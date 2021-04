Paso a paso, así negoció AMLO con Zedillo la gubernatura para Monreal en los 90

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó una historia electoral de los años 90, cuando estando en el PRD adoptó a Ricardo Monreal, a quien el PRI lo había dejado fuera de la candidatura por la gubernatura de Zacatecas, a pesar de que –aseguró- el entonces mandatario Ernesto Zedillo buscaba bloquear el camino de Monreal.

En conferencia mañanera, López Obrador dijo que tiene muchas historias de fraudes electorales por contar y se aventuró a decir una este martes mientras ocurren las elecciones intermedias de 2021.

"Les voy a contar una, nos va a llevar tiempo, pero ayuda, tiene que ver con Liébano Sáenz, que ahora está muy activo. Buena persona, pero él siempre estuvo en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores", dijo.

El mandatario mexicano explicó: "nos toca enfrentar la elección de gobernador de Zacatecas, candidato nuestro: Ricardo Monreal, que pertenecía a un partido, tenía el apoyo de los zacatecanos, pero había consigna de Los Pinos de que por ningún motivo fuera candidato Ricardo Monreal. Esto fue como en 1998".

Justificó contar esta historia electoral para poder informar a los jóvenes, pues sus adversarios no quieren que se enteren de la "oscuridad durante el periodo neoliberal".

"Entonces, no quería Zedillo, que era el presidente, que Monreal fuese candidato, entonces nos busca y nos dice: ´Es una injusticia. Yo, si me aceptan, soy candidato de ustedes´.

"Nosotros estábamos empezando y en Zacatecas teníamos muy poca presencia, porque ahí dominaba por completo un partido, no se movía ni una hoja del árbol de la política sin ese partido. Entonces, analizamos. Venía Monreal de ser dirigente campesino, su papá también, de la CNC, y dijimos: Va Ricardo Monreal.

"Apenas lo saben en Los Pinos, me mandan el expediente de Monreal, que querían ayudarme para que yo no me fuese a meter en un lío postulando a un candidato con malos antecedentes, un expediente así (de grande), donde lo acusaban con vínculos con el narcotráfico, supuestamente, esa era nota.

"Entonces, me metí toda una noche a leer el expediente y no había nada, nada, nada. Creo que tiene 14 hermanos y uno de ellos tenía una acusación de que se había robado un caballo, eso era todo, uno de los hermanos.

"Cuando termino de leer el expediente, pues aquí no hay nada y ahí sí aplica aquel de que lo que no es bueno para ustedes puede ser bueno para nosotros, y lanzamos a Monreal.

"El pueblo de Zacatecas lo apoya, va adelante, estamos haciendo encuestas y adelante, adelante, adelante, viene la elección, ya para no hacerla larga, pero es una historia muy interesante".

¿QUÉ PASÓ EL DÍA DE LA ELECCIÓN?

El presidente López Obrador relató el día de la elección estaban seguros que iban a ganar. Sin embargo, destacó que en esta historia también intervienen los medios y su relación con el poder, lo cual explica –dijo- lo que sucede en la actualidad.

"Viene la elección, voy yo allá a Zacatecas, hacemos un recorrido por las casillas y todo bien, casi seguro de que ganábamos. Entonces, empiezan a cerrar las casillas a las 6:00 y entonces viene una persona, un ciudadano que había captado unas conversaciones y las había grabado, conversaciones de Gobernación con el gobernador de Zacatecas.

"Entre las conversaciones había una del subsecretario Emilio Gamboa con el gobernador en donde están dando la instrucción de cambiar el resultado, grabado: ´Es el momento de actuar´. Un poco lo que hicieron en el 2006, ¿se acuerdan las llamadas de la maestra Elba Esther?, ´que ojalá y la maestra nos ayude, nos diga cómo fue eso´; las llamadas de Cerisola con el que ahora es, que fue gobernador de Tamaulipas y está detenido, el señor Hernández, esas llamadas, lo mismo exactamente. Entonces, estaba ahí Ricardo se puso preocupado porque ya venía el operativo.

"En ese mismo tiempo las televisoras dan el adelanto y salen los famosos de la televisión, de la tele, diciendo: ´En las elecciones de Zacatecas empate técnico, todo indica que va a haber, que hay empate técnico, todavía no se puede decir nada.´ Claro, era para preparar las cosas ¿no?, pero ya la salida era empate técnico.

"De ahí le hablé, del hotel donde estaba, a Liébano, que era secretario particular, le digo: Dile al presidente que tenemos estas grabaciones, que si no respetan el voto y hacen el fraude, primero, no me voy a ir de Zacatecas, aquí me voy a quedar y lo segundo es que voy a bajar ahora y le voy a dar a conocer las grabaciones, entonces dile que se actúe, porque tengo grabaciones del secretario de Gobernación, del subsecretario, del gobernador y que pregunte a Emilio o tú pregúntale a Emilio Gamboa si habló a tal hora o no con el gobernador y si no le dijo esto.

"Entonces, ´No, pues déjame ver, le voy a consultar al presidente´. No pues yo espero y al rato la llamada de regreso, como a la media hora.

Liébano: Que tengas confianza.

AMLO: No, pues sí tengo confianza, pero yo lo que quiero es que se respete el voto.

Liébano: Que tengas confianza.

AMLO: No. (Porque después supe que estaba él pensando de que hasta a él lo estaban grabando, que además las grabaciones nos llegaron por un ciudadano, entonces no quería hablar, nada más ´que tengas confianza´".

AMLO: No. Si no me aseguran de que se va a respetar el voto, salgo a dar a conocer la información.

Liébano: Que tengas confianza.

AMLO: No.

Liébano: Que veas la televisión.

AMLO: Bueno, está bien. Te hablo, cualquier cosa.

"Y, en efecto, a los cinco minutos en la televisión: ´Triunfo irreversible de Ricardo Monreal´", destacó el presidente López Obrador.

(Luis Ramos)