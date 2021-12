¿Pasará Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes", Navidad y Año Nuevo en prisión?

Un juez federal en el estado de Jalisco reiteró a Miguel Ángel Félix Gallardo, "Jefe de Jefes", que no ha precisado las autoridades contra las que se inconformó para que sea ingresado a estudio el amparo que solicitó para cumplir su sentencia fuera de prisión.

Hasta el momento los argumentos presentados por uno de los narcotraficantes no son válidos para que sea estudiado el recurso que presentó para poder salir de la prisión de Puente Grande Jalisco y estar un domicilio particular.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara fue condenado a pasar 37 años en prisión por el homicidio del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como del piloto Alfredo Zavala Avelar.

Durante los últimos años ha presentado diferentes amparos para poder cumplir su sentencia en un domicilio, sin embargo, todos le han sido negados. El más reciente fue presentado el pasado 6 de diciembre, contra "la negativa para que el quejoso cumpla la pena de prisión en su domicilio".

Dos días después de solicitar el amparo (8 de diciembre), el juez lo instó, a través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a precisar las autoridades contra las que se inconformó para aceptar a análisis el amparo que pidió.

"Indique de manera clara y precisa el acto que reclama en el presente juicio de amparo. En virtud de que del capítulo denominado ´el acto reclamado´, del ocurso de demanda, señala: En este acto reclamado en lo general a todas y cada una de las autoridades lo siguiente: Primero. La omisión de interpretación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y los artículos 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con los derechos de igualdad y acceso a la justicia de las personas con discapacidad privadas de la libertad, para cumplir con el objetivo de la reinserción social. Segundo. La omisión para interpretar el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ante la falta de los mecanismos necesarios para crear los Ajustes Razonables de la ley, donde el hoy quejoso tenga el Derecho de igualdad y no discriminación con el derecho de acceso a la justicia en relación al artículo 13 de la Convención Sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, para cumplir con la reinserción de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos".

El llamado "Jefes de Jefes", quien traficó cocaína con los carteles de Medellín, a través de la conexión con Pablo Escobar Gaviria, así como con el de Cali, por medio de los hermanos Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélmer Herrera, argumenta que tiene discapacidad auditiva, visual y motora.

Dos semanas después de que el juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le pidiera hacer las correcciones, el llamado "Jefe de Jefes" modificó su escrito precisando a las autoridades contra las que se inconformó.

Entre ellas: "la omisión de aplicar el derecho humano del debido proceso garantizado en el artículo 14 de la Constitución Federal, de igual forma el Negarme la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad, por tener la calidad de procesado y sentenciado y no estar en el supuesto normativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 144 fracción III, y no me garantizan lo establecido en el artículo 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Sur)".

También, contra el: "juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. 2 La falta de garantizar las garantías de igualdad, no discriminación y de acceso a la justicia establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (Reclusorio Sur)".

Al responder al juez las peticiones que le hizo para ingresar a estudio el amparo que solicita, el juzgador determinó que "tales manifestaciones y los derechos sustantivos que refiere no pueden considerarse como actos reclamados, ya que no se trata de conductas de acción u omisión por parte de una autoridad; en todo caso, la violación de dichos derechos que señala, puede analizarse en el juicio de amparo pero a manera de conceptos de violación, más no como actos de autoridad como lo pretende hacer valer la parte quejosa".

"Expuesto lo anterior y para dar mayor claridad a la prevención que se formula, es necesario precisar que la parte quejosa deberá señalar la resolución, auto, determinación, sentencia, proveído, fallo o decreto que emitió cada una de las autoridades responsables. Lo anterior, tendrá que realizarse de manera individual, es decir, se deberá puntualizar de manera clara el acto que reclama de cada una de ellas (resolución, auto, de determinación, sentencia, proveído o decreto), así como la data de emisión de las mismas y la fecha de notificación de cada una de ellas".

En la nueva notificación el juez le dio la oportunidad de presentar una nueva aclaración, sin que transcurra el tiempo legal para que haga las aclaraciones que se solicitaron.

"Es necesario que el promovente aclare lo prevenido para poder fijar la litis constitucional, y para que las autoridades responsables se encuentren en aptitud de rendir su informe de ley, de acuerdo con los actos que se le atribuyen, así como para determinar la competencia de este juzgado federal. Además, resulta necesario a fin de que, llegado el momento procesal oportuno, este juzgado haga un análisis completo de sus pretensiones jurídicas. En consecuencia, no se tiene por desahogada la prevención, en el entendido que subsiste el requerimiento formulado al promovente el ocho de diciembre pasado, en los términos y con el apercibimiento indicado. En la inteligencia que, el plazo para desahogar la prevención se suspende al presentar el escrito aclaratorio, hasta en tanto surta efectos la legal notificación de este proveído al promovente, una vez ocurrido lo anterior el término continuará transcurriendo".

(Luis Ramos)