Partidos, gobernadores y en Morena: no a carta blanca en presupuesto

La rebelión a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener "carta blanca" en el manejo del presupuesto y así enfrentar la covid y las secuelas económicas que ha dejado a su paso, se propagó este 30 de abril entre legisladores opositores e incluso entre algunos integrantes de Morena.

La propuesta, que ha sido calificada por la oposición como un intento inconstitucional de quitarle atribuciones a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, logró unir en un "bloque de contención" a los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Por su parte la Comisión de Presupuesto presentó un dictamen con modificaciones a la iniciativa del presidente López Obrador, y según legisladores morenistas ya no le quita facultades a la Cámara de Diputados. Incluso, el veterano diputado Porfirio Muñoz Ledo avaló el documento aunque se opone a que este 1 de mayo se convoque a un periodo extraordinario a través de la Comisión Permanente, para cumplir con la Jornada de Sana Distancia, y pidió que sea hasta junio que se vote.

Pero hay legisladores morenistas que mantienen su oposición. Un caso es el del ex dirigente del PAN, Germán Martínez, quien sintetizó su postura con la siguiente frase.

"Quienes le dicen a todo que sí al presidente es por lambisconería pura".

"México va a salir victorioso de esta pandemia, los que auguran la tragedia nacional son carroña pura y quienes le dicen sí a todo al presidente son lambisconeria" asegura el ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Germán Martínez

Otro que expresó que la iniciativa ni siquiera era necesaria, fue el diputado Javier Uriel Aguirre Valenciana, quien en un documento explicó que el artículo 29 faculta al presidente a tomar medidas necesarias para afrontar situaciones como la que se presenta con la covid.

Este 30 de abril cerró el periodo ordinario de sesiones y para este 1 de mayo está convocada la instalación de la Comisión Permanente, donde participan 37 legisladores de ambas cámaras. Morena necesita 25 votos, pero sólo tiene 24. La oposición ya afirmó que votarán en contra, pero no se descarta que alguien de la oposición vote con el bloque morenista y aprueben un periodo extraordinario que sería convocado el 5 de mayo.

Entre las filas de Morena hay confianza y así lo expresó el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien en su cuenta de Twitter expresó que "probablemente pueda discutirse y aprobarse en su caso el periodo extraordinario y aprobar en su caso la iniciativa enviada por el presidente".

#EnVivo Converso con las y los periodistas que cubren la fuente informativa en el Senado, luego de la reunión virtual de la Jucopo de la Cámara Alta.

La diputada federal panista Mariana Dunyaska adelantó que podría haber una trampa en que la oposición aceptara un periodo extraordinario.

"No les da número en la permanente, les falta un legislador, diputado o senador y entonces amañadamente puedan decir ´lo vamos a pasar el dictamen´ pero lo que puede suceder en el Pleno de Diputados donde ya tienen mayoría, es que se pueda pedir que haya modificación al dictamen y sea discutido en sus términos y se quede tal cual".

En la antesala de dicha discusión, el coordinador de la bancada priista del Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que tiene virus. Quien fuera secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto es el suplente en la Comisión Permanente de su compañero, Manuel Añorve Baños.

La Silla Rota consultó a legisladores sobre la discusión que hubo en la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa presidencial y lo que se puede esperar para este 1 de mayo.

EL DESPROPÓSITO SIGUE

Pasado el mediodía de este 30 de abril, se dio a conocer que las dirigencias de los partidos PAN, MC, PRI y PRD habían firmado un acuerdo conjunto para respaldar a sus legisladores que forman parte de la Comisión Permanente en su decisión de no apoyar "la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Además, legisladores opositores integrantes de la Comisión Permanente también dieron a conocer un comunicado donde reiteraban su postura de rechazo a la iniciativa presidencial y advirtieron que no facilitarán la aprobación de iniciativas de ley que vulneren el orden constitucional.

De acuerdo con el senador priísta, desde el 29 de abril las dirigencias de los partidos opositores comenzaron a reunirse para hacer el bloque de contención.

"Lo que sigue este 1 de mayo es la instalación de la Permanente, van a poner una propuesta de extraordinario y lo vamos a rechazar. Es un despropósito, esperamos que sigan reflexionando tanto el gobierno como el grupo parlamentario mayor, en este caso la Cámara de Diputados, que no va a pasar, que es un despropósito intentar la iniciativa incluso con los cambios (hechos en la Cámara de Diputados). Sigue siendo un tema presupuestal maquillado lo que ellos quieren para el presidente. No vamos a romper la división de poderes, así de simple, advirtió.

Dijo que la suma de fuerzas con los otros partidos es para mantener la división de poderes, la república y el constitucionalismo mexicano y evitar que el titular del Poder Ejecutivo, aprovechando la pandemia, quiera quedarse con atribuciones presupuestales.

"Esto generaría falta de rendición de cuentas, sería al arbitrio del Ejecutivo, de por sí tiene para la cuenta pública el grupo mayor que puede autorizar y la transparencia quedaría a un lado".

Afirmó que ellos están en la disposición de apoyar al presidente López Obrador y no son obstáculo para afrontar la pandemia, pero reiteró el llamado a no usarla para "quedarse con poderes extremos quitándoselo a la Cámara de Diputados presupuestalmente hablando".

BUSCAPLEITOS

El dictamen con modificaciones a la iniciativa presidencial resolvió el problema de exceso de facultades en materia de presupuesto para el presidente, consideró el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo

"El problema está resuelto. Lo que yo expresé en coincidencia con la fracción de Morena que la comunicó el jefe de la bancada, Mario Delgado que estaba de acuerdo conmigo, puse atención sobre artículos que no me parecían muy constitucionales y expertos y diputados coincidieron en lo mismo", dijo en entrevista con La Silla Rota.

"El problema está resuelto, es noticia de ayer, no de hoy", aseveró.

Muñoz Ledo dijo que el comunicado conjunto firmado por los dirigentes de los partidos de oposición es un intento de golpeteo pero incluso los legisladores de oposición integrantes de la Comisión Permanente ya estaban de acuerdo con el dictamen, afirmó.

"Es evidente y lógico de que a pesar de que el problema este resuelto sigan insistiendo los partidos en el golpeteo. Es una manera de cotizar el problema. Sin embargo yo acabo de ver en televisión l jefe de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y al PRD y todos están conscientes de que el problema está resuelto"

Pidió no politizar el problema para evitar que la sociedad se polarice y se manifestó en contra de los que llamó "buscapleitos" y los "amarranavajas".

"Los primeros son los actores políticos los que quieren sacar raja; los segundos, están en su derecho y no los critico, los periódicos tienen que venderse y deben buscar rating, eso en estas circunstancias no debe ser, hay que serenarse y trabajar por el bien del país", expresó el ex perredista.

Por su parte el diputado de Morena, Javier Uriel Aguirre dijo que la constitución faculta al presidente para tomar decisiones con respecto al presupuesto en situaciones como la de la covid.

Pero consideró lógico que la iniciativa presidencial levante críticas de que busca concentrar poderes, lo que atribuyó al clima generado por la pandemia.

"Obviamente el presidente está en un lugar donde lo pueden cuestionar de que quiere caer en absolutismos y eso se deriva del clima tan volátil que ha generado el covid, todo el mundo quiere establecer colaboraciones prontas pero no podemos dejar este tipo de reformas. Así como la presentaron original puede afectarnos en caso de que caiga en manos de alguien que no decida de la mejor manera y use los recursos que le estaríamos dando para afectar al país", alertó.

MODIFICACIONES SUPERFICIALES

Para la diputada federal de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, quien es suplente en la permanente de su compañero senador José Ramón Enríquez Herrera, quienes se oponen a convocar a un extraordinario siguen firmes en su postura, pese a que se elaboraron modificaciones de la iniciativa.

"Parece que las prioridades del presidente son válidas, pero hay otra parte de la población particularmente de las clases medias y medias bajas que se están quedando sin ingresos, que no obtiene beneficios de programas sociales ni son acreedoras de programas sociales y están en situación complicada y es hacia donde tenemos que dirigir la mirada y son las medidas de tipo fiscal que el Ejecutivo se ha negado a discutir. Respecto a las modificaciones ya conocemos el proyecto de dictamen que ha circulado, que elaboró la Junta Directiva de la comisión de presupuesto y las modificaciones me parecen totalmente superficiales, siguen sin atender lo que hoy mismo los especialistas de parlamento abierto comentaron.

"Además creen que primero se circula un dictamen y luego se escucha por los especialistas cuando debería ser al revés y todos manifestaron en el sentido de que el dictamen no contempla los controles que se requieren para no estar en contra de la Constitución. La emergencia económica a la que se siguen refiriendo a pesar de que la definen solo la podrá declarar el Ejecutivo y además no tiene criterios económicos claros, son ambiguos para decretarla y sigue dejando la discrecionalidad para que el secretario de Hacienda maneje el presupuesto solamente con intención de informar a la Cámara sin necesidad de pedir su aval y establece que cuando rebase el 10 por ciento de las reasignaciones deberá consultarlo a la Cámara de Diputados.

"Pero esta redacción también es engañosa porque en todo el presupuesto de egresos solo una pequeñita parte, cerca de mil millones de pesos son gasto programable son los que se pueden reasignar y de los 6 mil billones la mayor parte no se puede reasignar. Existe la posibilidad de que reasigne cualquier parte del presupuesto pero además el 10 por ciento, significaría 600 mil millones de pesos, lo que sigue dejando una amplia discrecionalidad y al hacerlo por reforma legal sería no solo por esta emergencia sanitaria sino en cualquier momento", advirtió.

Adelantó que se mantendrán en su postura de votar contra el extraordinario. "Se ha generado bloque de contención y todos tenemos el acuerdo de votar en contra, de no faltar ni de desaparecerse".

PLAN MAQUIAVÉLICO

La diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska explicó que la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador busca una reforma del artículo 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero que al pretender quitarle facultades a la cámara de diputados, establecida en la Constitución, no es legal.

"Una ley no está por encima de la Constitución, que es la base de la cual emanan las leyes, la propuesta es que una ley no esté por encima de la constitución".

Además explicó que el concepto de emergencia no existe y plantea un uso discrecional de recursos de parte del Ejecutivo como de Hhacienda.

Añadió que hay "un plan maquiavélico" y se le quiere quitar la atribución a la Cámara de Diputados, para asignar y reasignar presupuesto.

"Se quiere tener manga ancha de todo el presupuesto de egresos de todo el ejecutivo federal volviendo ente superpoderosa y centralizándose", agregó.

La panista también se refirió a la instalación de la Comisión Permanente, la cual debió ser este 30 de abril, aseguró.

"Aparte de todo la sesión debió ser hoy la instalación de la permanente debió ser hoy, es lo que marca la ley, el 30 de abril es el último periodo de sesiones y viene estipulado que no puede ser el 1 de mayo. Donde están los órganos de contrapeso en la Cámara de Diputados, por qué no se sesioné y se instaló la Permanente", cuestionó.

Por su parte una de las dirigentes del PRD, Estephany Santiago dijo a La Silla Rota que van en posición conjunta con los otros partidos de oposición porque buscan evitar un presupuesto que le dará poder absoluto al Ejecutivo lo que va en contra de la propia constitución.

Sobre si no estaban conformes con el dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, respondió que la bancada mantuvo su postura.

"Tendríamos que revisar con lupa, han sido varias acciones donde pareciera ser y cito palabras literales del presidente, quien dijo que esta crisis le cayó como anillo al dedo y hemos visto varios ataques a la democracia, a la soberanía, a la falta de atención médica y los cuidados pertinentes y medidas preventivas en el tema de salud. Debemos estar pendientes de la propuesta pero hasta donde tengo entendido de acuerdo con la bancada no va a ser posible un periodo extraordinario".

-¿No temen alguna deserción?

-Esperamos que no, no estamos unidos por un tema ideológico sino por una causa común que es el respeto a la división de poderes, a la Constitución y evitar agandalles en estos momentos tan delicados para el país y evitar generar condiciones autoritarias para que el Ejecutivo decida. Si ocurriera estaríamos permitiendo un cambio autoritario en el país y nadie quiere que México sea Venezuela.

LAS POSTURAS DEL BLOQUE

Legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la oposición advirtieron que no facilitarán la aprobación de iniciativas de ley que vulneren el orden constitucional.

En la iniciativa se propone autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de "destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad"; y reorientar los recursos asignados al Fondo Metropolitano (3,300 millones de pesos aprobados en el PEF 2020) para destinarlos a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad, con base en las decisiones de servidores públicos del gobierno federal.

Frente a esta propuesta, legisladores de los grupos parlamentarios "de contención" representados en la Comisión Permanente, expresaron:

· Han resultado infructuosos todos los llamados -desde todos los ámbitos de la Nación- al Ejecutivo Federal para el diálogo, el entendimiento y la adopción de acuerdos indispensables para la atención de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

· La iniciativa es innecesaria: Las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4%; ésta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

· La iniciativa busca legitimar acciones inconstitucionales: La propuesta enviada por el Ejecutivo busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual unilateralmente se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente porque posponen toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios. También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.

· La iniciativa promueve la opacidad: El Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer. Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar. Aunado a esto y profundizando el centralismo, se pretende desaparecer el Fondo Metropolitano para el año 2020, recursos destinados para inversión pública que ahora pretenden orientar a la discrecionalidad del gobierno central.

De acuerdo con el bloque de legisladores firmantes, la propuesta legislativa atenta contra una de las facultades legislativas más importantes: la de decidir y supervisar, como representantes de la ciudadanía, la asignación y el ejercicio del presupuesto de la Nación. Además, no propone ninguna medida dirigida a contener la grave caída de los ingresos presupuestarios, los cuales podrían disminuir por más de 700 mil millones de pesos.

"Ante la profunda crisis de salud y económica que se avecina, la iniciativa plantea una propuesta que vulnera el orden constitucional y los principios de división de poderes, de gasto con criterios federalistas, de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y de rendición de cuentas con base en autorizaciones sujetas al control de la gestión gubernamental", escribieron en su desplegado.

DIRIGENCIAS NACIONALES RESPALDAN A LEGISLADORES

Las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano expresaron su total respaldo a sus legisladores en la Comisión Permanente, quienes anunciaron su decisión de no apoyar la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De igual modo, advirtieron que es innecesario cualquier otro cambio porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley ante diversos escenarios, para que la Cámara de Diputados sea la que formule su opinión y sea el Ejecutivo el que resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Las dirigencias nacionales expresaron su más amplia disposición de apoyar al país en esta difícil situación, derivada de la epidemia de covid-19, desde la Cámara de Diputados y en el marco de lo que establece la Ley.

"México cuenta con nosotros para salir adelante, pero no será a través de una reforma que establezca un manejo discrecional de los recursos públicos al Gobierno Federal, sino mediante los instrumentos legales previstos en la Constitución y fortaleciendo las atribuciones del Congreso de la Unión.

"Reiteramos un apoyo decidido a los 26 legisladores de nuestros partidos políticos, 13 titulares y 13 sustitutos, que el día de hoy rechazaron la realización de un período extraordinario para la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional".

Erasmo González, presidente de la comisión en presupuesto en la Cámara de Diputados, citó a sesionar para tratar de dictaminar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, informó la periodista de Milenio Lourdes Mendoza.

La cita de los integrantes de la comisión tendría lugar en San Lázaro el próximo 5 de mayo a las 14 horas, en el marco de la pandemia por el covid-19 y el llamado de autoridades a evitar las conglomeraciones de personas para evitar contagios.