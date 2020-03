Pasajeros de Alitalia, sin rastros de coronavirus

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que no hay casos sospechosos de Coronavirus (Covid-19) entre los pasajeros del vuelo 676 de Alitalia, procedente de la ciudad de Roma, Italia, el cual aterrizó esta tarde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina informó en su cuenta de Twitter que "Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no reportó ningún caso sospechoso por covid-19. Por precaución, se le tomó la temperatura a todos los pasajeros, ninguno presentó fiebre ni síntomas".

El vuelo de Alitalia arribó a México a las 17:11 horas, con 72 pasajeros y 15 integrantes de la tripulación. De acuerdo con las autoridades, se les aplicaron todos los protocolos de Sanidad Internacional.

Esta compañía no había realizado vuelos a nuestro país desde enero de este año. Italia es el país con más casos de covid-19 en Europa, ya que se han registrado 10 mil 149 personas contagiadas y 631 muertes, lo que ha llevado a elevar la cuarentena a todo el país y sólo realizar viajes al extranjero que sean muy necesarios.

En la conferencia sobre coronavirus en México, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, explicó que a los viajeros de este vuelo y a los que llegan de otros países donde hay presencia de Covid-19 se les aplica un protocolo que incluye una inspección visual y si tienen síntomas se les realiza una revisión médica y un interrogatorio. Ahí se define si es caso sospechoso, se les toma una muestra y si da positivo inicia el aislamiento de 14 días.

En nuestro país se mantiene la cifra de siete casos confirmados, 37 en estatus de sospechosos y 234 que dieron negativo y ya fueron descartados. Asimismo, se da seguimiento a 177 contactos de estos casos, de los cuales sólo 3 presentan síntomas.

En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una Alerta de Salud para los ciudadanos estadounidenses que planean visitar México, en la que se indica que consulten el sitio de CDC para obtener información actualizada y la página del Departamento de Seguridad Nacional, en donde se publican las restricciones de viaje, aunque no hay ninguna para nuestro país.

Al respecto, Alomía Zegarra indicó: "No tenemos una notificación o un pronunciamiento de un aviso oficial de parte del gobierno de Estados Unidos de restricciones de viaje a México o de algún otro tipo de dato, tendríamos que confirmar la fuente de esto que pudiera estar circulando. Lo que sí podemos decir es que en el hoy, no hay un aviso oficial o una política de los Estados Unidos que diga que no hay que visitar o venir a México".

