Partidos no pueden donar prerrogativas; recursos sí hasta mayo: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió este miércoles que los partidos pueden renunciar a recibir financiación pública pero no pueden donar los recursos que ya hayan recibido, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a las formaciones entregar sus prerrogativas para la lucha contra el covid-19.

En un comunicado, la autoridad electoral señaló que "los partidos políticos están obligados a utilizar los recursos de sus prerrogativas para los fines expresos que mandata la ley" y que "no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de 'donación'" dado que esta función que no figura en la legislación. Sin embargo, podrán renunciar a los recursos de financiamiento público pero hasta mayo.

Los partidos políticos nacionales que así lo determinen –en la emergencia sanitaria vigente-, pueden renunciar a una parte o a la totalidad de los recursos de financiamiento público que les corresponden, pero a partir del mes de mayo próximo.

A pesar de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció su intención de devolver el 50% de su financiación pública, el INE subrayó que "los recursos de prerrogativas ya depositados en sus cuentas bancarias no pueden ser devueltos al Instituto ni ser entregados en donación". La única posibilidad, según relató el instituto, es que los partidos renuncien a recibir recursos el próximo mes, los cuales irían a parar a la Tesorería de la Federación.



"Un partido político puede renunciar a parte o a la totalidad del financiamiento público que le corresponda en los términos de lo establecido en el artículo 41 constitucional, siempre y cuando no lo haya recibido aún", detalló el organismo.



En su conferencia de prensa matutina, López Obrador exhibió a los partidos políticos que no han donado el 50% de su financiación pública al combate de la pandemia del coronavirus, que suma 2,785 casos y 141 fallecidos en el país.

López Obrador presumió que su partido, Morena, reintegró la mitad de sus recursos para la, lo que equivale a 785,6 millones de pesos.E incluso felicitó al Partido Encuentro Social (PES), que apoyó su candidatura, por hacer lo mismo, a pesar de que este partido fue disuelto en 2018 y ya no recibe prerrogativas del INE.En cambio, atacó al derechista Partido Acción Nacional (PAN) por no aceptar la propuesta."El presidente llamó a partidos a hacer donaciones por ely que publicitará cuáles aportan. Es ILEGAL", expresó el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, quien recordó que "los partidos no pueden entregar bienes o servicios a la gente".López Obrador quiere combatir la pandemia con un programa de austeridad con el que ha prometido ahorrar 150.000 millones de pesos de la cancelación de fideicomisos públicos y 3,000 millones de pesos de la reducción de salarios y aguinaldos de funcionarios públicos de alto nivel, incluido él.