionó si ese tema se abordó en la conferencia donde se presentó este informe.

MUERTES POR COVID-19 AUMENTAN A 69 MIL 095

Este jueves México llegó a 69 mil 095 muertes por coronavirus, 611 más que ayer. Sin embargo, los decesos estimados, que incluyen casos sospechosos, suman ya 70 mil 818, de acuerdo con los datos que presentó esta tarde José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología.

Asimismo, hubo 4 mil 647 contagios que se confirmaron en las últimas 24 horas, por lo que los casos positivos de covid-19 se incrementaron a 647 mil 507. Los casos estimados son 681 mil 321, mientras que los casos activos estimados son 39 mil 994, que son quienes cursan la enfermedad en los últimos 14 días.

Alomía Zegarra dijo que se ha estudiado a un millón 465 mil 693 personas, 734 mil 649 dieron negativo a la prueba de diagnóstico, 83 mil 537 son casos sospechosos y 454 mil 982 personas ya se recuperaron de coronavirus.

Respecto a la ocupación hospitalaria, destacó que bajó 1% la de camas con ventilador, actualmente en 27% de ellas hay un paciente, mientras que en las camas generales la ocupación es de 33%.

