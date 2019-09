Partidos reclaman violencia contra la mujer y detrimento en servicios de salud

Inseguridad para la mujer, detrimento de servicios de salud y estancias infantiles, además de inseguridad, fueron los principales reclamos de los grupos parlamentarios durante la sesión del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente

Se espera que el presidente esté el año que viene aquí. Se ven labores de militarización en la Guardia Nacional, y mientras algunos se indignan por las pintas a Victoria Alada, no reaccionan por violaciones contra mujeres. Hay una preocupación por una administración carácter autoritario. No podemos repetir errores del pasado, debe haber diálogo.

Verónica Juárez, Partido de la Revolución Democrática

Hoy se cierne sobre México la oscuridad del autoritarismo. Hay un avasallamiento de la mayoría, ahora protagoniza imposiciones y legisla a modo, se parecen tanto al régimen que querían terminar. Las Guardia Nacional es una militarización, y a 9 de meses es tiempo ya de asumir la responsabilidad de gobernar. Ahí están las violaciones a los derechos humanos, las afectaciones a la salud, a los niños con cáncer, los asesinatos de periodistas, una terrible realidad inhumana que se reflejan en las protestas de las que hemos sido testigo. Hay una soberbia impertinente que desconoce el diseño institucional.

La coordinadora de la diputación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reclamó el reconocimiento de la mayoría a las minorías, pues, dijo, "ahora protagonizan imposiciones y legislan a modo: se parecen tanto al régimen que ofrecieron transformar".

Consideró que en estos meses de gestión del Gobierno Federal "sólo hemos visto desatinos e incompetencias", y aseveró que es momento de que el Congreso de la Unión salvaguarde las libertades de las y los mexicanos.

Juárez Piña convocó a proteger el ejercicio democrático de la autonomía de los órganos constitucionales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Señaló que como parte de la agenda legislativa del PRD pugnarán por acabar con el "gasolinazo", por el diseño de una política tributaria progresiva, la aplicación racional del presupuesto público y el restablecimiento de programas prioritarios para la sociedad, como el de las Estancias Infantiles.

Anunció que darán un seguimiento puntual a la aplicación de los programas para el bienestar y harán suya la agenda de las y los ciudadanos en materia de protección al ambiente, uso de energías limpias, manejo racional del agua, protección animal y movilidad sustentable.

Igualmente, impulsarán reformas relacionadas con el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, el uso lúdico de la marihuana y la racionalización de los recursos destinados a los partidos políticos, con nuevas reglas de distribución que garanticen equidad.

Marco Antonio Gómez Alcántara PVEM

Hay momentos turbulentos en los que la recesión mundial amenaza. Hay necesidad de claridad entorno mundial, de cambios armónicos, tener presente nuevo modelo más justo, de construir un modelo social incluyente. México reconoció que tenía que cambiar.

Se aprecia la autonomía y continuidad del Banco de México, y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos.

No podemos renunciar a la corresponsabilidad, corrupción, transparencia, democracia electoral, cada poder ámbito de responsabilidad, alternancia.

Jorge Arturo Arguelles, Partido Encuentro Social

La actuación de Andrés Manuel López Obrador demuestra con hechos el amor por México. Hoy en su tercer informe dijo que su gobierno combate a corrupción e impunidad. El PES impulsará una agenda legislativa por un presupuesto sólido, contra la desigualdad y pobreza, contra la inseguridad, pueblo protegiendo al pueblo, por un salario digno. Dejemos la política del regateo y tomemos la del acuerdo, trabajemos en equipo como las familias mexicanas.

Hoy el presidente habló separación del poder político y económico. Compartimos la visión desarrollo nacional. Distribuir la riqueza nacional. Seamos solidarios.

Reginaldo Sandoval Flores, Partido del Trabajo

Hubo una revolución pacífica, la oposición está moralmente derrotada. El Poder Legislativo abona a la democracia y logra materializar la voluntad popular. Hoy aquellos que tienen menos en la vida, merecen mucho más de la ley.

Beatriz Paredes Rangel, Partido Revolucionario Institucional

Cómo lograr que las palabras digan algo para los ciudadanos. Qué hacer para transmitir la desolación por falta de medicamento, a quienes se les suspendió el tratamiento en los grandes institutos de salud por concentrar licitaciones, cómo acompañar de miles de mujeres discriminadas y acosadas, cómo explicar la cancelación, sin fundamento técnico, de obras estratégicas, el desafío de que haya más empleos permanentes.

Cómo explicar que los organismos autónomos limitan el voluntarismo, que debe haber desarrollo regional. La política agropecuaria debe apoyar al sursureste, pero también al norte. La reiterada respuesta de que todo lo que se hace es contra la corrupción es adecuada electoralmente.

De cada 100 mexicanos sólo 34 votaron por el candidato triunfador. Fue una elección, no una revolución. Cuidado con regordearse con espejismos efímeros. Los gobiernos no pueden ser de un solo hombre, de un caudillo, tiene que haber equipos bien coordinados, se requiere comprender la incidencia de la globalización, el valor de la ciencia e innovación, se requieren políticas del siglo XXI para el siglo XXI. Rechazamos constituirnos en tercer país seguros, políticas xenofóbicas, embriagados por sus estrategias publicitarias cometían errores. Si se pretende una restauración autoritaria, en defensa de las instituciones democráticas, la oposición somos un solo frente.

Paredes Rangel demandó al gobierno federal tener congruencia, luego de citar el cierre de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, del 27 de junio del año pasado, en el sentido de construir una demoracia, no una dictadura, así como garantizar un auténtico Estado de derecho.

Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la apertura del Periodo Ordinario de Sesiones, la legisladora señaló "congruencia es lo que demandamos".

Pidió al gobierno federal revisar dónde debe haber rectificaciones, y advirtió que "ojalá que no caigan en los errores de sus antecesores".

La priista aseguró que la oposición se erigirá como un solo frente para evitar políticas autoritarias o absolutistas.

Asimismo llamó a concretar un gran pacto nacional para erradicar la violencia y restablecer la seguridad ciudadana, pues México merece recuperar la tranquilidad y la paz social, aunque no dio detalles de cómo concretarlo.

La senadora lamentó la táctica de descalificación contra todo aquel que no coincide con el actual régimen y llamó a tener cuidado con espejismos en torno a la popularidad presidencial.

Xavier Azuara Zúñiga, Partido Acción Nacional

Somos la representación de aquellos a los que no escucha el Presidente, el Congreso ha dado un mal ejemplo al incumplir con lo que dice la ley. En un parlamento la palabra donde hay autoimposición. En 1997 el entonces presidente daba contestación al informe del presidente Ernesto Zedillo, que en México ningún poder estuviera subordinado a otro. Lamentamos haya desaparecido esa convicción, y hoy hayan dado la espalda la mieles del poder absoluto. No vamos a permitir que se intente matar nuestra libertad, que la soberbia no le gane a la razón.

El Partido Acción Nacional (PAN) defenderá la "agonizante libertad que nos queda", aseguró el diputado Azuara Zúñiga.

El legislador advirtió que su partido defenderá lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador "pretende matar poco a poco", pues su visión de país está alejada de la realidad, además de que llegó la ora de los resultados.

En el marco de la recepción del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que su partido luchará ante los embates de la regresión y ante lo que signifique un retroceso, y demandó: no más improvisaciones ni afrenta al Estado de derecho, ni a acciones que dividen a la sociedad.

Con una manta desplegada por los panistas que decía "#morenaNoCumple", lamentó la desaparición del talante democrático en quienes hoy gobiernan, cuando en otro momento lucharon por derechos políticos pero ahora dan la espala a la ley y acuerdos parlamentarios.

Ricardo Monreal Ávila, Morena

Hace exactamente un año se instaló esta legislatura, con una gran expectativa ciudadana por el debe, por la obligación, por la serenidad que habían de presentar sus integrantes. No se equivoquen, no actúen con maniqueísmo. El movimiento que lo impulsó planteó dos temas fundamentales que no han logrado instalar y comprender por los adversarios: la transformación de las instituciones públicas y un cambio de régimen, no alternancia, porque ya vivimos dos y no hubo cambio alguno ni beneficio para la población, se agrandó la corrupción, la violencia, el saqueo. Hubo decepción.





En un discurso que improvisó al fijar la postura de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que las alternancias de 2000 y 2012 profundizaron la corrupción, la desigualdad, el saqueo y la pobreza, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una herencia "maldita" que incluyó un país en ruinas.





Luego de recibirse el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su juicio ha contribuido de manera notable a la democracia del país y no merece los descalificativos que, según él, había recibido "de la manera más ruin" durante la sesión.





Criticó los discursos de odio, de furia y de ira de la oposición, aseguró que es hora del diálogo y les dio su palabra de que tendrán en Andrés Manuel López Obrador al mejor presidente de las últimas décadas del país.





El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, también llamó a los panistas a dejar el discurso de odio y de ira y buscar la reconciliación, tras afirmar que es mejor el diálogo, porque la confrontación sólo es para los menores y para los que no quieren al país.





Al dirigir su posicionamiento, franqueado en tribuna por los diputados y senadores de Morena, afirmó: "prefiero la conducción institucional a la ruptura constitucional. No vayamos a la ruptura constitucional. Vayamos a la conducción institucional".





También sostuvo que "al PAN le digo, hay forma de retomar el diálogo, no se dejen imponer las alas duras y dogmáticas, no se dejen, porque no lleva a nada", y agregó que con las confrontaciones no se revolverán las diferencias con una confrontación estéril.





Asimismo, apuntó que en el Senado actuarán con responsabilidad y con madurez, además de que no están exentos de problemas internos, "pero ahí los senadores de todos los grupos parlamentarios han actuado con madurez e inteligencia.





"No hemos evitado el discurso duro, el discurso álgido, pero todos nos respetamos y actuamos con institucionalidad: el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, todos sus coordinadores y senadores han actuado a la altura de las circunstancias, sin renunciar a sus principios y sin renunciar a sus ideales", refirió.





Al subir a tribuna lo franquearon los diputados y senadores de Morena, quienes traían pequeños letreros tamaño carta que con letras color guinda decían: "El pueblo pone y el pueblo quita" y "X la mayor transparencia en la Cámara de Diputados".